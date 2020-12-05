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УзбРаб. Хокимы пяти районов получили выговор за допущение принудительного труда
09:45 07.12.2020

В течение года 170 должностных лиц были оштрафованы почти на 654 млн сумов за нарушение трудовых условий. Хокимы пяти районов получили выговор за допущение принудительного труда во время сбора хлопка и были предупреждены о снятии с должности за повторные правонарушения.

Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом 4 декабря провела очередное онлайн-заседание по итогам борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом текущего года, сообщается на сайте Сената.

Как сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений, группы Государственной трудовой инспекции в течение года провели мониторинги в 3048 предприятиях и фермерских хозяйствах. За нарушение трудового законодательства оштрафованы 170 должностных лиц на 653,1 млн сумов. В частности, во время сбора хлопка в этом году 42 должностных лица, в том числе руководители предприятий, хокимы и их заместители, привлекались к ответственности по статье 51 Кодекса об административной ответственности (административное принуждение к труду) за допущение принудительного труда. Еще по шести случаям документы внесены в суды.

Госинспекция также выявила 61 случай не заключения трудовых договоров с более чем 540 гражданами, 34 случая не создания достойных условий труда, 13 случаев неисполнения обязанностей и 17 случаев несвоевременной выплаты заработной платы.

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С начала хлопковой кампании через каналы связи Минтруда поступило 790 обращений по случаям принудительного труда, из них через веб-сайт - 15, горячую линию - 461, социальные сети - 113, в письменном виде - 201 заявление. От гражданских активистов получено 26 обращений, по 6 из них выявлены случаи административного принуждения и наложены штрафы на должностные лица.

В региональном разрезе большинство случаев принудительного труда в текущем хлопковом сезоне наблюдалось в Наманганской области - 19 случаев. В Джизакской области выявлено 7 случаев, в Ташкентской - 6, в Сурхандарьинской - 5, в Хорезмской - 3, в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областях - по 1 случаю.

За допущение фактов принудительного труда на местах распоряжением правительства хокимы пяти районов - Чартакского и Учкурганского района Наманганской области, Ахангаранского и Уртачирчикского района Ташкентской области, Ургенчского района Хорезмской области - получили выговор и были предупреждены о снятии с должности за повторные правонарушения в будущем.

Источник - gazeta.uz
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