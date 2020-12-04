 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Больного и ненужного Горбачева бросила в Германии родня
00:51 06.12.2020

К беспомощному Михаилу Горбачеву перестали приезжать родные
Экс-генсек в фильме Манского напомнил короля Лира, преданного дочерьми

На открытии Международного фестиваля документального кино "Артдокфест" показали картину "Горбачев. Рай" Виталия Манского. Несколько дней назад он получил награду за лучшую режиссерскую работу на главном в Европе фестивале неигрового кино IDFA. У нас показ сопровождался одиночным пикетом. У входа в кинотеатр стоял человек с плакатом, называвшем героя фильма "изменником Родины", а всех, кто пришел смотреть кино, его пособниками.

Экс-генсек в фильме Манского напомнил короля Лира, преданного дочерьми
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ В ФИЛЬМЕ "ГОРБАЧЕВ. РАЙ".
Фигура первого и последнего президента СССР, которому 2 марта 2021 года исполнится 90 лет, и юбилей он хочет отпраздновать, вызывает и сегодня бурную реакцию. После фильма некоторые зрители обвиняли его в развале СССР.

20 лет назад Виталий Манский уже снимал фильм о Горбачеве, которому тогда было 70, и он казался ему старцем. А теперь поражает здравый ум и самоирония, меткость оценок человека, тело, которого сопротивляется жизни.

Горбачев и сам отлично осознает свое физическое состояние. Он с трудом поднимается с кресле - без посторонней помощи это уже невозможно, передвигается при помощи специального приспособления. Хорошо, что нашлись люди, построившие для него лифт на второй этаж, чтобы дорога в спальню не занимала целый час. Поразительно, но, оставаясь у руля могущественного государства, Горбачев ничего, кроме московской квартиры, не нажил. А живет за счет того, что еще недавно мог заработать, читая лекции по миру. За одну из них заплатили 400 тысяч долларов, но это было всего лишь раз. Михаил Сергеевич с трудом согласился на участие в фильме, и теперь предлагает авторам название – "Беседа с одним чудаком".

Час и сорок минут вместе со съемочной группой мы - зрители - находимся в подмосковном служебном доме, предоставленном в пожизненное пользование Михаилу Горбачеву. Его окружает высокий забор с колючей проволокой, всюду установлены камеры наблюдения. Так и живет в одиночестве человек, изменивший мир. И это производит сильнейшее впечатление.

Новый 2020 год Горбачев встречает в квартире своего помощника. Никого ближе теперь у него нет. Стены загородного дома украшены портретами любимой жены Раисы Максимовны. 20 лет Горбачев живет без нее.

Виталий Манский задает ему вопрос о том, неужели мужчине достаточно встретить любимую женщину, воспитать с ней детей, чтобы уже никаких других высоких целей перед собой не ставить. Горбачев отвечает: а что может быть более ценного в этой жизни. Он бросит всего одну фразу том, что теперь к нему внучки не приезжают, раньше приезжали, а теперь нет. Все! Никаких других слов не надо. Все ясно без них.

Режиссер Манский презентовал фильм о Горбачеве: экс-президент стал соавтором

Мы видим брошенного родственниками человека, и все остальное воспринимаем в этом свете. Это приговор тем, кто это допустил. Дочь и две внучки живут в Германии, в Россию не приезжают. А Горбачев теперь в таком состоянии, что сам никуда выехать не может. Он вообще редко где бывает. Мы увидим его в Фонде Горбачева и на Новодевичьем кладбище, где Михаил Сергеевич покажет, где будет лежать рядом со своей любимой Раисой. В фильме он напоминает Короля Лира, незаслуженно и жестоко преданного дочерьми.

Горбачев все время что-то ест. Особенно впечатляет крыжовник, который он зачерпывает из миски ложкой. Он такой простой и близкий, словно наш с вами сосед.

Когда к нему приходят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и латвийский режиссер Алвис Херманис, репетировавшие в тот момент спектакль "Горбачев" в Театре Наций, станут расспрашивать об особенностях взаимоотношений с женой, Горбачев расскажет, как брился, напевая "Утро туманное", и Раиса Максимовна слушала такой концерт едва ли не каждый день.

Херманис сделает мощное признание: после отца и матери, Горбачев – третий человек, столь сильно повлиявший на его жизнь. Алвис не мог понять слова украинской песни, которую напевал Горбачев, он много не понимал, и это так восхитительно показано в картине. В зале во время показа фильма присутствовал Евгений Миронов.

Вместе с Виталием Манским картину представлял автор сценария Александр Гельман, которому 86 лет. А потом они пытались объяснить людям, что парадокс Горбачева в том, что развала СССР он не хотел, он хотел свободы, но это оказалось несовместимо. "Но такого СССР, какой нам хотят сейчас впарить политики, он не хотел", - сказал Виталий Манский. Кто-то не согласен с позицией авторов, что Горбачев в современной России - не герой. Для них он – безусловный герой. И многие переживали, что он оказался в старости один. "Я на три года младше Горбачева и могу вам сказать, что старость – замечательная пора наибольшей свободы, которую только можно испытать", - пытался успокоить встревоженных зрителей Александр Гельман.

Светлана Хохрякова

Источник - московский комсомолец
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