В мире денег грядет революция, - В,Катасонов

08:38 07.12.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 07.12.2020



На смену капитализму, основанному на денежном капитале, придет посткапитализм цифрового концлагеря



13 октября 2020 года ЦБ РФ выпустил документ "Цифровой рубль" с подзаголовком "Доклад для общественных консультаций".



В документе нет пока четких параметров проекта, но имеется (с. 43-44) список вопросов для обсуждения. Всем желающим предлагается до конца года присылать в Банк России свои ответы по поставленным вопросам, а также иные предложения по проекту.



Вопросы по теме "Цифровая валюта Центробанка" (ЦВЦБ) не просты даже для профессионалов. Банк России далеко не первый Центробанк, который объявил о создании ЦВЦБ. Многие центробанки объявили о создании новой валюты раньше, и есть смысл ознакомиться с положением дел в этой области.



Народный банк Китая



Народный банк Китая



Вероятно, первым крупным Центробанком, начавшим практическую подготовку к введению цифровой валюты, был Народный банк Китая (НБК), но он вел ее в условиях секретности. Карты были раскрыты лишь в прошлом году. Среди "первопроходцев" можно назвать также центробанки Швеции, Южной Кореи. На середину 2020 года, по данным Банка международных расчетов (БМР), по крайней мере шесть центробанков осуществляли практические работы по созданию цифровых валют. А заявления об интересе к ЦВЦБ сделали уже десятки центробанков.



С 2018 года БМР начал вести мониторинг деятельности центробанков в сфере национальных цифровых валют. В августе 2020 года были обнародованы данные опроса БМР, охватывающего центробанки стран, на которые приходится 90% мирового ВВП. В тему национальных цифровых валют на начало 2020 года были погружены 4/5 опрошенных ЦБ. В опросе участвовал также Банк России, отмеченный как Центробанк, "изучающий вопрос".



Особый интерес к ЦВЦБ проявляют центробанки развивающихся стран. Ряд стран периферии мирового капитализма используются как испытательные полигоны для отработки развитыми странами систем создания и обращения цифровых валют. Так, согласно данным БМР, в Эквадоре еще в 2014 году была введена национальная цифровая валюта, но попытка оказалась неудачной. Население предпочитало пользоваться американским долларом (как наличным, так и безналичным). Через три года проект в Эквадоре был закрыт.



Еще одна попытка создания цифровой валюты была предпринята в 2018 году в Венесуэле – El Petro. Этот проект также оказался неудачным.



В группе развитых стран к ЦВЦБ интерес проявили центробанки Швеции, Англии, Японии. А вот ФРС США и Европейский центральный банк (ЕЦБ), которые являются эмитентами основных мировых валют, до недавнего времени не демонстрировали особого интереса к созданию своей цифровой валюты. Только в январе 2020 года Федеральный резерв, а в сентябре и ЕЦБ тоже заявили, что приступают к созданию своих цифровых валют.



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Фото: REUTERS/Dado Ruvic



Руководство ФРС США долгое время скептически относилось к идее цифрового доллара и чуть не проспало появление очень сильного конкурента в лице IT-корпорации Facebook, которая готовила к запуску свою цифровую валюту libra. Она могла стать криптовалютой, способной заместить доллар США и остаться недосягаемой для контроля со стороны ФРС как финансового регулятора. Более того: она могла сразу же стать мировой валютой, обслуживающей пользователей социальной сети Facebook, а таковых четверть населения Земли. Со стороны ФРС и государственных властей США потребовались невероятно большие усилия, чтобы не выпустить джинна под названием libra из бутылки под названием Facebook (пришлось подключать европейцев, которые запретили выпуск этой криптовалюты в Старом Свете). Если бы джинн из бутылки выскочил, корпорация Facebook могла бы претендовать на статус мирового Центробанка.



Цифровая валюта



Фото: REUTERS/Dado Ruvic



Еще одной причиной, заставившей ФРС изменить свою позицию по вопросу о цифровой валюте, стало то, что в прошлом году НБК раскрыл карты по вопросу о цифровом юане. Как гром среди ясного неба для ФРС США прозвучало сделанное в декабре 2019 года заявление НБК о том, что в следующем году китайский Центробанк приступает к тестированию национальной цифровой валюты в четырех регионах КНР. Завершающей фазой тестирования цифрового юаня станут зимние Олимпийские игры в Китае в феврале 2022 года. Многочисленным иностранным гостям, которые прибудут на игры, будут предложены электронные кошельки с цифровыми юанями. НБК дал понять, что цифровой юань будет не только национальной, но и международной валютой. Причем такой, которая будет иметь преимущество по сравнению с нынешними ведущими валютами (доллар США, евро, фунт стерлингов, иена, швейцарский франк и др.). Преимущество будет заключаться в том, что трансграничные платежи с помощью цифрового юаня можно будет осуществлять в обход системы СВИФТ, которая фактически контролируется Вашингтоном.



Из многообразия вопросов, касающихся устройства системы ЦВЦБ, одним из наиболее животрепещущих является вопрос о том, как национальная цифровая валюта будет соотноситься с ныне существующими видами денег – наличными и безналичными. Руководители и чиновники центробанков нередко говорят, что это будет третий вид денег, отличный и от кеша, и от безнала. Некоторые акцентируют внимание на том, что это промежуточная форма, имеющая признаки и кеша, и безнала.



ЦВЦБ безусловно снижает и даже делает невозможной конфиденциальность денежных операций. Кроме того, ЦВЦБ станет эффективным средством окончательного вытеснения наличности из мира денег. Чиновники центробанков обычно отрицают это, но в Китае денежные власти не скрывают, что цифровой юань призван окончательно вытеснить наличность. Подавляющее большинство китайцев не видят в этом ничего плохого и даже приветствуют такое замещение. Можно упомянуть и Центробанк Швеции, который обещает, что эта страна станет первой в мире, где наличность исчезнет полностью и окончательно.



Еще один животрепещущий вопрос, касающийся ЦВЦБ: какова будет роль нынешних коммерческих банков в системе цифровой валюты? Поначалу большинство коммерческих банков поддерживали идею официальной цифровой валюты, воспринимая ее как заменителя наличных денег. Сегодня, когда центробанки опустили ключевую ставку почти до нулевого значения, а кое-где до нуля и ниже, процентные ставки по депозитам в коммерческих банках упали и перестали давать доход клиентам (физическим лицам). Клиенты стали уходить из банков в наличность. Введение ЦВЦБ может еще более усугубить положение коммерческих банков и даже привести к их полному исчезновению.



Изначально центробанки рассматривали два варианта цифровых денег: 1) розничные валюты; 2) оптовые валюты.



Первый вариант предусматривает, что Центробанк напрямую работает с физическими и юридическими лицами, открывая им счета с цифровой валютой. В этом случае необходимость в коммерческих банках как посредниках между ЦБ и конечными клиентами (физическими и юридическими лицами) отпадает. Центробанк берет на себя те функции, которые традиционно выполняли коммерческие банки.



Второй вариант предполагает, что ЦБ продолжает работать с коммерческими банками и что счета в цифровых валютах он открывает только банкам. А банки выполняют функции финансовых посредников между ЦБ и конечными клиентами. Коммерческие банки превращают оптовую цифровую валюту в розничную. Тут также могут быть варианты. Вариант трансформации цифровой валюты из оптовой в розничную без увеличения массы второй. Или вариант с увеличением массы цифровой валюты с использованием привычного денежного мультипликатора. Тогда, правда, розничную цифровую валюту будет некорректно называть валютой Центробанка, это будет валюта коммерческого банка.



По данным БМР, проводящим опросы центробанков, вариант оптовой цифровой валюты не находит поддержки у ЦБ. Предпочтительным все называют вариант розничной цифровой валюты. А это как гром среди ясного неба для коммерческих банков. Получается, что им в системе ЦВЦБ места нет, все стягивает на себя Центробанк. Впрочем, полного уничтожения коммерческих банков, наверное, не предполагается. Скорее всего, они будут перепрофилированы в филиалы и отделения Центробанка, на которые будет возложена функция отслеживания и контролирования операций с цифровой валютой физических и юридических лиц на местах. Счетов цифровой валюты в таких филиалах и отделениях не будет. Возможности создания "денег из воздуха" (с помощью денежного мультипликатора) также не будет. Процентные доходы у таких коммерческих банков исчезнут, они будут работать за вознаграждение, имеющее некоторые признаки банковской комиссии. С учетом сказанного многие коммерческие банки стали серьезными оппонентами идеи ЦВЦБ.



Наиболее энергично поддерживает идею ЦВЦБ партийно-государственное руководство КНР. Еще в 2000-е годы китайские руководители поставили задачу интернационализации юаня, но дело забуксовало. Позиции юаня за пределами Китая как валюты платежей и расчетов, инвестиций и резервной остаются весьма скромными. Пекин рассчитывает, что если сумеет раньше, чем США и Европа, создать цифровую валюту, то сумеет вытеснить доллар и евро с мировых валютно-финансовых рынков новым юанем. Такой юань, по мнению Пекина, будет обладать иммунитетом по отношению к санкциям Вашингтона.



В США также имеются сильные сторонники цифрового доллара. По понятным причинам это не банки Уолл-стрит. Это IT-корпорации Силиконовой долины ("Силиконовая мафия"), за которыми стоит "глубинное государство". Та же корпорация Facebook, которая чуть не запустила собственную цифровую валюту в масштабах мира. Эти гиганты подключились к разработке цифрового доллара и рассчитывают, что станут неформальными и главными участниками проекта. А может быть, и хозяевами цифрового доллара.



Мне кажется, планы Силиконовой мафии имеют гораздо более далекий горизонт, чем оглашенные ФР планы создания цифрового доллара. Для IT-гигантов цифровой доллар – лишь промежуточная фаза. Со временем доллар в проекте цифровой валюты может исчезнуть и останется одна цифра. На смену капитализму, основанному на денежном капитале, придет посткапитализм цифрового концлагеря. Источник - fondsk.ru

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