 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 06.12.2020
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Суббота, 05.12.2020
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США назвали Китай величайшей угрозой демократии, в ЕС дали зеленый свет "Акту Магнитского", - Ю.Паниев
11:49 07.12.2020

Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

В четверг Пентагон включил в санкционный список еще две китайские компании – нефтегазового гиганта CNOOC и производителя чипов SMIC – за сотрудничество с Министерством обороны КНР, и теперь им будет запрещен доступ к американским товарам и технологиям. А директор Нацразведки США Джон Рэтклифф написал статью в Wall Street Journal, в которой назвал Китай самой большой угрозой демократии и свободе со Второй мировой войны. По его словам, Поднебесная усиливает свои позиции в мире при помощи воровства у США интеллектуальной собственности на полтриллиона долларов в год и последующего вытеснения американских компаний с рынка. Этот процесс Рэтклифф описывает как "укради, воспроизведи и замени". Он подчеркнул, что сейчас главные усилия американской разведки направлены именно на противодействие Китаю, а не на борьбу с Россией или угрозой терроризма, как раньше. Кроме того, Рэтклифф утверждает, что китайские власти проводили испытания на своих военнослужащих в надежде улучшить биологические способности солдат. Днем ранее глава контрразведывательного управления Нацразведки США Уильям Эванина заявил, что Китай активно ищет способы повлиять на будущую администрацию Джозефа Байдена.

Китай считают главным вызовом и для Североатлантического альянса, говорится в докладе "НАТО-2030". Перед публикацией доклада в своих комментариях на видеоконференции глав МИД стран – членов НАТО генсек Йенс Столтенберг заявил, что рост Китая создает "серьезные проблемы для нашей безопасности". "Китай вкладывает огромные средства в новое оружие. Он приближается к нам от Арктики до Африки. Китай не разделяет наших ценностей... и пытается запугать другие страны", – предупредил он.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу антидопинговый закон, названный по имени экс-директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Закон предусматривает возможность преследования любого человека за причастность к допинговому сговору на международных соревнованиях с участием США. Речь идет об изготовлении, распространении и использовании запрещенных препаратов. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере 250 тыс. долл.; если закон нарушит группа лиц, штраф составит до 1 млн.

Послы ЕС в Брюсселе в среду договорились о том, что страны-члены смогут напрямую вводить санкции за нарушения прав человека по всему миру. Новый санкционный механизм ЕС разработан по образцу принятого в США "Акта Магнитского". Меры коснутся лиц и организаций, которых посчитают ответственными за геноцид, преступления против человечности, пытки, унижающее достоинство обращение, рабство, внесудебные расправы, необоснованные уголовные преследования, аресты. Также санкции могут вводиться за торговлю людьми, сексуальное насилие, нарушение свободы собраний, запреты на объединения и выражение мнений, вероисповедание – если эти нарушения носят широкий и систематический характер. Новый механизм, как ожидается, вступит в силу 10 декабря – в День прав человека. А список, возможно, начнет формироваться с января 2021 года.

В четверг Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции подавляющим большинством голосов приняло резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Документ, который не имеет законодательной силы и носит рекомендательный характер, совместно предложили рассмотреть депутаты правой партии "Республиканцы", центристов (фракция UDI-Union centriste), Социалистической партии и экологистов. Против принятия резолюции выступил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, объяснивший свою позицию тем, что это помешает Франции сохранить роль посредника в карабахском конфликте. Такое решение может "означать исключение нас из сопредседательства Минской группы (ОБСЕ)", – подчеркнул он. 25 ноября Сенат Франции уже проголосовал за принятие резолюции, призывающей к признанию Нагорного Карабаха, что вызвало протесты Азербайджана и Турции.

6.12.2020

Источник - ng.ru
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