Как вынянчивают бунт в Казахстане, - А.Уваров

00:27 07.12.2020

АНДРЕЙ УВАРОВ | 06.12.2020 |

Судя по дискуссиям в соцсетях, часть казахстанского общества эмоционально готова к резне



Хотя люди в Казахстане шутят, что при всем богатстве выбора альтернативы партии "Нур Отан" нет, на выборах сойдутся 5 партий: переделанная НПК – Народная партия Казахстана (бывшие коммунисты), "Ак жол", "Ауыл" и "Адал" (бывшая "Бiрлiк"). И все эти партии – вполне реальная оппозиция.



Глава Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Асхат Рахимжанов заявил о бойкоте любых выборов в Казахстане, дабы "не быть очередным проектом властей" и не увеличивать явку. "Наш бойкот на этих выборах – это главный протест против существующего положения", – заявил он. Внятно объяснить такое решение не смог и второй человек в ОСДП Айдар Алибаев. Судя по всему, в этом решении сыграл свою роль беглый Мухтар Аблязов, создатель "Демократического выбора Казахстана", пытающийся монополизировать протест в соцсетях. "Оракул из Парижа" призвал своих адептов голосовать за ОСДП и "поймать власть за руку".



С одной стороны, Аблязов "задвигает" серьезную "партию с перспективами", отказывающуюся участвовать в выборах (а руководство ОСДП уже обвиняют в сговоре с властями), с другой – получает возможность влиять на огромное количество недовольных, лишаемых права заводить своих представителей в Мажилисе. Для этих людей остается один выход – уличные протесты.



На днях в фильме "Штрихи к портрету" впервые за долгие годы Елбасы публично вспомнил об Аблязове, заведя речь о предательстве: "Разве Аблязов не является предателем? Я его молодого назначил министром энергетики, он начинал работать и там проворовался". Аблязов парировал комментариями по скандалу вокруг бизнесмена Булата Утемуратова, человека из ближнего окружения бывшего президента, чьи активы арестованы британским судом по иску БТА-банка.



Аблязов атакует



Аблязов атакует



Политолог Досым Сатапаев считает, что эти темные истории – результат конкуренции, возрастающей в условиях "транзита власти". И все это получило международное звучание. Аблязов, знающий нюансы внутренней иерархии РК, выбрал тактику провокации, сея среди представителей власти раздоры. Он заявил, что игру против Назарбаева и его людей ведет глава КНБ Карим Масимов, дабы "слить" Елбасы и убрать конкурентов.



В стороне от эмигранта Аблязова, но не от его целей находятся фонд "Сорос-Казахстан", Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз", "Международная правовая инициатива", Казахстанское международное бюро по правам человека Евгения Жовтиса, полулегальная Демократическая партия Казахстана. Весьма активны тысячи ячеек различных НПО.



Иногда в деле оказываются "случайные американцы". Известен гуляющий по интернету ютуб-ролик американки Рокки, где, помимо бытовых наблюдений, говорится о том, что "многие люди в Казахстане не доверяют правительству".



И нынешние выборы, вне зависимости от того, удастся ли Западу раскачать Казахстан, уже стали толчком к формированию новых политических сил прозападного толка.



Словно черт из табакерки, выскочила на политический ковер фигура Нуржана Альтаева, главы Союза промышленников и предпринимателей "Ел Тірегі", которого на днях шумно исключили из "Нур Отана".



Нуржан Альтаев



Нуржан Альтаев



Шум спровоцировал сам Альтаев, выставивший свой уход как изгнание несогласного. Нынешним летом бизнесмен ездил в Киев по приглашению Маргулана Сейсембаева, помощника Саакашвили. С кем связан бывший грузинский президент и бывший одесский губернатор, хорошо известно. Кстати, ходят слухи, что есть договоренность о создании в Алматы Менеджмент Университете международного "Центра Саакашвили"…



Маргулан Сейсембаев с украинскими реформаторами



Маргулан Сейсембаев с украинскими реформаторами



Организатор инициативной группы "Концепция школы будущего" Сейсембаев окучивает новые "околосоровские" структуры "Оян, Казахстан" и Respublika журналистки Бэллы Орынбетовой, планируя создание партии. Его партнеры: Олжас Худайбергенов из Центра стратегических инициатив, эколог Ажар Джандосов и общенациональный Конгресс гражданских инициатив Real Haq Alany Тогжан Кожалиевой, которая собирается возглавить новую партию "Халыққа адал қызмет".



Тогжан Кожалиева с Саакашвили в Киеве



Тогжан Кожалиева с Саакашвили в Киеве



Кожалиева известна своей фразой: "Раньше общество было монолитным, власть была монолитной, сейчас появились "щели", которыми может воспользоваться гражданское общество и в этой "щели" может прорасти большое дерево". Она уже презентовала платформу по народному наблюдению за выборами, идентичную белорусскому "Голосу", с подачи которого в августе начались в Белоруссии волнения.



Поводом к бунту сейчас может стать что угодно: не только результат выборов, но и слухи, например, о дорогостоящем переносе столицы. Да и любые другие слухи, скажем, о том, что дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит купили Дарига Назарбаева и ее сын Нурали Алиев…



Поводы создаются мгновенно. Например, недавняя безумная массовая вырубка деревьев в Алма-Ате, когда горожане призвали уволить мэра Бахытжана Сагинтаева. Или в соцсетях, в Financial Times всплывает, что дочь мэра Меруерт является EIP-клиентом (extremely important person – чрезвычайно важная персоной) дорогого магазина Net-a-Porter. Подразумевается, что она тратит там народные деньги.



В конце ноября вдруг появился странный отчет, создание которого координировал британец Майлз Литвинофф. Отчет о том, что граждане Казахстана слабо информированы об экологических угрозах крупнейших нефтегазовых месторождений Кашаган и Карачаганак (эксплуатируют эти месторождения Royal Dutch Shell, Eni, Total и North Caspian Operating Company).



Не исключено, что в "мятежные планы" будут вовлечены исламисты. В РК насчитывают около 20 тысяч последователей деструктивных религиозных сект. Здесь возможна активность Турции. Директор Центра прикладных исследований религии "Мысль" Аскар Сабдин выражает мнение о снижении рисков "исламского радикализма", но признает, что предугадать ничего нельзя.



Американцы будоражат казахов событиями в китайском Синьцзяне, разыгрывая карту защиты этнических казахов. Недавно НПО "Атажурт ериктилери" при поддержке Amnesty International призвала мир заступиться за арестованного в СУАР Нагыза Мухамедулы.



Второй после социального недовольства рычаг для раскачки Казахстана – нацпаты. Националистические партии в РК запрещены, отчего затухли движения вроде "Ұлт Тағдыры". Тем не менее вирус национализма жив. Националисты присутствуют внутри системы (Айдос Сарым стал членом партии "Нур Отан"), во всех политических партиях, в научном сообществе.



Нацпаты демонстрируют свои возможности инициативами вроде латинизации, концепции "Национальные ценности Великой степи", проекта "100 новых учебников на казахском языке" или документального закрепления представителей всех этносов республики как "казахов". Тему "переименования в казахов" подняла дунганка, что было сделано на фоне начавшегося процесса по Кордайскому конфликту.



И уже в Алма-Ате, словно это украинская глубинка, где устраивают факельные шествия недалекие парни с чубами, нацпаты начинают предъявлять претензии, что их не могут обслужить на казахском языке…



Еще один "украинский пример" – "своевременное" решение госсекретаря РК Крымбека Кушербаева пересчитать всех жертв политических репрессий и голода. Заканчиваются подобные подсчеты обычно предъявлением претензий русским. Методика известна: исследователи подсчитали, гуманитарии ужаснулись, СМИ раздули, политики нашли виновных… И вот уже грязная ветошь националистического угара, воняя бензином, валяется в углу. Остается поднести спичку…



Судя по дискуссиям в соцсетях, где частенько обещают "чемодан-вокзал", "второй Донбасс" или "продать всех в Афганистан", часть казахстанского общества эмоционально готова к резне. Как говорят нацпаты, угроза крупного межнационального конфликта в Казахстане уйдет лишь тогда, когда республику покинет 99% русских.



Именно на возбуждение чувств "национального первенства" казахов настроены те, кто хотят взрыва.



Переборет ли эти настроения здоровая часть казахстанского общества?