Кыргызстан разрешил въезд иностранным гражданам

08:01 06.12.2020

Возобновляется пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Кыргызстан, через пункты пропуска международных аэропортов "Манас", "Ош", "Иссык-Куль".



Как сообщила пресс-служба МИД, решение было принято правительством 4 декабря.



Пропуск должен осуществляться с соблюдением требований алгоритмов действий по недопущению завоза и распространения COVID-19.



Таким образом, с 4 декабря 2020 года иностранные граждане и лица без гражданства могут прибывать в Кыргызстан регулярными авиасообщениями в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке.



МИД напоминает, что в соответствии с указанными алгоритмами, иностранцы и лица без гражданства допускаются на борт воздушного судна, следующего в Кыргызстан, при предъявлении результатов ПЦР-исследования, свидетельствующего об отсутствии коронавирусной инфекции, проведенного за последние 72 часа (3 суток).



После прибытия в Кыргызстан сотрудники санитарно-карантинных пунктов будут проводить проверку наличия результатов ПЦР-исследования и термометрию пассажиров на борту воздушного судна.



В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам, связанным с длительностью перелета или задержкой авиарейса, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны пройти ПЦР-исследование по месту прибытия.



Кроме этого, в целях обеспечения приема международных наблюдателей за выборами президента Кыргызстана и депутатов Жогорку Кенеша, запланированных на 2021 год, правительством принято решение о пропуске иностранных граждан, направляющихся в Кыргызстан в качестве международных наблюдателей по приглашению Министерства иностранных дел и других компетентных государственных органов КР.