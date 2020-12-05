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|У главы Госкомпромышленности Киргизии Сагынбаева оказался фальшивый вузовский диплом
11:36 07.12.2020
4 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
У главы ГКПЭН выявили поддельный диплом. Он инициировал экспертизу в суде
В отношении главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жиргалбека Сагынбаева возбудили уголовное дело. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Генеральной прокуратуре.
Уголовное дело по статье "Подделка документов" УК КР возбудили еще в 2019 году.
В распоряжении редакции есть обвинительный акт, подписанный на тот момент первым заместителем генпрокурора Нурланом Дардановым.
В нем указано, что Жиргалбек Сагынбаев зачислен в 1997 году в Кыргызский архитектурно-строительный институт (позже вуз переименовали в КГУСТА). Однако в 2000-м его отчислили за академическую неуспеваемость и неуплату за обучение.
По версии следствия, с 2000 по 2006 год Сагынбаев приобрел у неустановленных лиц поддельный диплом с присвоением квалификации "экономист". При этом, по данным КГУСТА, документ не соответствует установленным образцам.
Уголовное дело рассматривает Первомайский районный суд Бишкека.
Жиргалбек Сагынбаев подтвердил наличие уголовного дела в отношении него. Однако, по его словам, в суде он готов доказать свою невиновность.
"Это были 1990-е годы. Денег не было, я не смог заплатить за контракт. Через месяц деньги нашел и меня восстановили. Сейчас дело в суде. Я сам инициировал экспертизу всех трех моих дипломов о высшем образовании", - прокомментировал он.
Чиновник не смог назвать конкретную дату отчисления и восстановления на учебе. Он сослался на то, что всю неделю работал и устал.