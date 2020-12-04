Население Кыргызстана стареет, трудоспособных граждан становится меньше

15:17 06.12.2020

Ырысбек Улукбек уулу



У Кыргызстана никогда не было проблем с демографией. Несмотря на миграционные процессы население постоянно увеличивается, продолжительность жизни растет, смертность снижается. Но общемировая тенденция старения не обошла стороной и Кыргызстан.



По прогнозу ООН уже к 2030 году население страны достигнет порога старости, когда доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше достигнет 7%. Сейчас она составляет 4,9%. Есть несколько причин, из-за которых за десять лет доля пожилых может резко вырасти. При этом доля трудоспособных граждан снижается, что может повлечь за собой экономические и социальные проблемы в будущем.



Нагрузка на молодежь



Старение населения обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в трудоспособный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х, когда в стране сократилась рождаемость. В то же время в пенсионный возраст вступают рожденные в 1950 годы, более многочисленное по сравнению с военным поколение.



С 2015 года доля трудоспособного населения снизилась с 59,6% до 57,4%. За это же время доля жителей старше трудоспособного возраста выросла с 7% до 8%.



Такая тенденция увеличивает нагрузку на молодежь. Уже сейчас работающих и платящих страховые взносы не намного больше, чем пенсионеров. По информации Соцфонда, с учетом того, что фермеры и самозанятые лица не вносят большого вклада, на одного пенсионера приходится 1,2 плательщика страховых взносов. По рекомендации Международной организации труда, на одного пенсионера должно приходиться не менее трех плательщиков.



"При таком положении дел содержание пенсионеров становится непосильным бременем для занятых, и работающее население уже не в состоянии обеспечивать постоянно растущее число пенсионеров", - отмечает Соцфонд. Для информации: работающих пенсионеров всего 9% из их общего числа.



Пенсий не хватает



Старение населения уже сказывается на бюджете страны. Соцфонд в 2021 году должен выплатить 62,4 млрд сомов пенсий. Но страховые взносы не покрывают расходов, поэтому правительству приходится брать недостающую часть из республиканского бюджета. В следующем году на пенсии из бюджета перечислят 24,1 млрд сомов.



С уменьшением числа работающего населения и ростом числа пенсионеров эти расходы будут только расти. Другими словами, на выплату пенсий уходят не только страховые взносы, но и налоги.



"Число пенсионеров ежегодно увеличивается, а доходы Соцфонда не растут пропорционально. Когда-то нашей стране придется пойти на непопулярные и болезненные меры", - говорит депутат парламента Дастан Бекешев.



Не все так плохо



В Кыргызстане высок естественный прирост населения. Поэтому даже с учетом большой эмиграции численность населения постоянно увеличивается. В 2019 году показатель прироста населения составил 2,1%, что по мировым меркам довольно высоко.



Причина тому - высокая рождаемость. В Кыргызстане в среднем на одну женщину приходится 3,3 ребенка. Как поясняют в Нацстаткоме, для простого воспроизводства населения этот показатель должен быть не ниже 2,1.



ООН отмечает, что темпы роста населения будут определяться главным образом уровнем рождаемости. Согласно изданию "Мировые демографические перспективы: пересмотренный вариант 2019 года", уровень рождаемости снизится с 2,5 ребенка на одну женщину в 2019 году до 2,4 в 2050-м.



В Кыргызстане в отличие от многих стран, где рождаемость снизилась до уровня простого воспроизводства, обеспечивается расширенное воспроизводство населения.