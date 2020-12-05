 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя
09:27 07.12.2020

Уроженца Чечни, убившего школьного учителя во Франции, похоронили на родине

В Чечне похоронили российского гражданина, убившего школьного учителя во Франции. Как пишет интернет-издание Baza, церемонию провели с почестями.

Проститься с восемнадцатилетним Аблуллахом Анзоровым пришли около двухсот человек. Несмотря на то, что он родился в Москве, похороны прошли в селе Шалажи Урус-Мартановского района, где проживают родственники обвиняемого в терроризме. Как пишет интернет-издание Baza, пускали на церемонию только их и близких семьи. Полиция перекрыла для этого все поселение. По данным портала, на похоронах она также следила, чтобы люди не снимали происходящее на телефоны.

Тем не менее, в социальных сетях все же появились видео, на которых большая толпа сопровождает тело, завернутое в зеленую ткань. Люди при этом читали молитвы.

О том, что Анзорова похоронили с почестями, сообщает и интернет-издание "Фонтанка", оно уточняет, что ранее тело привезли в Россию через Турцию.

Анзоров был убит французской полицией неподалеку от Парижа 16-ого октября. Это произошло после того, россиянин обезглавил преподавателя истории, который показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

Власти Чеченской республики пока публикации о похоронах с почестями подозреваемого в терроризме не комментировали. Эхо Москвы

Источник - ng.ru
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