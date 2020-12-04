Согдиана - о любимой узбекской кухне и о том, как развлекается на отдыхе

15:30 06.12.2020

Ольга Цынская



Певица и актриса, воспитанница "Фабрики звезд" Согдиана считает, что безопасность сейчас важнее всего, без необходимости никуда не выезжает и очень соскучилась по зрителям. В интервью РИА Новости она рассказала, за что любит узбекскую кухню и почему не хотела бы жить в Праге.



Прекрасно провели лето всей семьей в загородном доме, на природе.



Без необходимости никуда не выезжали. Гуляли по поселку, завтракали и обедали на свежем воздухе, вечерами жарили шашлык. Честно сказать, в такое время не было особого желания куда-то отправиться. Безопасность прежде всего!







Конечно, я жду открытия границ. Но не для путешествия, а для работы.



В августе у меня должны были быть зарубежные гастроли - пришлось отложить. Очень соскучилась по своим зрителям.



В России много красивых мест для отдыха. И пока нет возможности отправиться в другие страны, самое время их узнать.



Мне нравится зимний Санкт-Петербург. Однажды встречала Новый год в Екатерининском дворце. Было очень красиво и весело. Более привычный отдых для меня - это скорее Кавказ. Минеральные источники, да и теплее.



У нас такая большая страна, что не найти место, где отдохнуть, невозможно. Просто нужно понять, что вы хотите. И самое главное - в какой компании.



Я не сильно переживаю, что не могу отправиться в заграничное путешествие.



Очень редко ездила за рубеж именно в отпуск. Пару раз в Дубае и в Турции была. И в основном все мои развлечения были связаны с тем, чтобы порадовать детей: отправиться на какие-то аттракционы, в аквапарк. Классно было в Диснейленде.



Мне очень понравились Америка и Италия.



Именно после Италии муж спросил: "И это отдых?" У нас был крайне насыщенный тур. Вставали в пять утра, чтобы успеть посмотреть побольше. Как правило, у меня не бывает достаточно свободного времени во время концертных туров, чтобы спокойно осмотреть каждый город, задержаться в нем на несколько дней.



Хочу еще увидеть страны, в которых не была. Например, Германию или Австрию.



В Вене живет моя подруга, мы давно не виделись. Но в первую очередь с удовольствием полетела бы в Ташкент.



Конечно, я люблю узбекскую кухню, потому что это мое детство.



А вкусовые пристрастия остаются на всю жизнь. Для меня настоящий узбекский плов, самса, манты и ханым - родное.



Сейчас модно не есть мясо, а я люблю настоящие стейки. И борщ! В Италии мне очень понравилась их пицца, нереально вкусная.



Еще обожаю пражские вкусняшки из мяса. И гуляш в хлебе. Это так вкусно! Обалденный рожок из теста, в середине которого - изумительный крем с ягодами. Конечно, это все очень калорийно, но удержаться тяжело. Хорошо, что мы не живем в Праге, а то сложно было бы сохранять форму!