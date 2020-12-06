Какие "умные города" могут помочь Узбекистану

11:08 06.12.2020

06.12.2020

В Узбекистане решено реализовать проект "умного города" в городе Нурафшан – столице Ташкентской области и затем создать еще один "умный город" в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Коканд". Однако неизвестно, города какого типа будут представлять эти концепции, и какую пользу они могут принести Узбекистану. Архитектор-урбанист, Анвар Мухамеджанов, расскажет, что такое концепция "Smart City" ("Умный город") и как ее применяют инвесторы и правительства в контексте различных стран.



О концепции



Не существует единого понятия в науке как "умный город" и очень часто оно используется и толкуется неверно. Например, в области городского планирования, "умность" города рассматривается как нормативное требование, идеологический аспект, которое влечет за собой стратегическое направление.



Однако правительства и государственные учреждения на всех уровнях используют понятие "ум", чтобы дать акцент на свои политические программы, направленные на обеспечение устойчивого развития, экономического роста и повышения качества жизни своих граждан.



Концепция "умного города" тесно связана с концепцией устойчивого развития, и не ссылается на всеобщую интеграцию информационных технологий. Напротив, в первую очередь она больше рассматривает потребности людей и общества. Поэтому концепция "умного города" рассматривается с точки зрения трех категорий: развития людей, общества и технологий.



Технологичный



Технологичный "умный город" рассматривается как город с обширной интеграцией ИТ, таких как присутствие искусственного интеллекта, интернет-правительства, "умного" транспорта и т.п. В то же время "умный город" часто путают с таким понятием как цифровой город, который представляет собой связанное общество с помощью различных инфраструктур коммуникаций. Здесь концепция "smart city" является более обширной, включающую в себя как концепцию "цифрового города", так и "развитого города", "виртуального города", "повсеместного города".



Возможно, первым подобным реализованным "умным городом" в мире стал корейский Сонгдо Сити, построенный более чем на 600 га и рассчитанный на 300 тыс. жителей. Согласно идее застройщика, это место должно было стать свободным от автомобилей, где порядка 40% территории выделено под озеленение с километрами велодорожек. Технологии повсеместны.



На территории установлены пневматические мусорные баки, отходы из которых перерабатываются для производства электроэнергии. Квартиры оснащены цифровыми технологиями, компьютеры встроены даже на улицах, чтобы контролировать пассажиропоток. Здесь удаленно можно сделать практически все, начиная от открытия двери в квартиру до посещения уроков в школе. Однако в реальности все иначе. Во всем городе сейчас проживает около 70000 жителей. Общественный транспорт плохой, часто сложно бывает доехать до Сеула даже за 2 часа. Цена на жилье дорогая. В народе этот город часто называют "городом-призраком".



Для развития людей



"Умный город" для развития людей рассматривается как концепция "креативного города", места, где люди становятся умнее. Поэтому люди, образование и обучение играют главную роль в формировании этого типа. Здесь более развитые люди создают некий социальный капитал, который толкает к прогрессу все аспекты нашей жизни: бизнес, искусство, образование, экономику, науку и т.д. Тут "умный город" представляет собой гуманный город, имеющий много возможностей для развития человеческого потенциала и творческой жизни.



Наиболее яркие примеры этого типа представляют собой Сколково в России, или Силиконовая долина в США. Здесь городская среда спланирована таким образом, чтобы способствовать творческому инновационному мышлению жителей и создавать возможности для общения и их личного роста – как духовного, так и материального. Например, здесь расположены инфраструктуры из различных научных направлений. Соответственно, сами люди тут могут знакомиться, общаться, делиться идеями друг с другом и вместе создавать нечто инновационное и полезное.



Для общества



"Умный город" для общества представляет собой воплощение "развитого общества" с общими интересами, где члены общества, частные и государственные организации работают сообща и используют ИТ для достижения общих интересов. Это также значит, что общество, созданное в "умном городе" такого типа должно быть заинтересовано в "умном" развитии. Концепция "умного" развития часто использовалась еще в 1990-х, когда правительство и общество совместно остро реагировали на такие общественные проблемы как пробки на дорогах, недостаток школ, загрязнение воздуха, потеря общественных пространств, повышение цен на общественные услуги и т.д. При этом диалог между обществом и правительством является основополагающим для создания "умного города". В этом городе общество принимает ключевую роль в принятии тех или иных законов, т.е. решения правительства здесь способствуют прозрачности.



Например, первая женщина мэр Парижа Анн Идальго рассматривала возможность привлечь участие общественности к управлению и денежному расходу города. Таким образом, Париж создал интересную Бюджетную схему, которая называется "Мадам мэр, у меня есть идея". Самой популярной идеей, набравшей 21 тыс. голосов, включала в себя создание 41 вертикального сада по всему городу. Другие проекты включали создание станций по переработке отходов, создания садов в школах и пространств совместной работы студентов.



При этом концепция "умного города" на сегодняшний день оценивается в шести измерениях. Например, в нашей стране уже поэтапно внедряются измерения "умного города": в правительстве это "электронное правительство" как один из элементов "умного правительства" (smart government); в городе это улучшение транспортной инфраструктуры, через внедрение технологий "умной мобильности" для контроля пассажиропотоков.



Какие "умные города" нужны Узбекистану?



В отличие от развитых стран, у Узбекистана есть собственные проблемы и пути их решения. Чтобы определить спрос на типологию "умных городов" в наших условиях, а также избежать строительства дорогостоящих "городов-призраков" вроде Сонгдо Сити, правительству и инвесторам нужно лучше изучать спрос и создавать предложения для народа. Например, можно последовать правительству Индии, организовавшему конкурс под названием "Миссия 100 умных городов", которое потом выбрало для реализации 20 лучших из них.



Идея конкурса заключалась в создании "умного города", который работал бы хотя бы в одном измерении для начала и решил бы основную проблему определенного населенного пункта, будь то недостаток питьевой воды, электроэнергии, бедности и т.д. В связи с этим, архитекторы, инженеры и урбанисты из каждого региона Индии создали свою модель, решающую основные проблемы конкретного общества и адаптированную под их местность и проблемы.



Например, с одной стороны, в Узбекистане многие регионы страдают от недостатка газа, электроэнергии, воды, неадекватной транспортной инфраструктуры и бедности. С другой стороны, нам также нужно идти вперед и развивать науку и технологии. Поэтому, правительство могло бы для начала расставить приоритеты. В случае, если необходимо создать "умный город" в интересах общества, вместо того чтобы решать проблемы общества "сверху-вниз", правительство могло бы подойти к этой проблеме "снизу-вверх" и также инициировать конкурс по созданию "умного города", который полностью решил хотя бы одну необходимость общества в конкретном регионе.