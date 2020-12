В Америке зазвучали призывы ввести военное положение и провести новые выборы президента

00:44 07.12.2020 Могут ли фальсификация выборов и информационная изоляция президента США привести к большой и гражданской войнам?



Владимир Овчинский



1 декабря адвокат Трампа Лин Вуд написал в Твиттере, что действующему президенту США следует объявить военное положение и провести новые выборы. Он также заявил, что США движутся к гражданской войне.



Лин Вуд обвинил в фальсификациях компанию по разработке программного обеспечения для выборов Smarmatic, являющуюся дочерней компанией Dominion Voting Systems, в свою очередь отвечающей за выборы в США. Вуд заявил о том, что в ходе расследования уже появились неопровержимые доказательства электронных фальсификаций.



По словам Лина Вуда, появляется все больше и больше доверенных лиц, сотрудников компании Smarmatic, которые готовы свидетельствовать о том, как были подвергнуты цифровой обработке итоговые результаты голосования.



Лин Вуд приводит данные независимых журналистов – расследователей о том, что 75 тысяч серверов Dominion в США заражены вредоносным программным обеспечением (ПО) под названием QSnatch. Когда сотрудник избирательного участка входит в систему, программа крадет учетные данные с зараженных машин для голосования, таким образом злоумышленники могут войти в систему и переместить голоса.



Лин Вуд последователен в своих выводах. 18 ноября он дал интервью консервативному радиоведущему Марку Левину. "Эти выборы были сфальсифицированы. Дональд Трамп выиграл, набрав более 70% голосов избирателей. Вероятно, он получил более 400 голосов выборщиков. Мы собираемся докопаться до истины. Правда в том, что Дональд Трамп был переизбран нашей страной на пост президента еще на четыре года. Эту правду узнают все", - подчеркнул юрист.



Полное интервью Вуда Левину крайне сложно найти в социальных сетях. Facebook и Twitter старательно стирают посты со ссылками на него, YouTube удаляет его записи, а Google прячет ссылки на консервативные веб-ресурсы, которые рассказывают о содержании разговора между Вудом и Левином. Согласно многочисленным заявлениям Вуда и его коллег, имеются неопровержимые доказательства победы Трампа и поражения Байдена.



1 декабря Лин Вуд поделился пресс-релизом, который опубликовала некоммерческая организация We the People Convention (WTPC).



В пресс-релизе WTPC осуждает левых социалистов, которые открыто организовали четырехлетнюю попытку "государственного переворота", чтобы устранить официально избранного президента. "Нет сомнений в том, что попытка украсть выборы - это явный, вопиющий и масштабный пример бунта, который требует особых полномочий для защиты страны", говорится в сообщении.



Также 1 декабря WTPC опубликовала объявление на всю страницу в The Washington Times "с требованием, чтобы президент Трамп объявил ограниченное военное положение, чтобы позволить вооруженным силам США наблюдать за новыми свободными и справедливыми федеральными выборами, если законодатели, суды и конгресс не соблюдают Конституцию".



Как предлагает WTPC, чтобы обеспечить честные выборы, в повторном голосовании нужно использовать только бумажные бюллетени и никаких компьютеров. Сами голоса подсчитывать вручную, при этом обе стороны должны следить за подсчетом каждого бюллетеня. Также голосовать смогут только зарегистрированные избиратели, предъявляя удостоверение личности с фотографией для подтверждения места жительства и т. д.



Неуслышанное обращение к нации



После многочисленных заявлений адвокатов действующего президента США, протестных заявлений его самого об украденных выборах, Трамп вдруг, для многих неожиданно, в ночь на 3 декабря, выступил с обращением к американской нации. 46-ти минутная речь президента была посвящена фальсификациям на президентских выборах со стороны представителей демократической партии.



Выступавший из Дипломатической комнаты, Трамп сказал, что это "может быть самая важная речь, которую я когда-либо произносил".



Ключевые тезисы выступления Трампа сводятся к следующему:



Команда юристов Трампа обладает неопровержимыми доказательствами о махинациях на выборах. Имеется огромное количество показаний под присягой, о фактах мошенничества со стороны демократов. Факты мошенничества имели массовый и разнообразный характер;



Бюллетени для удаленного (почтового) голосования отправлялись умершим в течении последних 25-ти лет людям, и тем, кто в этом не нуждался - в Миннесоте, Мичигане и Висконсине уже в ходе выборов (что незаконно) бюллетени для голосования по почте были высланы абсолютно всем избирателям состоявшим в списках;



Огромное число бюллетеней имеет свидетельства поддельной подписи или подписаны людьми, не имеющими на это права. Однако такие бюллетени были засчитаны. В Пенсильвании, Мичигане, Неваде, Джорджии, Аризоне и большинстве других штатов любой мог получить открепительный бюллетень и отдать свой голос без предъявления удостоверения личности. Ни один из этих штатов не требовал подтверждения наличия гражданства США;



В ключевых штатах (Мичиган, Висконсин) зарегистрировано больше проголосовавших, чем имеется живых людей избирательного возраста - избирательные комиссии не могут подтвердить место жительства более 100 тысяч избирателей, однако отказываются исключать их голоса из результатов голосования;



В ходе процесса выборов, необъяснимым образом, из счетчика голосов за Трампа исчезало огромное число уже имеющихся к тому времени и зарегистрированных голосов и такое же число внезапно появлялось у Байдена;



В тех штатах, где лидировал Трамп, ночью наблюдался внезапный скачок голосов за Байдена в течение нескольких минут, многократно (более сотни тысяч голосов) превышающий средние показатели за это же время до и после пампа. Избирательные комиссии до сих пор не могут внятно объяснить почему так произошло;



Наблюдатели-республиканцы не допускались к процессу подсчета голосов. Их не пускали в здания, где велся подсчет и закрывали окна непрозрачными щитами;



Выявлены десятки тысяч случаев, когда люди, придя на участки, вдруг выясняли что они уже якобы проголосовали по почте и потому больше не могут отдать свой голос;



Система электронного подсчета голосов Dominion, применявшаяся в большинстве штатов, имеет техническую возможность передавать голоса от одного кандидата другому. Также эти системы останавливались в ночь голосования, чтобы потом вновь включиться, но уже с явным преимуществом демократов;



Пересчет голосов произведенный в Джорджии ничего не значит, так как голоса просто пересчитывались, а их подлинность не проверялась; представители демократической партии перед выборами лихорадочно работали над юридической блокировкой мер, направленных на защиту от мошенничества, таких как проверка подлинности подписи для удостоверения личности избирателя, и подтверждение гражданства;



Пандемия коронавируса была использована как причина для расширения возможностей голосования по почте, а соответственно и для возможности фальсификаций;



Многие избиратели Пенсильвании получили по два бюллетеня по почте, а многие другие получили дополнительные бюллетени на адреса, которые для голосования они никогда не применяли; в округе Монтгомери, штат Пенсильвания несколько избирателей получили заполненные бюллетени;



В Мичигане помощь в заполнении бюллетеней оказывалась лишь демократам;



Чиновники Детройта (в городе большая часть жителей малообразованные афроамериканцы) инструктировали избирателей голосовать за демократов и контролировали, кто как проголосовал;



На некоторых избирательных участках одни и те же пачки бюллетеней прогонялись через систему подсчета по многу раз;



Даже после официального подсчета последних голосов и объявления результатов, на избирательные участки приходили целые партии из десятков тысяч бюллетеней - все за демократов;



В Висконсине число людей с предоставленной возможностью голосовать удаленно (старики, инвалиды) увеличилось с 70 тысяч в 2016 году до 250 тысяч;



Бюллетени за республиканцев пропадали из почтовых боксов;



В индейских резервациях проголосовавшим за демократов выдавались подарочные карты на сумму $250;



Большинство СМИ отказывается публиковать выявленные факты мошенничества, попросту игнорируя их. Многие суды и судья в демократических штатах отказываются рассматривать заявления о нарушениях.



Дональд Трамп заявил в ночной речи, что в своей борьбе представляет интересы всех граждан США. Не только тех, кто проголосовал за него, но и тех, кто проголосовал против - тех кто искренне верит в честность избирательного процесса в Америке. Он выразил надежду, что Верховный суд сделает правильные выводы из предоставленных материалов о фальсификациях. По его словам, мошенничество на выборах является очередной попыткой демократов убрать его с поста президента США, наряду с теми, что длились весь срок его президентства с 2016 года - обвинения в связях с Россией, попытки импичмента, различные расследования о неуплате налогов, за которые налогоплательщики заплатили $48 млн., и которые не привели ни к чему.



Трамп заявил, что он согласен проиграть выборы, но только в том случае, если будет обеспечена честность и справедливость их результатов. Он выразил надежду, что и Байден согласен с этим.



Закончил свою речь Трамп такими словами: "Честность избирательной системы для нашей страны - это наиболее важная вещь, чем все о чем мы когда-либо говорили. Если мы не искореним мошенничество, ужасное, ужасное мошенничество, которое имеет место на наших выборах 2020 года, у нас больше нет страны!"



Совершенно естественно, что речь действующего президента не встретила сочувствия американских СМИ, большинство из которых, особенно крупных, настроено к нему оппозиционно.



Вот примеры отзывов.



Президент Соединенных Штатов опубликовал "странное", как охарактеризовало его издание Daily Mail, 46-минутное видео, в котором он призвал "отменить выборы".



В своих, как пишет издание The Guardian, "длинных, бессвязных и необоснованных заявлениях" о том, что избирательная система Америки "находится под скоординированным нападением и осадой".



Главное, что ни одно из "респект"-изданий не рассматривает обвинения Трампа в мошенничестве на выборах по – существу.



Происходит много удивительных вещей!



Русскоязычные издания "Голоса Америки" (а оно, между прочим, принадлежит правительству США), "Радио Свободы", британского ВВС вообще ничего не упомянули о ночном обращении президента США. Это – беспрецедентная ситуация, в истории другой такой не было!



Это круче карантина против пандемии.



Это - ИНФОРМАЦИОННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ!



Аномалии выборов, о которых Трамп не говорил



Помимо того, что Трамп сказал в своем обращении, американские аналитики обращают внимание на ряд "странных" выборных аномалий 2020 года, говорящих о том, что с ними не все в порядке.



1. Байден проиграл почти во всех так называемых показательных (bellwether) округах страны, которые обычно голосуют за победителя гонки, и все равно стал победителем. До сих пор ни один кандидат в истории не добивался такого успеха.



Этих округов в США 19. На протяжении последних лет результат голосования почти во всех из них неизменно предрекал исход всеобщих выборов. Трамп победил в 18 из них, проиграв лишь в округе Клэллам в штате Вашингтон. Но в целом победителем считают Байдена.



Байден выиграл в Клэлламе с отрывом в 3 очка. Перевес Трампа в остальных 18 показательных округах в среднем превышал 16 очков. Если взять список из 58 показательных округов, которые правильно предсказывали победителя с 2000 года, Трамп выиграл в 51 из них со средним перевесом в 15%, а в остальных семи победил Байден - со средним перевесом в 4%. То есть голосование в подавляющем большинстве этих округов тоже, по идее, предвещало победу Трампа, но в отношении Байдена снова свершилось чудо.



2. Байден показал себя хуже, чем Хиллари Клинтон четыре года назад, во всех городских округах страны, но превзошел ее в городских округах Джорджии, Мичигана, Висконсина и Пенсильвании, то есть именно там, где решается судьба гонки.



Более того, он набрал рекордное число голосов, несмотря на то, что демократов разгромили на выборах в Палату представителей, на которых республиканцы победили во всех 27 колеблющихся округах, и на выборах местного значения. То есть у Байдена начисто отсутствовали так называемые "фалды", на которых за победителем обычно въезжают во власть его товарищи по партии.



3. Байден набрал рекордно много голосов на всеобщих выборах, но рекордно мало - на праймериз, особенно в сравнении с Трампом. В нормальной ситуации Байден проиграл бы гонку, но сейчас победителем считают его.



4. Ни один президент США почти за полтора века не набирал во второй раз больше голосов, чем в первый, и при этом проигрывал перевыборы. Трамп набрал на 10 млн. с гаком больше голосов, чем в 2016 году, но все равно проиграл.



5. Байден был первым кандидатом за последние 60 лет, проигравшим в Огайо и во Флориде и все равно провозглашенным победителем гонки. На протяжении столетия результаты голосования в этих штатах неизменно предсказывали исход президентских выборов. Опросы дружно предрекали Байдену победу в обоих. Трамп победил в Огайо с отрывом в 8%, а во Флориде - более 3%.



В обычных обстоятельствах такие непостижимые результаты вызвали бы огромный интерес СМИ и породили бы нескончаемые разборы полета. Но сейчас они практически не упоминались в телевизионных студиях Вашингтона и Нью-Йорка.



Заговор молчания сработал и здесь.



Преступления против выборов продолжают выявлять



Уже после ночного обращения Трампа в Джорджии состоялись резонансные слушания по делу о фальсификации выборов. На них была показана замечательная видеозапись с камер наблюдения в центре подсчета голосов Атланты.



Сотрудники избиркома ночью выпроводили всех наблюдателей, затем вытащили большие сумки с бюллетенями и отправились вместе с ними в неизвестном направлении.



Как известно, поздно вечером в округе Фултон, куда входит Атланта, неожиданно остановился подсчет голосов. По официальной версии, это произошло из-за разрыва трубы. Впрочем, как стало известно позже , это была выдуманная ложь и просто предлог, чтобы выдворить наблюдателей.



Теперь же становится понятно, для чего именно нужно было вдруг "закрывать" избирком. Оттуда увозились "неправильные" бюллетени, которые затем, вероятно, были просто уничтожены.



Губернатор Джорджии Брайан Кемп, целый месяц заявлявший о том, что выборы в его штате, дескать, прошли самым наичестнейшим образом, сразу предложил устроить новый аудит итогов голосования - уже третий по счету. Лишь бы не доводить это дело до суда.



Секретариат штата крепко держится за насиженные места, отказываясь признавать любые случаи нарушений. Ведь, если они будут доказаны в суде, и результаты выборов аннулируются, то их всех в лучшем случае уволят, а в худшем - отправят за решетку за укрывательство и халатность.



Тем временем в Неваде разыгрывается не менее любопытная судебная баталия. Местные юристы насчитали под 100 тыс недействительных бюллетеней. Они могли прийти от жителей других штатов (в основном Калифорнии) и нелегалов. А 1,5 тыс. голосов были отданы мертвецами.



Уже несколько исков Трампа по штатам вроде Пенсильвании и Мичигана практически добрались до Верховного суда. Тот, видимо, займется рассмотрением выборных скандалов аккурат перед голосованием коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря.



Рассмотрение в Конгрессе или новые выборы после введения военного положения?



Коротко говоря, Трамп поражение не признал, никому ничего передавать не собирается. Вызывает вторую сторону на "разборку" в Верховный Суд. Причем не столько для того, чтобы забрать голоса у Байдена, сколько для того, чтобы часть голосов подвесить "в воздухе". А дальше, ввиду нехватки времени для установления принадлежности этих подвешенных голосов, при помощи того же Верховного суда выборы перенесутся в Конгресс. А в Конгрессе голосование идет не всех депутатов, а по 2 от штата, а у республиканцев штатов под контролем больше.



Иными словами, до 14 декабря будет пережевывание тезисов, а потом вопрос встанет ребром.



Это описан легитимный юридический вариант.



Но у Трампа есть и другой легитимный сценарий, правда, более экстремальный. Через введение военного положения.



Военное положение вводится при начале войны. Противник и повод для ее начала есть – Иран. После недавнего убийства руководителя ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде и накануне годовщины убийства генерала Касема Сулеймани достаточна любая провокация под видом иранского акта возмездия, чтобы начать боевые действия против этого государства.



А дальше вступает в действие Директива президента о национальной безопасности и внутренней безопасности NSPD 51 от 4 мая 2007 года. Она позволяет президенту США устанавливать комплексную политику в отношении структур и операций федерального правительства в случае "катастрофической чрезвычайной ситуации".

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607291040

