Ближний Восток: интервенты показывают зубы, - С.Кожемякин

15:35 07.12.2020 Ближний Восток: интервенты показывают зубы



На Ближнем Востоке снова запахло войной. Правящие круги ряда стран используют период "междуцарствия" в США для атак на Иран. Тем самым они не только покушаются на новые рынки, но и маскируют провалы собственной политики.



Заказчики убийства



Выстрелы, прозвучавшие в иранском городке Абсард, могут стать прологом к полномасштабному конфликту. 27 ноября там был обстрелян автомобиль, в котором находился ведущий физик-ядерщик, глава организации оборонных инноваций и исследований министерства обороны Мохсен Фахризаде. Он скончался в больнице, став новой жертвой череды покушений на иранских ученых и диверсий на объектах ядерной программы.



Во всех этих преступлениях Тегеран обвиняет спецслужбы США и Израиля. Последние традиционно отмалчивались, но нынешний случай оказался особенным. Во-первых, "Нью-Йорк таймс" и ряд других СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщили о причастности Тель-Авива. Во-вторых, убийство Фахризаде находится в тесной причинно-следственной связи с другими событиями.



Поражение Дональда Трампа стало неприятным известием для израильского и саудовского руководства. За последние годы они получили карт-бланш на усиление экспансионистской политики. Эр-Рияд продолжил агрессию в Йемене, увеличив закупки американского оружия, а Тель-Авив закрепил оккупацию палестинских земель. Интересам правящих классов двух стран отвечала антииранская политика США, выразившаяся в выходе из "ядерной сделки" и усилении блокады исламской республики.



Перед выборами Джозеф Байден старательно избегал острых углов. Например, он обещал оставить американское посольство в Иерусалиме, куда его перенесли по распоряжению Трампа, и приветствовал нормализацию отношений Израиля с арабскими странами. Кроме того, Байден выступил за борьбу с "агрессивной политикой" Тегерана на Ближнем Востоке.



И все же о прежней свободе действий союзникам США, видимо, придется забыть. Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис неоднократно заявляли о возвращении к палестино-израильскому урегулированию по формуле "два государства для двух народов" и критиковали правительство Биньямина Нетаньяху за политику расширения еврейских поселений. Жесткая позиция занята ими по вопросам войны в Йемене и помощи Саудовской Аравии. Наконец, Байден допустил возвращение к соглашению с Ираном, правда, лишь при предварительном ужесточении его положений.



Продиктовано это не столько настроениями Байдена, сколько позицией многих конгрессменов от Демократической партии. Ее выразила в своей недавней статье член палаты представителей Ильхан Омар. Назвав недопустимым продолжение военной поддержки Эр-Рияда и провоцирование конфликта с Ираном, она призвала радикально пересмотреть ближневосточную стратегию. Любопытно, что чуть больше года назад израильские власти отказали Ильхан Омар и ее коллеге Рашиде Тлаиб во въезде, обвинив их в желании "причинить ущерб стране". Это решение поддержал Трамп, заявив, что Омар и Тлаиб "ненавидят евреев".



И вот теперь Израилю и Саудовской Аравии приходится спешно адаптироваться к новой реальности. Способы используются разные. Нетаньяху одним из первых среди мировых лидеров, еще 8 ноября, поздравил Байдена с победой, назвав его "большим другом Израиля". А саудовское посольство в США наняло лоббистскую организацию "Оф хил стратеджис" для работы с американскими конгрессменами.



Общий фронт



Но главная стратегия состоит в том, чтобы за оставшиеся до вступления Байдена в должность полтора месяца создать условия, которые максимально затруднят новой администрации изменение ближневосточной политики. Для этого израильские и саудовские власти объединились с командой Трампа. Согласование совместных действий произошло во время ноябрьского турне госсекретаря США Майка Помпео по Ближнему Востоку. В рамках визита в Израиль он первым из высокопоставленных американских чиновников посетил еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Голанские высоты, отторгнутые у Сирии.



"Это Израиль, это часть Израиля!" - провозгласил Помпео. Также он объявил антисемитскими все организации, протестующие против блокады Палестины, и пригрозил им жесткими санкциями. "Мы ясно даем понять, что антисионизм - это антисемитизм", - заявил дипломат, назвав противников Нетаньяху "раковой опухолью".



Еще важнее стала встреча, состоявшаяся 22 ноября в саудовском городе Неом. Помимо госсекретаря США и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана, туда на частном самолете прилетел Нетаньяху. Израильского премьера сопровождал директор разведывательной службы "Моссад" Йоси Коэн. Темой переговоров стало создание общего фронта против Ирана.



Детали этого пакта стали проявляться сразу. Министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что возвращение к "ядерной сделке" должно происходить лишь при участии Эр-Рияда, включая жесткие условия по иранской ракетной программе и "прекращение вмешательства Тегерана в конфликты в Йемене, Сирии и Ираке". Этому предшествовало выступление короля Салмана Аль Сауда перед Консультативным советом - эрзац-парламентом Саудовской Аравии. Монарх назвал главной проблемой страны "угрозу со стороны Ирана" и призвал найти "радикальное решение", гарантирующее, что Тегеран не получит оружие массового поражения.



В схожих, если не сказать - идентичных, фразах выдержаны выступления израильских властей. По словам главы МИД Габи Ашкенази, Тель-Авив готовит список ключевых требований для возобновления переговоров с Ираном. Среди них - сворачивание ракетной программы и разрыв связей с союзническими организациями вроде "Хезболлы". Как добавил Ашкенази, Израиль не повторит ошибок 2015 года и будет контролировать контакты США с Тегераном, чтобы "не допустить лазеек для иранского режима".



Но еще важнее для Тель-Авива и Эр-Рияда вообще не допустить никаких переговоров, а спровоцировать дестабилизацию региона. Эту роль взяло на себя американское руководство, действующее по принципу: наломать дров, оставив разбор завалов новым властям. В середине ноября госдепартамент США объявил, что до окончания полномочий Трампа новые антииранские санкции будут вводиться каждую неделю.



Только за последнее время в "черный список" внесены десятки компаний и граждан исламской республики, в том числе национальные нефтяная и танкерная компании, благотворительный фонд "Мостазафан", министр нефти Бижан Зангане и т.д. Та же участь постигла предприятия из Китая, России и других стран, обвиненных в торговле с Тегераном. По словам президента Ирана Хасана Роухани, из-за санкций страна не смогла получить помощь на борьбу с коронавирусом на сумму 5 млрд долларов.



Одновременно Вашингтон играет мускулами. По данным ряда СМИ, Трамп обсудил с советниками возможность ракетно-бомбовых ударов. Их главной целью должен стать завод по обогащению урана в Натанзе. Согласия на это команда пока не дала, что не мешает наращиванию сил. В ОАЭ из Германии переброшена эскадрилья истребителей F-16, несколько стратегических бомбардировщиков B-52 совершили дальний полет из Северной Дакоты на Ближний Восток. В Персидский залив отправлена группировка ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц". Ускоренными темпами расширяется американская авиабаза "Харир" в Иракском Курдистане.



Очевидно, что альянсу нужен повод для конфликта. Его пытаются создать с помощью провокаций. Убийство иранского ученого - не единственная из них. Израильская авиация активизировала налеты на Сирию. Причем если раньше в Тель-Авиве никак не комментировали свои действия, то теперь описывают их во всех подробностях. 18 ноября военные отчитались об ударах по международному аэропорту Дамаска и уничтожении 51-го полка ПВО, вооруженного российскими комплексами "Панцирь-С1".



21 ноября атакам подверглись позиции сирийских войск в Абу-Кемале на границе с Ираком. Еще более массовым оказался налет в ночь с 24 на 25 ноября, когда ракеты обрушились на обширный район от границы с Израилем до Дамаска.



В ходе бомбардировок погибли десятки сирийских военнослужащих и иранских инструкторов. Как напомнил президент Башар Асад, последние находятся в стране по приглашению правительства и помогают в борьбе с терроризмом. Показательно, что Россия никак не реагирует на агрессию. По данным израильских и арабских источников - кстати, не опровергнутых Москвой, - она даже запрещает Дамаску использование комплексов С-300.



С помощью регулярных информационных вбросов общественное мнение методически готовят к войне. Только так можно расценить сообщения о приведении в полную боевую готовность израильских войск в условиях возможных ударов США по Ирану, а также о том, что операция может быть проведена в последние дни полномочий Трампа. Об этом заявил бывший советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.



Пороховая бочка



К эскалации правящие классы толкают не только внешнеполитические мотивы. Команда Трампа хочет подложить под преемников бомбу, чтобы обеспечить себе победу на промежуточных выборах в конгресс и в избирательной кампании 2024 года. А Тель-Авив и Эр-Рияд стремятся отвлечь внимание граждан от тяжелой социально-экономической ситуации. Так, бюджет Саудовской Аравии недополучил 27 млрд долл., или 12 процентов запланированных доходов. Это привело к сокращению расходов и распродаже активов нефтяной компании "Сауди Арамко". По итогам года дефицит казны может увеличиться с 4 до 13 процентов ВВП.



В Израиле к экономическим проблемам прибавляются политические вызовы для руководства. Начиная с мая тысячи жителей каждые выходные протестуют против роста безработицы, помощи крупному бизнесу в ущерб трудящимся и коррумпированности правительства. Напомним: Нетаньяху предъявлены обвинения в мошенничестве и получении взяток, однако начало судебных разбирательств постоянно откладывается. Также власти пытаются замять новый скандал, связанный с закупкой у Германии подводных лодок и военных катеров. Заключение контракта сопровождалось нарушениями, к которым причастен премьер.



Акции протеста жестоко разгоняются, уголовные дела против ряда их участников переданы в суд. Участились нападения ультраправых группировок на активистов оппозиции. Все это расшатывает и без того хрупкую парламентскую коалицию партии Нетаньяху "Ликуд" и альянса "Кахоль Лаван" во главе с министром обороны Бени Ганцем. Камнем преткновения стал до сих пор не принятый бюджет на 2020 год. Стороны обвиняют друг друга в саботаже, а Нетаньяху угрожает роспуском парламента.



Нагнетание военной истерии является излюбленным предвыборным коньком премьер-министра. На этот раз Нетаньяху решил предстать борцом не только с внешним, но и с внутренним врагом. Выступая в парламенте, министр разведки Эли Коэн обвинил в организации протестов… Иран. Координация акций якобы происходит через социальные сети, где орудуют "агенты Тегерана". Близкие к "Ликуду" СМИ начали кампанию дискредитации левых сил.



Ближний Восток превращается в пороховую бочку, для подрыва которой достаточно малейшей искры. Не следует ждать умиротворения и после инаугурации Байдена. Международные противоречия никуда не денутся, а Иран вряд ли пойдет на новые уступки. В июне следующего года страну ждут президентские выборы, на которых с большой долей вероятности победят консерваторы. Один из потенциальных кандидатов - спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф - заявил, что принципиальной разницы между Трампом и Байденом нет. Аналогичное заявление сделал духовный лидер Али Хаменеи, предостерегший от иллюзий относительно смены власти в США.



Альтернативу сближению с Западом в Иране видят в укреплении "экономики сопротивления" - снижении зависимости от сырьевых отраслей и росте самодостаточности. На этом пути достигнуты заметные успехи. Производство стали в республике увеличилось с начала года на 13 процентов, алюминия - почти на 70 процентов, выпуск автомобилей вырос на 23 процента. Налажено производство железнодорожных вагонов и локомотивов. В рейтинге научно-исследовательской активности Иран занимает первое место в регионе и 15-е в мире. То же самое касается военной мощи. Так что агрессия против Тегерана может иметь роковые последствия для всех ее участников.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607344500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №453

- Указ Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года №456

- Сенаторы предложили усилить ответственность за вмешательство в дела предпринимателей и рейдерство

- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса – регулирование микрофинансовой и коллекторской деятельности

- А. Мамин предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС

- В Казахстане десять лет не занимаются унаследованными от СССР радиоактивными отходами

- Кадровые перестановки

- PRO et CONTRA Азата Перуашева

- 4 декабря 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан

