Интеграция с восстановлением. Премьер-министры стран ЕАЭС уточнили курс сближения экономик "пятерки", - "Къ"

17:37 06.12.2020

Газета "Коммерсантъ" №224 от 05.12.2020,

Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) практически завершили работу над Стратегическими направлениями развития интеграции до 2025 года. Неурегулированным остался лишь вопрос создания единого рынка энергетики. С интеграцией и "полным использованием преимуществ" союза премьеры связывают шансы на восстановление пошатнувшихся экономик стран "пятерки" в новом году. Старые проблемы, впрочем, никуда не делись - это прежде всего барьеры на внутреннем рынке союза.



Премьер-министрам пяти стран пришлось вновь вернуться к онлайн-формату заседания межправсовета ЕАЭС. После октябрьской очной встречи в Ереване они надеялись на личную встречу и в Москве, однако в начале этой недели было объявлено, что встреча состоится все-таки в формате видеоконференции.



На финальном в этом году заседании премьеры подвели его предварительные итоги - в целом настрой глав правительств был довольно оптимистичным.

Казахстанский премьер Аскар Мамин отметил постепенное улучшение экономических показателей, пока, правда, речь идет лишь о том, что темпы сокращения товарооборота между странами "пятерки" по результатам января-сентября замедляются.



По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в сентябре объемы взаимной торговли стран ЕАЭС показали лучший с марта результат, но все равно речь о сокращении показателя на 8% по сравнению с сентябрем 2019 года. За девять месяцев 2020-го объемы взаимной торговли просели на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению Аскара Мамина, полного восстановления добиться будет сложно: есть накопленные риски на финансовых рынках, снижена устойчивость частного сектора, усилились тренды деглобализации в мировой торговле.



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Отметим, что экономическое состояние стран "пятерки" вчера параллельно обсуждалось еще и на площадке Евразийского конгресса. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщил, что спад экономики стран ЕАЭС в этом году будет существенно меньшим, чем у еврозоны,- 3,8% против ожидаемых в ЕС 8%.



По мнению премьера Белоруссии Романа Головченко, помочь выходу на траекторию роста в 2021 году могло бы полное использование преимуществ ЕАЭС. Пока этого не получается: который год одним из главных проблемных вопросов союза остаются барьеры, существующие на внутреннем рынке ЕАЭС. В общей сложности снято уже около 50 ограничений.



Однако, признал вчера российский премьер Михаил Мишустин, "по мере расширения сфер взаимодействия выявляются и новые препятствия, которые необходимо убирать; сейчас мы обсуждаем соответствующие планы на два года вперед".

Так, ЕЭК уже подготовила перечень из 35 ограничений - в течение 2021–2022 годов планируется убрать 12 из них. Вчера на заседании удалось закрыть многолетний вопрос доступа товаров стран союза к национальным госзакупкам: премьеры одобрили основной перечень такой продукции и правила определения страны происхождения товаров из ЕАЭС для этих целей.



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Еще одним недостающим элементом для полноценной экономической интеграции неоднократно назывался единый рынок энергетики - чаще всего об этом говорит белорусская сторона, и вчерашнее заседание исключением не стало. Роман Головченко подчеркнул, что завершение процесса создания единого рынка энергетики должно быть "сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий". Этот вопрос, отметил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, остался единственным неурегулированным пунктом в проекте Стратегических направлений развития интеграции до 2025 года. В целом документ уже практически готов, 11 декабря его будут обсуждать президенты "пятерки". По словам господина Мясниковича, белорусская сторона предлагала прописать в проекте и положения международного договора о формировании общего рынка газа. Россия не против, однако предлагает отказаться от излишней конкретизации в этом стратегическом документе. Проект самого договора ЕЭК рассчитывает получить от России в декабре-январе.



Евгения Крючкова