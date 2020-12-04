 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трам продолжает уверять сторонников, что выигрывает выборы. Перемкнуло...
13:09 06.12.2020

Президент США Дональд Трамп утверждает, что выигрывает выборы,

Мы выигрываем эти выборы, - заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Джорджии.
Он вновь обвинил демократов в фальсификациях на выборах - по его утверждению, голоса за демократов "появляются из-под навесных потолков и из кожаных мешков".

Также Трамп заявил, что если демократы получат большинство в сенате, то поведут страну к коммунизму.

Избиратели Джорджии определят, какая партия будет управлять каждым комитетом, писать каждый законодательный акт, контролировать каждый доллар налогоплательщиков. Очень просто. Вы будете решать, будут ли ваши дети при социализме или же они вырастут в свободной стране, - заявил Трамп.
По предварительным данным, выборы президента выиграл оппонент Трампа демократ Джо Байден. Трамп поражение не признает и добивается пересмотра результатов в судах.

Источник - РИА Новости
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