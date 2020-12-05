В Ташкенте возродят авиастроительный завод

15:33 07.12.2020

Ташкентский авиастроительный завод намерен возродить президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, пишет 4 декабря электронное издание "Большая Азия" (https://bigasia.ru/).



"Сегодня с нашими российскими партнерами мы говорили о судьбе ТАПОиЧ, о том, что прилагаем очень много усилий для его возрождения", - заявил Мирзиеев на торжественной церемонии по запуску Ташкентского металлургического завода.



Он сообщил о наличии в республике достаточного числа высокопрофессиональных специалистов и необходимой материально-технической базы для сохранения этого высокотехнологичного производства. В мире считанные государства могут выпускать самолеты, а мы, к сожалению, своими руками уничтожили этот завод, завил он.



Напомним, Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ) было основано в 1941 году на базе эвакуированного из подмосковных Химок авиационного завода. В годы Великой Отечественной войны ТАПОИЧ выпускало транспортный самолет Ли-2, а с 1954, 1957 годов - собирали транспортники Ил-14 и Ан-8.



Затем на ТАПОИЧ стал выпускать самолеты Ан-12 и Ан-22 ("Антей"), а с 1973 года был налажен выпуск военно-транспортного самолета Ил-76. Всего в Ташкенте было собрано 950 самолетов Ил-76.



В 2012 году ТАПОиЧ было ликвидировано, а предприятие преобразовано в АО "Ташкентский механический завод".



Комментарий редакции ИА Красная Весна



Честно говоря, не верится. После закрытия авиационного механического завода в рабочем городке в центре Ташкента и полного исчезновения авиагиганта ТАПОиЧ с полной его утилизацией, включающей в себя строительство других заводов на его бывшей территории, любая информация о возрождении воспринимается как фейк.



Еще одно обстоятельство, узбекские СМИ об этом молчат. Написал об этом только российский сайт "Большая Азия". На официальных ресурсах Узбекистана, в том числе на сайте администрации президента, об этом ни слова.



Вообще, вспоминая то, с каким упорством закрывался ТАПОиЧ и уничтожалась его инфраструктура, создается впечатление, что его существование вызывало негативные эмоции у руководства Узбекистана.