Узбекистан тоже хочет производить российскую ковидную вакцину

09:32 07.12.2020

Узбекистан предложил России совместное производство вакцины от коронавируса

Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана предложило производить российские вакцины от коронавируса на территории Tashkent Pharma Park. Проект по выпуску иммунобиологических вакцин оценивается в 53 млн долларов.



Россия получила предложение о производстве вакцин от COVID-19 может на территории научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park в Кибрайском районе Ташкентской области. С таким предложением российской стороне выступил директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардор Кариев в пятницу на "круглом столе", передает корреспондент "Газеты.uz".



Строительство Tashkent Pharma Park на площади 43,75 га началось в конце января. Кластер включит в себя Фармацевтический технический университет с собственной инфраструктурой, а также промышленную зону. Реализовать проект стоимостью 191 млн долларов планируется в 2020-2024 годы.



Сардор Кариев сообщил, что на территории кластера можно реализовать проект по производству иммунобиологических вакцин, в том числе российских вакцин от коронавируса.



Стоимость проекта оценивается в 53 млн долларов, производственная мощность - 120 млн штук. Как отмечается в презентации главы агентства, в Узбекистане вакцинация внесена в календарный план и определены задачи по производству вакцин против COVID-19. Речь идет о постановлении президента о создании площадки по производству разных видов вакцин и современной испытательной лаборатории.



В настоящее время доля импорта иммунобиологических вакцин составляет 92%.



До апреля 2021 года предлагается разработать и утвердить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта, а в июне - начать реализацию проекта на основе требований GMP и строительно-монтажные работы.



4 декабря российская вакцина от COVID-19 "Cпутник V" была доставлена в Узбекистан. Образцы переданы для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в стране.