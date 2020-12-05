Счастливый Чубайс палит из пушки в СПбурге

07:38 07.12.2020

Чубайс отпраздновал новое назначение выстрелом из гаубицы



6 декабря 2020, Абдулла Шакиров



Бывший глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс выстрелил из гаубицы Д30, отметив таким образом назначение на новую должность.



"В ознаменование начала новой миссии ровно в 12.00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости (вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)", – написал Чубайс в своем Facebook.



В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями. В Кремле уточнили, что Чубайс не будет госслужащим, он также не будет являться сотрудником администрации президента.



Ранее президент России предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано. В четверг правительство утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано на пять лет вместо Чубайса. Сам Чубайс в четверг сообщил, что 3 декабря – его последний день работы в компании.



Василий Петровский11 минут назад

Короче господа резвятся. А чего им делать то? Жизнь удалась.

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Валентин ВасильевАлматы39 минут назад

А, если бы миллион в фонд инвалидов детства, было бы лучшее празднество. Но тут нужно творчество, а там по наезженной колее - верхам, где отметить себя, виднее.

alexander pushkarevРостов на Дону1 час назад

кудрин, тебя скоро тоже из гаубицы палить отправят?)

Viktor RybakovВолгоград1 час назад

Пора бы из пушки уже самим Чубайсом пальнуть! - Но кто ж пальнет,он ведь спецпредставитель Самого!

Константин ВаженинАнгарск1 час назад

Опять в холостую...

Сергей ЮрковАбакан1 час назад

По ком стрелял Чубайс из пушки?

Галина ВоронцоваМосква 1291282 часа назад

Чубайс уполномоченный представитель фининтерна на территории РФ, у него статус посла, его нельзя тронуть никак. Кроме того он отвечает за непрерывность оттока бабла, читай контрибуций на запад по условиям капитуляции СССР-РФ, подписанной Горбачевым на Мальте. Так же его задачей является недопущение развития технологий, промпроизводства и внутренних рублевых инвестиций в России, с чем он успешно справляется. ...

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Понравилось пользователю Феликс Железный

dan g2 часа назад

Ну раз фигурирует пушка, значит я был прав, и Чубайс, скорее всего, будет в недалеком будущем курировать энергетику Донбасса. Восстанавливать и реформировать , а также проводить слияние с энергетикой России.

Александр из СалехардаСалехард2 часа назад

А что по этому поводу сказала Рынски?

Роман Юрьевич Москва2 часа назад

Очередная выдуманная бессмысленная должность куда задвигают бессмысленных, а порой даже вредных для страны политиканов. Медведев где сейчас? Представитель от Земли в межгалактичечком совете джедаев или где - то близко по смыслу)