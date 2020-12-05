Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии

15:40 07.12.2020 Юрий КОПЫТИН



Двое жителей Токмака - 23-летний Александр Воеводин и 20-летний Максим Глинчин в конце октября отправились на заработки в Турцию. Парни должны были работать матросами на туристической яхте в одном из крупных турецких портов. Однако, сами того не понимая, друзья оказались втянуты в крайне опасную историю, итог которой печален. Максим погиб, а Александр оказался в итальянской тюрьме. Ему грозит до 15 лет заключения. С призывом о помощи в 24.kg обратилась мать выжившего парня Ольга Воеводина.



Работа на яхте, обернувшаяся адом



О том, что Александр решил отправиться в Турцию, его семья узнала 15 октября. Парень пришел с работы и удивил домочадцев новостью - вместе с соседом Максимом они вылетают рейсом из Бишкека в Анталию. Рассказал, что некоторое время назад их пригласили поработать матросами на одной из туристических яхт. Нужно катать туристов и ухаживать за судном.



"Саша сказал, что билеты им с Максимом купил будущий работодатель, некий турок. Что о найме матросов они узнали от их общего знакомого - Юрия Николаенко из села Ивановка, брат которого работает в Турции не первый год. Мы решили, что для наших ребят это неплохая возможность не только заработать, но и побывать за границей. Мы особо не переживали, ведь оба они уже взрослые, способные принимать взвешенные решения люди... Если бы я только знала, чем все это закончится", - говорит Ольга Воеводина.



Мама Максима Айша Шакирова в тот же день проводила парней в аэропорт. Договорились, что по прилете они выйдут на связь.



"В Турции их встретил некий мужчина по имени Артем. Со слов Саши, на вид ему было около сорока лет. Как я теперь понимаю, этот человек - посредник между реальным владельцем бизнеса и наемными людьми. В Анталии они провели два дня. После их перевезли в порт Бодрума, где Артем стал обучать ребят морскому делу. И уже через три дня они начали катать туристов. Саша рассказал, что в свой первый самостоятельный рейс они с Максимом катали некую пару - мужчину и женщину", - продолжает Ольга.



Последний раз на связь с матерью Александр вышел в воскресенье, 25 октября. Парень сказал, что у них с Максимом выходной, им дали возможность отоспаться и привести себя в порядок.



В понедельник они планируют заняться подготовкой яхты к очередному рейсу.



"После этого разговора наши дети пропали. Не отвечали ни на сообщения, ни на звонки. Мы начали волноваться. 30 октября в WhatsApр на мой номер написал неизвестный человек. Ничего толком не объясняя, он попросил скинуть наши с Айшой паспортные данные. Естественно, мы запаниковали. Что случилось? Где наши дети?



До обеда он разговаривал с нами полунамеками. Мол, ребята, скорее всего, скоро вернутся в Кыргызстан, так как с работой возникли некоторые трудности. Что они не на связи просто потому, что в море мобильной связи нет. Но уже к вечеру он сообщил: их обоих арестовала итальянская полиция.



Две недели они пробудут в карантине, а потом выйдут на связь", - продолжает рассказ Ольга Воеводина.



Незнакомец наотрез отказался представляться и раскрывать детали случившегося. Получив паспортные данные родителей, собеседник удалил переписку и заблокировал их в мессенджере. Ольга считает, что это был тот самый инструктор Артем, о котором ей рассказывал сын.



"Мы не знали, что делать, куда обращаться. Поехали в Ивановку и нашли там Юру, через которого дети узнали о работе. Потребовали от него дать нам телефонные номера для связи с кем-то, кто может объяснить, что случилось. Поначалу он упирался, говорил, что ничего не знает, но после сдался и продиктовал один номер. Мы тут же позвонили. Человек, поднявший трубку, сказал, что это он общался с нами в WhatsApр.



Около четырех дней он морочил нам голову, а после признался, что они занимаются нелегальной перевозкой беженцев из Сирии и Пакистана. Переправляют их на яхтах из Турции в Италию.



Сказал, что в этот раз все пошло не по плану и что Максим на самом деле не арестован - он в момент задержания сбежал и пропал без вести. Неизвестный заверил нас, что с детьми все будет хорошо и что они вернуться домой. Сказал, чтобы мы ждали официальных вестей от посольства Кыргызстана в Италии и что с нами обязательно свяжутся", - говорит Ольга Воеводина.



Один в тюрьме, второй погиб



Время шло, но на связь с родителями кыргызстанцев никто не выходил. Отчаявшись, 10 ноября они опубликовали в интернете объявление о розыске своих сыновей. Спустя сутки на Ольгу Воеводину вышла адвокат из Италии - Олеся Дзедзинская.



"Она подтвердила, что мой сын действительного находится в тюрьме и сказала, что будет представлять его интересы в суде.



По ее информации, 28 октября Саша был задержан полицией на побережье итальянской провинции Калабрия. Он обвиняется в организации незаконной миграции. По этой статье по их законам ему грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.



Судьба Максима на тот момент была еще неизвестна. Со слов Олеси, когда яхта с нелегалами подошла близко к берегу и на нее обратила внимания итальянская береговая полиция, все начали выпрыгивать за борт. В какой-то момент Максим пропал из поля зрения Саши. Его ищут", - говорит Воеводина.



18 ноября матери Максима позвонили из посольства Кыргызстана в Италии. Женщине сообщили, что ее сын погиб, утонул, вероятно, не справившись с течением.



Тело Максима с личными вещами обнаружили 2 ноября на берегу моря близ города Камини. Установить личность погибшего полиции удалось лишь спустя время.



"Нанявшие наших детей на работу люди, скорее всего, знали о смерти Максима еще до того, как нам поступила официальная информация о его гибели. Просто молчали. Мы вспомнили, что 4 ноября на имя мамы Максима - Айши пришел денежный перевод от неизвестных ей людей на сумму в 2,5 тысячи евро. Поначалу мы не поняли, что это за деньги. Подумали, что, возможно, это зарплата Максима", - говорит Воеводина.



Женщины уверены - их детей обманом втянули в нелегальный бизнес и в конце концов сделали крайними.



Рейс в один конец



Адвокат Александра Воеводина Олеся Дзедзинская согласилась рассказать 24.kg подробности его ареста. Для Италии ситуация, в которой оказались Александр и Максим, вполне обычная. В тюрьмах на южном побережье республики сегодня содержится больше ста человек, арестованных при схожих обстоятельствах. Задержания происходят практически каждый день.



"Всплеск перевозки морем нелегальных сирийских и пакистанских мигрантов из Турции в Италию начался в 2016 году. Поначалу для работы на яхтах старались нанимать профессиональных моряков. Однако в их среде очень быстро распространилась информация об истинных назначениях рейсов, и они перестали соглашаться на сомнительные предложения. Что, впрочем, не остановило перевозки.



Моряков на черном рынке заменили молодыми парнями - иностранцами без опыта и без понимания того, на какую работу их на самом деле нанимают.



Ровно это и произошло с Александром и Максимом", - говорит Дзедзинская.



В последние годы предпочтение, по ее словам, отдается выходцам из стран Восточной Европы и бывших советских республик. Они внешне резко выделаются на фоне перевозимых ими мигрантов. И у полиции, в случае поимки яхты, не возникает вопросов, кого из нее следует арестовать, а кого отпустить. Дело в том, что мигрантов, в отличие от тех, кто их перевозит, по итальянским законам не сажают в тюрьму. Решение о депортации они дожидаются на свободе и, как правило, к этому времени успевают перебраться в следующую транзитную страну. Адвокат призналась, что с кыргызстанцами, втянутыми в преступный миграционный бизнес, она сталкивается впервые.



Меня настораживает то, что для этого дела начали вербовать людей в Кыргызстане. Это очень опасно, и ваши власти должны пресечь это как можно скорее и как можно жестче. Ведь "туристические" рейсы, на которые нанимают парней, это рейсы в один конец.



"За перевозку нелегалов владельцы криминального бизнеса получают немалые деньги. В среднем от $8-10 тысяч c одного человека. Для выходцев из Сирии и Пакистана Италия - это ворота в Европу, и такой путь себе могут позволить только богатые мигранты. Лодки же и обслуживавшие их матросы после рейса выбрасываются как отработанный материал. Здесь их никто не жалеет", - рассказывает адвокат.



Наспех обученные команды моряков, по ее словам, чаще всего даже не догадываются, что их ждет. Из турецких портов судна выходят в море под предлогом туристической прогулки, по пути с другого борта к ним подсаживают нелегалов.



Морякам, едва прошедшим недельный курс управления парусной яхтой, выдают телефон с заранее вбитым в него маршрутом. Тех, кто пытается отказаться от рейса, запугивают.



Им говорят, что при попытке сойти на берег Турции их немедленно арестуют местные полицейские и что пути назад уже нет. Обещают по итогу заплатить хорошие деньги и говорят, что в Италии ничего страшнее депортации на родину в случае поимки им не грозит.



"Десятиметровая парусная яхта, на которой плыли Александр и Максим, была забита людьми до отказа. На нее погрузили 76 человек. В пути они были шесть дней, пока не достигли берегов Италии, где их задержали.



Дело осложняется тем, что среди нелегалов, и это обычная практика, есть те, кто умышленно указывает на единственного выжившего - Александра - как на главного организатора перевозки.



Этому еще в Турции их обучают те, кто на самом деле стоит за теневым бизнесом. Делается это для того, чтобы в случае поимки запутать следствие и сделать крайними кого-то из команды", - говорит юрист.



Александр Воеводин сегодня содержится в тюрьме итальянского города Локри. По словам адвоката, он полностью открыт для следствия, сотрудничает с полицией и при возможности готов опознать всех, причастных к его вербовке людей.



"Проблема еще и в том, что никаких официальных договоров с Александром и Максимом в Турции никто не составлял. Телефонные номера людей, отправивших их в рейс к берегам Италии, остались в смартфоне, который во время высадки был у Максима. От морской воды аппарат пришел в непригодность. Но Александр все же смог вспомнить некоторую информацию, озвучивать которую пока что я не буду, так как это может повлиять на ход расследования", - говорит она.



Дзедзинская уверяет, что за расследованием дела внимательно следят и сотрудники посольства Кыргызстана в Италии. Они находятся на постоянной связи с Александром. Однако вопрос о его экстрадиции на родину пока что даже не рассматривается.



"По местным законам судить его буду здесь. Только после окончательного приговора Александр может обратиться с просьбой об экстрадиции, чтобы отбывать наказание у себя на родине. Иных возможностей инкриминируемая ему статья не предусматривает. По правде говоря, ему в какой-то степени повезло, что их яхту не вынесло течением на побережье Греции, где за незаконную перевозку мигрантов предусматривается пожизненное лишение свободы", - отмечает Олеся Дзедзинская.



Полиция работает, милиция бездействует



И пока итальянские полицейские пытаются разобраться в хитросплетениях этого дела, их кыргызстанские коллеги проявляют к случившемуся явное безразличие.



Ольга Воеводина и Айша Шакирова обратились с заявлением в ГУВД Токмака 11 ноября, сразу же, как только судьба их детей стала понятной. Однако, по их словам, следствие по сей день не проявляет к этому делу никакого интереса. Юрий Николаенко - человек, который в этой истории сыграл явно не последнюю роль, все так же разгуливает на свободе.



В пресс-службе ГУВД Чуйской области, куда 24.kg обратилось за комментариями, сообщили, что материалы из Токмакского ГУВД были переданы в Бишкек в Управление внутренних дел на транспорте.



В ведомстве не смогли ответить, почему расследование дела международного уровня было поручено именно этому управлению. Текущий статус дела также неизвестен.



До сих пор не решен и вопрос доставки на родину тела погибшего 20-летнего Максима Глинчина. По приблизительным расчетам родственников, его транспортировка обойдется в 5 тысяч евро. Где взять такие деньги, они не знают. Обращение в МИД Кыргызстана, по их словам, не помогло.



В то же время вербовка молодых кыргызстанцев на турецкие яхты продолжается. По словам Ольги Воеводиной, ей известен как минимум один такой факт. Недавно двое жителей Токмака отправились в Турцию по точно такому же приглашению, как и ее сын. На них удалось выйти и вовремя убедить вернуться домой. Они в буквальном смысле сбежали из Турции. Источник - 24.kg

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