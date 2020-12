Америка уже не может тягаться с Китаем и впадает в ярость от бессилия, - Фрэд Рид

18:36 06.12.2020 Когда Пекину нужно что-то сделать, он делает сразу, не тратя 15 лет на болтовню



Фрэд Рид



Создав своего рода "говорящую доску" для спиритических сеансов, интеллектуалы сегодня предсказывают вероятную эволюцию отношений между Китаем и Америкой. Последовательностью и логичностью эти авторитеты не грешат. "Китай захватит мир". Или: "Китай рухнет потому, что в стране избыток мужчин, потому что различные языковые регионы станут независимыми, потому что их долговой пузырь лопнет, потому что китайцы не могут „вводить инновации", и потому что население стареет и не будет достаточно рабочих". И, конечно же: "Американские военные будут править планетой и близлежащим галактическим пространством!" "США всегда будут впереди!" Или нет. Кажется, это все.



Ну, может быть. Однако, если вы посмотрите, что на самом деле делают китайцы, то у вас может сложиться впечатление, что Китай в значительной степени игнорирует американские вооруженные силы и позволяет США изводить себя до смерти, в то время как Пекин сосредоточился на торговле, бизнесе, НИОКР, коммерции, экономике, образовании, технологии и многом другом. Кроме того, вы можете подумать, что Китай - это уверенный в себе, хорошо управляемая страна с энергичным народом, которая находится на подъеме и неплохо справляется с делами по департаменту изобретательства. Приведенные ниже фрагменты могут подтвердить это впечатление о технической и экономической жизнеспособности.



Будущее? Мысль во сне (я предполагаю, что это противоположность "уоукизму"*): демография - это судьба. Америка привлекает своих ученых и инженеров из примерно 200 000 000 белых, способных к STEM**. Вклад черных и латинос если не незначительный, то почти таковой. Китай же полагается на миллиард китайских ханьцев, способных к STEM. Это те, кто доминирует в элитных технических школах и университетах Америки. Таким образом для технических работ можно задействовать потенциально в пять раз больше ученых и инженеров. По мере того, как школы Америки приходят в упадок под натиском борцов за социальную справедливость, Китай расширяет свое и без того строгое и тщательное обучение. Добавьте то, что IQ восточноазиатов психометристы оценивают на пять пунктов выше, чем у евробелых. Таким образом, это ситуация, когда гораздо большее число несколько более умных STEM-специалистов из требовательных университетов противостоит меньшему числу менее умных специалистов из плохих школ. Добавьте к этому стабильное, целенаправленное правительство, которому противостоит правление через хаос. Может быть, все-таки, массовое технологическое превосходство Китая покажется вероятным?



Америка все больше не конкурирует с Китаем, а применяет по отношению к нему силовую тактику, потому что конкурировать не может. Например, в 5G Китай опережает по технологиям, производственным мощностям и системам "под ключ". Не имея возможности производить аналогичный продукт, Вашингтон запретил 5G от Huawei в США и выкручивает руки, чтобы удержать страны, которые он контролирует, от использования технологий Huawei. Видя, что у Huawei есть очень привлекательные смартфоны, которые могли бы составить конкуренцию Apple, Вашингтон запретил и их. Если Америка не может сделать что-то, она старается не дать этого делать никому.



"Уолл Стрит Джорнел": "США против Китая в 5G: битва даже и близко не наступила": ГОНКОНГ. По большинству показателей Китай уже не просто опережает США в том, что касается 5G. Он убегает с добычей. В Китае абонентов 5G больше, чем в США, не только в целом, но и на душу населения. В продаже больше смартфонов 5G по более низким ценам, и в этой стране более широкое покрытие 5G. Соединения в Китае в среднем быстрее, чем в США … К концу года в Китае будет установлено и запущено по всей стране 690 000 базовых станций 5G - устройств, которые передают сигналы 5G потребителям".



Технари могут спорить о C-диапазоне*** и миллиметровых волнах, но я готов поспорить, что китайцы, будучи гибкими в коммерции, запустят на своих заводах 5G, в сфере "интернета вещей" и далее везде. Американские опросы, между тем, балаболят о том, что Китай представляет собой Экзистенциальную Угрозу и Пентагону нужно больше денег для Космического командования, и что, в любом случае, "разнообразие важнее обучения".



Сдвиг баланса уже можно видеть. Например, Америка делала превосходные самолеты - такие, как SR-71 и F-16. Теперь у нее F-35 - инжиниринговый ужас. Флагман Boeing 737 MAX "приземлили и поставили на прикол" на международном уровне из-за плохого инжиниринга, второсортного программного обеспечения и корпоративной лжи по поводу и того, и другого.



Америка изобрела микросхему и когда-то доминировала в ее производстве. Сегодня американские компании не могут производить 7-нанометровые чипы, которые сейчас используются в телефонах высокого класса, и уж тем более 5-нанометровые чипы, которые сейчас выходят на авансцену. Китай тоже не может этого. Обе страны покупают их у Тайваньской компании по производству полупроводников (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC). Интересно, что генетически и культурно тайваньцы являются китайцами. Вашингтон выкрутил руки TSMC и заставил ее прекратить продажи корпорации Huawei. США по-прежнему не могут производить чипы высокого класса. Недавно США выкрутили руки TSMC, чтобы та согласилась построить завод по производству полупроводников в Аризоне. Потому что Америка этого сделать не может.



Еще есть TikTok, чрезвычайно популярное китайское видеоприложение, которое угрожает взломать блокировку Америкой социальных сетей. Не имея возможности конкурировать, Вашингтон решил просто конфисковать его на том основании, что он может быть использован для шпионажа за американцами. (Китайская разведка очень заинтересовалась видероликом, в котором ваша дочь запечатлела своего котика.)



По всей видимости, технологии смещаются в сторону Восточной Азии. При этом Америка отходит назад там, где она еще впереди, но уже отстает в других.



Демографию я упоминал?



Интересным аспектом использования технологий Китаем является его понимание преимуществ универсальности. В Америке, если я хочу пообщаться с кем-то, с кем я недавно познакомился, я должен определить, есть ли у нас обоих Facetime, или WhatsApp, или Skype, или Facebook, или то, или это. Каждая из этих платформ делает что-то, но не все. Разобраться во всем этом - одна досада. В Китае у всех, даже у собак и у всех их потомков есть WeChat, который делает все, что делают американские программы, а также кое-что еще. Это значительно упрощает жизнь.



То же самое и с платежами. Предположим, что мы с вами поздно ночью отправимся по пабам и сделаем ставку на драку в баре. Мой парень проигрывает. Как мне заплатить вам сотню баксов? Наличными? У меня их нет. Чеком? У меня нет его, а и был бы, тебе пришлось бы пойти в банк, чтобы обналичить его. Через банкомат? Поздно ночью в потенциально опасном городе? И так далее. А с WeChat Pay или Alipay мой телефон отдает деньги вашему телефону, может быть, за две минуты. В Китае четыре из пяти транзакций совершаются через мобильное приложение. Это работает, и это фантастически удобно, потому что у каждого есть то или иное, и они повсеместно приняты.



Те, кто следит за Китаем, быстро заметили, что, когда Пекину нужно что-то решить, то он делает это без пятнадцатилетней болтовни, без междоусобицы в конгрессе и без бесконечных судебных процессов. Когда Китай решает, что для него что-то важно, он это делает. Немедленно. В коммерческом отношении китайцы быстры и беспощадны. Их давно назвали евреями Азии. И их всего-то миллиард.



Вашингтон пытается нанести ущерб техническому развитию Китая, отказывая в доступе к интеллектуальной собственности, заставляя Пекин разрабатывать свою собственную и создавая тем самым конкурента для американских фирм.



Серьезным недостатком китайских технологий была неспособность производить реактивные двигатели. Китай по-прежнему не может делать двигатели для авиалайнеров. И все же в этом вопросе он продвигается вперед. "Права интеллектуальной собственности" важны, потому что Вашингтон сделает все, что в его силах, чтобы помешать развитию страны, которой он до смерти боится.



Различные страны играют с идеей цифровой валюты. Но наиболее продвинутым выглядит Китай - в нескольких городах сейчас проходят крупномасштабные испытания. Платежи будут осуществляться по мобильному телефону, с которым китайцы знакомы. Это не будет криптовалютой, не будет использоваться блокчейн и не потребуется банковский счет. Эта технология станет привлекательной по всему миру для миллиардов людей, у которых есть смартфоны, но у которых нет банковского счета, что привяжет их к своего рода распределенному виртуальному Китаю. Переводы будут происходить мгновенно, что позволит избежать задержек в системе SWIFT, где доминирует Америка, и - по крайней мере, потенциально, - позволит обходить американские санкции. Оборотной стороной станет уязвимость перед пристальной и скрупулезной слежкой со стороны Китая. Для большинства людей, судя по опыту работы в сети, удобство перевешивает опасения по поводу их конфиденциальности.



Цифровой юань - это типичный китайский подход. Пекин решает что-то сделать, выясняет, как это делать, проверяет это и, если это работает, работает с этим. Boddaboom, boddabing, готово. Америка потратит тридцать лет на споры, банки Уолл-стрит будут подкупать конгресс, чтобы заполучить контроль над процессом, разные компании будут ссориться из-за стандартов, ACLU**** будет вмешиваться по поводу "несопоставимого воздействия", а консерваторы будут беспокоиться, что цифровой доллар может содержать микрочипы, чтобы превратить их в коммунистических рабов. (Подождите. Может быть, это у вакцин есть чипы, чтобы производить коммунистических рабов?)



Нечто гораздо более умозрительное. Предположим, я поеду в Канкун, напишу статью по контракту с Синьхуа, отправлю ее им по электронной почте, и на моем телефоне появится оплата в цифровых юанях. Будучи человеком рассеянным, я могу забыть сообщить об этом налоговикам. Допустим, отели и магазины, обслуживающие китайских туристов, которые набирают обороты, принимают цифровой юань. Тогда я стал бы частью экосистемы, непрозрачной для правительства США и независимой от него.



Нечто еще более дикое. Допустим, Китай отправляет пять тысяч рабочих в Зимбабве для строительства железной дороги, платит им цифровыми юанями, которые они могут потратить в магазине крупной компании. Местные торговцы, желая получить часть прибыли, начинают принимать эту валюту, а банки Зимбабве, чувствуя подливку, превращают в нее все, что в Зимбабве используется для получения денег - лишь бы получить выгоду. Цифровой юань де-факто становится местной валютой, поскольку она стабильна и ею можно пользоваться за пределами страны. Правительство может даже решить сделать его одной из национальных валют или главной национальной валютой, поскольку она (а) надежна и не подвержена инфляции и (б) находится за пределами американского контроля.



Но, может быть, это бред. Да и вообще, я уверен, что китайцы об этом и не задумывались.



Ну, ладно, хватит историй.



Автор: Фрэд Рид - характеризует себя как "клавиатурный наемник". Недавно к своим характеристикам добавил "ушедший на пенсию новостной хорек" и "социопат по совместительству". Работал в штате таких СМИ, как Army Times, The Washingtonian, Soldier of Fortune, Federal Computer Week, и The Washington Times. Проживает в Мексике со своей женой и тремя приблудившимися собаками.



Copyright © Fred Reed.



Публикуется с разрешения автора и издателя.



Перевод с незначительными сокращениями Сергея Духанова.



* wokism (от woke) - политический термин афроамериканского происхождения. Имеет отношение к осознанному пониманию вопросов, касающихся социальной справедливости и расовой справедливости. Это происходит от афроамериканского простонародного англоязычного выражения stay woke (проснись, будь начеку).



К концу 2010-х годов "Wоke" был принят в качестве более общего жаргонного термина, широко связанного с политикой левого толка, с социально-либеральным "делом", с феминизмом, с активностью ЛГБТ и культурными проблемами (при этом также использовались термины "культура пробуждения" и "политика пробуждения"). Термин был предметом мемов, иронического использования и критики. Его широкое использование с 2014 года является результатом движения Black Lives Matter.



** STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) - наука, технологии, инженерия и математика. Это широкий термин, используемый для объединения этих академических дисциплин. Этим же термином обычно обозначают подход к образовательному процессу, согласно которому основой приобретения знаний является простая и доступная визуализация научных явлений, которая позволяет легко охватить и получить знания на основе практики и глубокого понимания процессов. Акроним STEM был предложен в 2001 году для обозначения тренда в образовательной и профессиональной сферах учеными Национального научного фонда США (независимое агентство при правительстве США, которое обеспечивает фундаментальные исследования и образование во всех областях науки, кроме медицины).



Наука в STEM обычно относится к двум из трех основных областей: естественным наукам (включая биологию, физику и химию) и формальным наукам, примером которых является математика, логика и статистика. Гуманитарные и социальные науки классифицируются и сгруппированы вместе с искусством под аббревиатурой HASS (Humanities, Arts, and Social Sciences - искусства, гуманитарные и социальные науки). Однако психология считается входящей в STEM.



*** C-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи.



**** American Civil Liberties Union, Американский союз защиты гражданских свобод - некоммерческая, неправительственная организация США, провозгласившая своей целью "защиту и охрану частных прав и свобод, гарантированных каждому человеку в этой стране конституцией и законами Соединенных Штатов". Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607268960

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №451

- Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №460

- Работников аутсорсинговых компаний уравняют в правах с основными сотрудниками

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2020 года №792

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №801

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года №802

- Кадровые перестановки

- Состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

- Казахстан поддержал консенсус в соглашении ОПЕК+