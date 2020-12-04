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    Узбекистан   | 
Гульнара Каримова сможет вернуть свои деньги, прежде чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану, - Bloomberg
18:43 06.12.2020

Гульнара Каримова, старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, одержала победу в суде в Швейцарии, что позволяет ей попытаться разблокировать замороженные активы на 350 миллионов долларов.

Федеральный апелляционный суд поддержал ее иск о том, что она была законным бенефициаром Takilant Ltd., подставной компании с местонахождением в Гибралтаре, средства которой находились в швейцарском банке, сообщает Bloomberg.

"Это важная победа для Гульнары Каримовой, учитывая, что федеральная прокуратура пыталась добиться конфискации ее активов, отказывая ей в фундаментальном праве даже занимать позицию в этом процессе", - сказал ее адвокат Грегуар Манжа в электронном письме.

В марте Верховный суд Узбекистана признал ее виновной в отмывании денег и вымогательстве и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Решение суда Швейцарии является последним в деле, которое восходит к 2012 году, когда прокуратура начала расследовать, как сотни миллионов долларов, связанных с Каримовой и другими узбеками, оказались в швейцарских банках.

"В досье швейцарской прокуратуры явно не хватает доказательств незаконного происхождения 350 миллионов долларов", - сказал Манжа, призвав вернуть деньги своему клиенту. Решение также обеспечивает Каримовой юридическое прикрытие, чтобы вернуть состояние, прежде чем Швейцария решит вернуть его Узбекистану.

В сентябре прокуратура Швейцарии согласилась отправить 131 миллион швейцарских франков (146 миллионов долларов) правительству Узбекистана. Около 650 миллионов швейцарских франков в рамках дела все еще заморожены в нескольких швейцарских банках.

Ранее сообщалось, что Швейцария и Узбекистан договорились об условиях возврата $131 млн, конфискованных со счетов Гульнары Каримовой. Правительство Швейцарии сообщило об этом 11 августа.

Как отмечалось, согласно рамочному соглашению, подписанному двумя странами, активы на сумму около 131 млн долларов, изъятых со швейцарских счетов дочери первого президента Гульнары Каримовой, будут возвращены властям Узбекистана.

Соглашение, которое еще предстоит оформить, прежде чем оно станет юридически обязательным, потребует от официального Ташкента исполнения ряда требований.

Активы на сумму более 650 миллионов швейцарских франков все еще остаются замороженными в рамках продолжающегося уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой.

В мае этого года Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов.

В январе этого года Генпрокуратура РУз также заявляла, что намерена вернуть из Швейцарии 70 предметов искусства в рамках уголовных дел против Гульнары Каримовой.

Вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2017 году его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в "злостном" нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они "в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах".

Источник - centralasia.media
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