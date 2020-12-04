"Они полностью сфальсифицированы." Адвокаты каз-буржуя Утемуратова отрицают заморозку активов

00:07 06.12.2020

Представитель Утемуратова прояснил ситуацию с заморозкой активов

Он заявил, что иск был подан на основании ложных документов



Милана Бейноева, lsm.kz, 2 декабря 2020



Представители Булата Утемуратова прокомментировали новость о заморозке активов по делу БТА Банка, передает LS.

Генеральный директор "Верный капитал" Ерлан Оспанов сообщил в социальных сетях о получении решения английского суда по ограничительным мерам на распоряжение всеми активами.

"Они не касаются и не влияют на операционную деятельность компаний, в которых Утемуратов является акционером, включая банки, отели, телеком-операторов, горнодобывающую компанию и рестораны быстрого питания. Заморозка активов никаким образом не ограничивает права собственника и не препятствует ведению бизнеса. Все компании продолжают работать в нормальном режиме", – подчеркнул он.

Оспанов добавил, что иск был подан на основании ложных документов.



"Они полностью сфальсифицированы. Ответ международных адвокатов в этом отношении на требование БТА Банка был направлен его юристам. Сама жалоба готовится. Нам нужно время на опротестование требований банка в суде", – заявил он.

Напомним, ранее зарубежные СМИ сообщали, что суд Великобритании заморозил активы на сумму до $5 млрд на основании ходатайства БТА Банка. Представители фининститута утверждали, что бывший председатель Мухтар Аблязов украл и отмыл через подставные компании более $6 млрд.



Напомним, в мае 2019 года окружной суд округа Фэрфакс (США) вынес решение в пользу БТА и внешних управляющих на сумму $6,6 млн против сестры Аблязова Гаухар Кусаиновой.

Ранее LS писал о том, что суд Нью-Йорка обязал Аблязова выплатить $140,1 тыс., связанных с расходами акимата Алматы и БТА Банка (истцов) за услуги адвокатов.