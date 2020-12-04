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|Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
00:01 06.12.2020
Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах, сообщает издание "Азаттык" со ссылкой на источник в Государственной регистрационной службе.
"437 384 гражданина не прошли биометрическую регистрацию и пользуются ID-паспортами старого образца. По закону такие граждане не могут голосовать. По данным ЦИК, в список избирателей включены около 3,5 млн человек.", - пишет издание.
Напомним, выборы депутатов "Жогорку-Кенеша" Кыргызстана состоятся в воскресенье, 4 октября. На выборы допущены 16 партий.