"Голодоморная" пропаганда и "народы-жертвы". Ответ немецкому казаховеду Киндлеру, - Д.Верхотуров

01:32 07.12.2020 "Голодоморная" пропаганда и "народы-жертвы"

Ответ Р. Киндлеру, автору книги "Сталинские кочевники: Власть и голод в Казахстане"



Непосредственным поводом к этой статье стал комментарий, написанный Робертом Киндлером под опубликованной в "Столетии" моей статьей "Трюки "голодоморщиков" – о фальсификациях западных историков с "опорой на архивы", в которой я разбирал его своеобразные методы работы с архивными документами. Вообще этот комментарий – довольно интересное событие, поскольку обычно "голодоморщики" всех стран уклоняются от дискуссии, делая вид, будто бы они обладают истиной в последней инстанции. Киндлер, видимо, уверен в своих построениях, раз решил выступить. Ввиду этого знаменательного события отвечу ему развернуто.



Господину Киндлеру



На мой взгляд, Вы используете неверные термины. Мои высказывания по поводу Вашей работы это не "критические замечания", а опровержение, показывающее недоброкачественность Вашей работы. Когда Вы так обращаетесь с архивными документами и их содержанием, как было показано в моей статье, то Вашу работу нельзя признать верным изложением истории коллективизации в Казахстане ни в целом, ни по частям.



Впрочем, как Вам угодно. Могу Вас заверить, что я готов критически "замечать" по поводу Вашей работы до тех пор, пока от нее совсем ничего не останется. Возможно, Вы признаете ошибочность Вашей книги.



Теперь по поводу Вашего заявления: "Но неправильно и ненаучно утверждать, что в моей книге я говорю о геноциде казахов. Это неправда". Книгу Вашу, я, конечно, читал и конспектировал, и вот специально для этой статьи заглянул в нее еще раз, во введение, в котором Вы излагаете свои взгляды.



Вы утверждаете в нем: "Голод был неразрывно связан с самым масштабным общественно-политическим экспериментом большевиков в Средней Азии – переводом казахских кочевников на оседлое положение" (страница 6 русского издания).



Далее: "Советский Союз при Сталине зиждился в основном на беспорядке, нестабильности и постоянно повторяющихся эксцессах насилия" (стр. 8).



Далее: "Лишения, вызванные голодом, позволили большевикам реализовать свои притязания на власть и создать общество зависимых, к которому они стремились, когда начали коллективизацию. Советизация была осуществлена с помощью голода" (стр. 8).



Далее: "Голод начала 1930-х годов приобрел столь катастрофические масштабы потому, что большевики не отказались от реквизиций, даже когда стало ясно, к какому роковому исходу ведет эта политика. Не думая о последствиях, функционеры продолжали выколачивать из голодающих районов скот и хлеб. Пока им это удавалось, все более настойчивые просьбы о помощи и продовольствии из провинции можно было игнорировать. Во вспышке голода повинны конфискации сельхозпродукции и связанный с ней острый дефицит хлеба на рынках" (стр. 17-18).



Это Ваши тезисы, которые Вы пытаетесь доказать на протяжении всей книги. В этих тезисах Вы фактически присоединились к точке зрения тех, кто в Казахстане конструировал "радикально-националистический нарратив", согласно Вашему же определению, в основном пункте этого самого нарратива: голод был создан большевистским руководством искусственно и сознательно. Разве из Ваших заявлений вытекает какой-то другой вывод? Вы могли сами и не писать об искусственном голоде, но в Ваших тезисах этот вывод явно подразумевается.



Отсюда следует, что Ваши рассуждения во введении о том, что казахские радикальные националисты что-то там исказили, равно как и Ваше возмущение в комментарии, есть не более чем лицемерие. Ваша книга подпирала главный тезис казахских "голодоморщиков" и, на мой взгляд, Вы это всегда прекрасно понимали.



Я сейчас не стану подробно рассматривать фактическую неверность Ваших утверждений, поскольку совсем скоро выйдет в свет моя книга ""Казахский геноцид", которого не было", в которой я подробно, на основании документальных и цифровых данных разбиваю весь миф о "геноциде казахов" во всех его пунктах.



Это и и миф о чрезмерных заготовках, и миф об отсутствии хлеба, и миф о принудительном оседании в непригодных местах. Мой вывод совсем другой: голод был организован казахским байством, которого Советская власть лишила полной и безраздельной власти над аулом, и баи, в стремлении вернуть власть и подорвать нарождающееся в степи коллективное хозяйство, расправами, грабежом и распространением заразных заболеваний скота (своего рода бактериологической войной) лишали скота, обрекали на голодную смерть и тем самым уничтожали тех казахов, которые встали на сторону Советской власти. Вы это вскоре прочитаете.



И примите уверения в совершенном к Вам почтении.



Им нужны народы-жертвы



Помимо чисто фактологических споров и проверки ссылок на архивы, я бы хотел уделить внимание вот какому немаловажному вопросу. Зачем вообще создается эта "голодоморная" пропаганда и какие конечные цели она преследует? В нее вкладываются немалые силы и средства, а западные державы ни единого цента не потратят без выгоды для себя. В чем состоит их выгода?



На мой взгляд, выгода состоит в насаждении в национальной и государственной идеологии ряда стран, в частности Украины и Казахстана, комплекса народа-жертвы. Главный тезис "голодомора", что на Украине, что в Казахстане, состоит в том, что народы очень сильно пострадали от Советской власти. Иными словами, они – жертвы большевиков.



Это все подается очень выпукло и красочно. Пришли уполномоченные с наганами и винтовками, стали отбирать скот и хлеб, а народ им безропотно подчинился, все отдал и потом стал умирать с голоду. Ссылки на то, что были восстания, этот тезис не подрывают, а укрепляют. Во-первых, восстания относились к начальной фазе коллективизации, в основном в 1930 году. Во-вторых, если посмотреть детали, восстания были очень слабыми и легко подавлялись. В-третьих, что самое главное, в 1932 и 1933 годах, в пик голода, не было ни восстаний, ни каких-то других массовых протестов, вроде "голодных маршей", ни массовых жалоб да хоть тому же председателю ЦИК СССР М.И. Калинину, ни каких-то других попыток воспротивиться. Удивительная пассивность на фоне того, что речь шла о жизни и смерти.



"Голодоморщики" всегда на этом настаивают, что народ был слабовольной или совсем безвольной жертвой свирепствовавших большевиков. И Киндлер на этом настаивает тоже, как мы видели выше.



На мой взгляд, насаждение "голодоморной" пропаганды схоже с виктимизацией, то есть процессом превращения человека или группы людей в жертву противоправного посягательства. В теоретической психологии это понятие обычно используется для приписывания жертве определенных психологических особенностей: подчиняемости, доверчивости, внушаемости, нежелания брать на себя ответственность, нежелания отстаивать свои права, в силу которых человек или группа людей становятся жертвами преступлений. Однако, по моему мнению, виктимизация представляет собой также навязывание потенциальной жертве перечисленных качеств с целью создания наиболее благоприятных условий для манипулирования жертвой и совершения против нее разнообразных посягательств. Причем этот инструмент может использоваться и в международной политике, в частности, в рассматриваемом нами вопросе.



Итак, к чему ведет образ народа-жертвы, создаваемый "голодоморщиками", или что такое виктимизация в политическом смысле? Во-первых, народ-жертва не является политическим субъектом, а лишь объектом внешнего воздействия, причем до такой степени, что не может защищать даже основы своего существования, даже свою жизнь. В "голодоморной" пропаганде это общее место.



Во-вторых, отсюда следует, что народ-жертва не может определять принципы своего существования, свой политический строй, свои законы и так далее.



В-третьих, народ-жертва всегда стоит перед угрозой повторного посягательства, и потому нуждается в защитнике и покровителе, который не только защитит от каких-то мыслимых посягательств, но и вообще расскажет, как правильно жить, и устроит жизнь народа-жертвы по своему усмотрению и к своей выгоде.



В-четвертых, народ-жертва не может рационально и критически оценивать обстоятельства своего существования и возможные угрозы, он руководствуется иррациональными страхами и агрессивной реакцией на страхи, мотивами мести.



Как это работает на практике? Сначала США и Евросоюз рассказывают украинцам и казахам (кстати, не только им, в этот же список входят также Прибалтика и Польша), что они на самом деле жертвы злых и страшных большевиков и чекистов, прямым наследником которых является Россия. Тут требуется некоторое время и усилия, чтобы эта точка зрения стала доминирующей.



Далее – живописанием картин голода, который был создан большевиками искусственно и злонамеренно (на чем настаивают все "голодоморщики", в частности Киндлер), вызываются различные негативные эмоции: страх, ужас, депрессия, гнев и так далее. Эмоциональная составляющая в "голодоморной" пропаганде занимает ключевое место; она не только заменяет отсутствующие доказательства, но и достигает определенных политических целей.



Когда украинцы и казахи запуганы в достаточной степени и начинают разделять подобный взгляд на себя и свою историю, США и Евросоюз "великодушно" предлагают помощь и защиту от страшного правопреемника тех, кто устроил голод, то есть России.



Эта помощь и защита, конечно, принимаются, поскольку виктимизация уже блокирует рациональное мышление и трезвую оценку ситуации.



Как только народ-жертва в лице его политических представителей сказал таким новоявленным "защитникам" "да", дело в шляпе. Дальше начинается выдвижение различных условий: реформы в политике, в экономике (которая в значительной степени переходит под внешний контроль), в социальной сфере, в армии. Народ, принявший роль жертвы, уже не может этому сопротивляться. "Защитник" манипулятивно обосновывает свои условия тем, что все это делается ради блага самой же жертвы, а возражения подавляются муссированием страхов и новыми порциями рассказов об ужасах голода. Мы все это прекрасно видим на Украине, на примере того, что с ней произошло после того, как Украина официально приняла на себя роль жертвы большевиков. Некогда процветавшая республика, с мощной промышленностью и крепкой экономикой, на глазах превращается в бедное и отсталое государство. Да и само государство тоже деградирует на глазах. Вместе с деградацией государства идет и деградация народа.



Наконец, последняя стадия политической виктимизации – это разжигание агрессии и жажды мести, поскольку страх, фрустрация и депрессия должны все же найти выход, выгодный для "защитника". Хотя этот процесс начинается с обещаний защиты, в итоге оказывается парадоксальная вещь: безопасность не увеличивается, а сильно сокращается. На той же Украине началась фактически гражданская война, и произошло отделение Донбасса.



Если бы украинцам в 1991 году кто-нибудь сказал бы, что через 23 года украинская армия будет сражаться за аэропорт Донецка, то ему бы ответили, что он малость спятил. Однако же это произошло, и это отличный пример того, что можно сделать с народом, который стал считать себя жертвой.



В Казахстане этот процесс политической виктимизации еще не дошел до финальной точки (на мой взгляд, потому что казахи сами по себе гораздо меньше восприимчивы к навязыванию роли жертвы; все же этос вольных кочевников этому препятствует), но тоже кое-что уже свершилось. Нефть в значительной степени контролируется американскими и европейскими компаниями, как британские советники советовали Нурсултану Назарбаеву, а богатая молодежь воспитывается в духе верности западным ценностям. Да разве мыслимо было бы получить такой нефтяной куш за просто так, если бы с конца 1980-х годов в Казахстане не насаждался комплекс жертвы? Имеется в виду агитация по поводу Семипалатинского ядерного полигона и первые версии "голодомора", которые в 1992 году были даже утверждены Верховным Советом Казахстана. Нет, не получилось бы. Да и по части агрессии и жажды мести мы тоже видим первые всполохи.



Так что "голодоморная" пропаганда есть инструмент превращения целых народов в безвольную и пассивную марионетку западных держав, делающих то, что эти державы велят, и даже не особо понимающих, что с ними происходит. Народ-жертва не может просто встать и уйти из такой своеобразной системы отношений. Для этого сначала надо сбросить с себя обличье жертвы, ясно осознать, насколько все это пагубно, осознать, что это путь в историческое небытие, к исчезновению их с лица земли как народа. "Защитников" народа-жертвы это мало беспокоит. Они получат свои выгоды, достигнут своих целей чужими руками и с минимальными для себя затратами. За все заплатит народ-жертва, которому и надо страдать, и безропотно умереть, если потребуется.



Дмитрий Верхотуров

04.12.2020 Источник - столетие

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