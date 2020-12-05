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Долго думал. Экс-рос-премьер Медведев прогнозирует в РФ конфликты между мигрантами и местными
11:54 07.12.2020

В РФ спрогнозируют конфликты между мигрантами и местными жителями

7 декабря 2020 - Евгений Денисенко

В РФ спрогнозируют конфликты между мигрантами и местными жителями

Подумать о дополнительной финансовой поддержке систем социального обеспечения в российских регионах, где проживает много мигрантов, - с таким предложением выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Эту идею он высказал на совещании о межнациональных и межконфессиональных отношениях, в котором приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств, служб и агентств.

Необходимость такой меры, как сообщают российские СМИ, Медведев обосновал тем, что рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения. В результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям.

Дмитрий Медведев также потребовал наладить в России прогнозирование конфликтов между местными жителями и мигрантами.

"Зачастую это видно невооруженным взглядом, поскольку тот ли иной клубок противоречий нарастает, назревает и в какой-то момент происходит "взрыв", - пояснил он. - Иными словами, зачастую это поддается прогнозированию, этим надо заниматься".

По его словам, среди землячеств и национальных диаспор в России "промышляют" и "небезуспешно" представители этнических преступных группировок, а также эмиссары международных террористических организаций.

"Проблема в том, что представители национальных объединений и местные жители нередко обвиняют друг друга в ксенофобии, в разжигании конфликтов, столкновения, естественно, провоцируются теми же самыми интернет-материалами, которые открыто пропагандируют, к сожалению, ненависть на национальной и религиозной почве", - констатировал замглавы Совбеза РФ.

Он также попросил силовые структуры проанализировать и возможность угроз межэтнических и межконфессиональных конфликтов в период предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму и всероссийской переписи населения.

"Как всегда, такие крупные события могут вызывать отдельные межэтнические и межконфессиональные конфликты. Или, во всяком случае, те или иные структуры, преступные группировки постараются этим воспользоваться. Поэтому я просил бы и Федеральную службу безопасности, и МВД, и Генеральную прокуратуру России подготовить к апрелю следующего года прогноз возникновения таких угроз и на этой основе разработать комплекс мер по нейтрализации подобных угроз", - заявил Медведев.

"Мы не можем допустить, чтобы в России, в нашей стране, из-за действий экстремистов, из-за действий различного рода радикальных сил проливалась кровь", - подчеркнул он. - "Наша работа должна быть нацелена на повышение эффективности государственных структур, местного самоуправления и конечно структур гражданского общества в сфере национальной политики".

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607331240
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