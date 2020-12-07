Девальвация достоинства. Чего достигла Украина за семь лет после Евромайдана, - Ю.Ткачев

11:41 07.12.2020 Юрий Ткачев, Одесса

Журнал "Огонек" №48 от 07.12.2020, стр. 18

Очередную, уже седьмую, годовщину Евромайдана на Украине встретили как-то необычно тихо, без привычных в таких случаях громких акций и мероприятий с участием первых лиц государства. Почему?



Эпидемия, конечно, налагает свой отпечаток практически на все. Так, глава государства, Владимир Зеленский, в то время еще находившийся на самоизоляции в связи с коронавирусом, ограничился записью очередного видеообращения, в котором заявил, что Евромайдан всегда будет символом того, что, цитируем, "в определяющие времена истории главное и решающее слово всегда будет не за политиками, а за украинским народом".



Традиционное шествие по центру Киева на сей раз тоже выдалось немноголюдным. И даже Мустафа Найем, прославившийся семь лет назад легендарным призывом выходить на майдан с "зонтиками и хорошим настроением", в своем Facebook почти не скрывал некоторого сожаления в связи с происходящим. "Сегодня многие будут говорить о разочаровании и реванше. Потери, угрозы и страхи мы воспринимаем острее, чем надежды, достижения и победы. Я не стану скрывать, что тоже вижу признаки отката",- сетует политик. Впрочем, в конечном итоге, убежден Найем, в 2013–2014 годах все было не зря. "Спустя годы еще больше уверен - если бы в тот промозглый дождливый вечер мы не вышли на улицы и не дали отпор, убитых, искалеченных и потерянных судеб было бы куда больше",- убеждает своих читателей он.



Не упустили случая подчеркнуть свое скептическое отношение к событиям семилетней давности и многие другие блогеры-политики. "За день чести и свободы сегодня можно пить не чокаясь",- уверен нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. "Где Крым? Где Донбасс? Где достоинство? Где европейские ценности? Где уровень жизни, хотя бы 2013 года? Где вообще хоть что-то, из-за чего стояли, убивали и умирали? Где это все?" - интересуется его коллега Максим Бужанский. "Выдохся праздник, все, бабушка приехала,- подводит он итог торжествам в другой публикации.- Еще хорохорятся из принципа, чем-то бахвалятся, вяло убеждают себя самих, что для них это важно, а безразличие остальных не интересует и не касается".



Не до воспоминаний



Здесь следует учитывать, что у современных граждан Украины хватает тем для обсуждения и помимо бесконечных и в целом бесплодных рефлексий по поводу событий семилетней давности. На дворе 2020-й, в разгаре эпидемия коронавируса, на повестке дня - очередной локдаун, который наверняка нанесет мощный удар под дых и без того не благоденствующей экономике. Тем, кому коронавирус как тема для обсуждения уже надоел, украинская новостная повестка предлагает другие вопросы. Хотите - сложности взаимоотношений с МВФ, отказывающимся давать вторую часть кредита, обещанного в обмен на открытие рынка земли. Хотите - притихший, но вовсе не улаженный конфликт президента Зеленского с Конституционным судом. Хотите - итоги местных выборов 25 октября. А хотите - конфликты между Киевом и Закарпатьем, уж слишком пристально глядящим в сторону Венгрии. Дошло до того, что новоизбранные депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной громады открыли свою первую сессию исполнением государственного гимна соседнего государства. По поводу этого уже возбудилось СБУ и (очень кстати к годовщине Евромайдана) то, что осталось от некогда сверхвлиятельного "Правого сектора" (организация запрещена в РФ.- "О").



На фоне всех этих свежих событий, разворачивающихся прямо на наших глазах здесь и сейчас, даже самые эпохальные свершения семилетней давности невольно тускнеют, и это неизбежный процесс. С другой стороны, если анализировать Евромайдан и его последствия по существу, то картина получается и вовсе какая-то уж безрадостная.



Ключевое, а точнее, изначальное требование "майдановцев", впрочем, в целом выполнено. Соглашение об ассоциации с ЕС подписано и даже вожделенный безвиз получен. Причем в ситуации с безвизом реальность даже примерно соответствовала ожиданиям: поездки в Европу (хоть на отдых, хоть на заработки) действительно стали более простыми и доступными, пусть и со скрипом, но потянулись на Украину западные авиакомпании типа RyanAir и WizzAir… Однако стоило ли это всего того, чего Украина в результате Евромайдана лишилась?



Посчитали - прослезились



От ассоциации с ЕС ждали стремительного роста объемов торговли с Евросоюзом. Результат же оказался более чем скромным. Да, объем экспорта в ЕС за последние 7 лет вырос с 17 до 26 млрд долларов США. Однако "добавочные" 9 млрд экспорта явно меркнут на фоне снижения на 19 млрд (с 25 до 6 млрд) объема торговли со странами ЕС.



Надежды на приток в украинскую экономику европейских и вообще западных инвестиций также не оправдались, и даже более того. По итогам 2013 года в экономике Украины насчитывалось прямых иностранных инвестиций на общую сумму в 53 млрд долларов США. К 2019 году этот показатель сократился до 36 млрд долларов. Ежегодный приток инвестиций сократился с 5,4 до 2,5 млрд.



А по оценкам главы Государственной налоговой службы Украины, только за последние три года из Украины вывели 22,5 млрд долларов, причем выводили деньги преимущественно в страны Европы - Великобританию, Нидерланды, Кипр, Германию, Австрию. Как говорится, движение капиталов бывает в обе стороны и свобода такого движения - палка о двух концах.



Усиленная евроинтеграция Украины порой имеет довольно неожиданные последствия. К примеру, в ноябре 2020 года Еврокомиссия констатировала, что Украина уже обогнала большинство стран ЕС… по стоимости электроэнергии: на Украине средняя стоимость 1 мегаватт-часа составляет 40 евро, тогда как в среднем по Европе - 24 евро.



Стала ли Украина ближе к Европе

Стала ли Украина ближе к Европе

За газ граждане Украины платят тоже больше европейских соседей. Если на спотовом рынке голландского хаба TTF в октябре 1 тысячу кубометров природного газа можно было приобрести за 150 долларов, то украинские граждане покупают голубое топливо у своего же государства примерно по 226 долларов за тысячу кубометров.



Впрочем, адепты Евромайдана нередко говорят, что "на самом деле майдан стоял не за это" и что в сложившейся обстановке трудности неизбежны. Но как насчет других стратегических требований протеста 2013/2014 годов - например, борьбы с коррупцией?



Борьба ради борьбы



На первый взгляд, к этой проблеме на Украине подходят серьезно и внушительно. За минувшие 7 лет создана целая батарея антикоррупционных органов: Национальное антикоррупционное бюро, Специальная антикоррупционная прокуратура, Государственное бюро расследований, Высший антикоррупционный суд. За минувшие 6 лет расходы на содержание этих органов превысили 10 млрд гривен. Результаты - в сравнении с затрачиваемыми средствами - не впечатляют. Для сравнения: от реализации и управления конфискованными у изобличенных коррупционеров активами за это время госбюджет получил… 35 млн. Даже добавив сюда еще 450 млн гривен имущества, которое арестовано, но пока не реализовано, мы получим лишь что-то около 5 процентов от затраченных на борьбу с коррупцией средств.



Не видать и громких разоблачений, тех самых "посадок", на отсутствие которых нередко сетует Владимир Зеленский. Последним громким делом этого рода была история с закупкой МВД (еще при Порошенко) партии рюкзаков у фирмы, связанной с сыном министра внутренних дел Авакова. Помимо него фигурантами дела числились заместитель министра Чеботарь и бизнесмен Владимир Литвин (не путать с одноименным украинским политиком).



Дело закончилось практически ничем. Обвинения против сына Авакова и замминистра Чеботаря были сняты, Литвин, взявший всю вину на себя, получил… два года условно и в сентябре 2020 года был освобожден от наказания со снятием судимости.



Не слишком поменялась ситуация и при Зеленском. В конце декабря 2019 года полиция завела достаточно крупное дело по вмешательству в работу автоматизированных систем тогда еще единой Государственной фискальной службы (сейчас она разделена на две службы: Государственную таможенную и Государственную налоговую). В списке фигурантов были директор департамента обслуживания налогоплательщиков Наталья Калениченко, директор департамента налогов и сборов юридических лиц Елена Антипова и ряд более мелких чиновников. Обвиняли их в том, что они с помощью программистов частной фирмы осуществляли вмешательство в работу информационных систем налоговой службы и модифицировали хранящиеся там данные путем создания фиктивных кредитов по НДС. Речь идет о так называемых скрутках - об одном из коррупционных бичей современной Украины, которые обходятся госбюджету, по оценкам экс-министра финансов Игоря Уманского, в 4–5 млн гривен ежемесячно.



Обратите внимание: такое громкое и определенно коррупционное дело расследовала почему-то обычная полиция, а не хваленое антикоррупционное бюро. Результат расследования, впрочем, был даже более скромный, чем в деле с аваковскими рюкзаками, а точнее, вообще никакого. И более того, упомянутая выше подозреваемая по данному делу Наталья Калениченко нынче пошла на повышение и работает заместителем главы новосозданной Государственной налоговой службы по… цифровой трансформации!



Ну а совсем недавно разразился громкий коррупционный скандал в музее Революции достоинства: оказалось, что из 150 млн гривен, выделенных музею на строительство Мемориала героев Небесной сотни, 111 испарились в неизвестном направлении.

Причем выяснилось все это буквально за несколько дней до 21 ноября - даты празднования годовщины Евромайдана!



А теперь следите за руками: реагируя на обвинения в адрес сотрудников музея, в Офисе президента Зеленского… попрекнули правоохранителей тем, что, озвучивая такие обвинения в преддверии праздника, те "не способствуют общественному согласию в государстве". "Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными?" - вполне официально интересуются у Зеленского в соответствующем заявлении. Похоже, в Офисе президента полагают, что для разоблачения коррупции есть время удачное, а есть - не очень. Ну что же, может быть, просто все предыдущие 7 лет были неудачным временем в этом смысле и осталось всего лишь дождаться, когда начнется удачное.



Пять лет за портрет Брежнева



А что же со свободой слова, той фундаментальной и, не побоюсь этого слова, сакральной ценностью, которую тоже отстаивали на Евромайдане? И с ней ситуация неоднозначная. Западные блюстители этой самой свободы, например в "Репортерах без границ", утверждают, что все хорошо и в некотором смысле даже замечательно. К примеру, в соответствующем рейтинге, составляемом данной организацией, Украина за последние 7 лет поднялась аж на 30 мест: со 129-го на 96-е. Изнутри страны, впрочем, ситуация выглядит немного иначе.



На повестке дня Верховной рады уже долгое время находится законопроект "О медиа в Украине", разработанный кабинетом министров. В нем, среди прочего, прямо закрепляется перечень вопросов, официально запрещенных к освещению. Например, запрещены "материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций" (определение, под которое в целом подпадают любые материалы, в которых Россия, российские органы власти или политики освещаются в позитивном ключе). Для нарушителей, а также для тех, кто нарушит иные пункты документа (например, не предоставит достаточно полных сведений о структуре собственности), предусмотрены штрафы, аннулирование регистрации и даже блокировка вещания (в том числе и блокировка доступа к веб-сайту).



Насколько изменилась Украина за 30 лет независимости

Насколько изменилась Украина за 30 лет независимости

Впрочем, пока все это лишь проекты. А вот другие нормативно-правовые акты, напрямую влияющие на свободу слова, уже существуют и действуют, например, пресловутый закон о декоммунизации, а точнее, "Про осуждение коммунистического и национал-социалистического режима". Но если "национал-социалистическая" часть закона пока особо не используется, то вот "коммунистическая" применяется довольно активно, и одним лишь переименованием улиц, площадей или целых населенных пунктов дело здесь не ограничивается. В частности, 17 ноября Новотроицкий районный суд (Херсонская область) приговорил пенсионерку из поселка Аскания-Нова к 5 годам лишения свободы за то, что она… опубликовала на своей страничке в "Одноклассниках" фото Брежнева. "Когда меня спрашивают, кто такой Брежнев, я объясняю: это период в истории страны, когда народ жил спокойно и был уверен в завтрашнем дне",- подписала фото пенсионерка.



Правда, от реального пребывания за решеткой ее освободили, отсрочив исполнение приговора на год испытательного срока. А вот материальные издержки в размере 11 500 гривен женщине придется выплатить (для сравнения: средняя пенсия на Украине составляет около 3 тысяч гривен).



Незадолго до празднования седьмой годовщины Евромайдана крупнейшая украинская социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования, продемонстрировавшего: подавляющее большинство граждан Украины не верят в то, что страна движется в правильном направлении. Такого мнения придерживаются 68 процентов опрошенных, и это наихудший показатель с момента избрания Зеленского. Для сравнения: аналогичные показатели (64–71 процент) фиксировали социологи накануне Евромайдана, чуть более высокие (68–78 процентов) - в дни правления Петра Порошенко. И в этом, пожалуй, заключается один из важнейших выводов, которым уместно завершить статью о 7-й годовщине Евромайдана: что тогда, что сейчас, в лучшее будущее своей страны граждане Украины в массе своей не верят.



И практика показывает, что в этом смысле они пока не ошибались. Источник - Огонек

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