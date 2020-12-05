Расследование в Ухане породило новые загадки о происхождении коронавируса

15:42 07.12.2020 Китайские исследователи пытаются отыскать настоящую "родину" COVID-19



Китай утверждает, что коронавирус, возможно, начался в Австралии и попал на рынок в Ухане через импортированные замороженные стейки. В китайском информационном пространстве в последнее время активно продвигается теория, что коронавирус возник не в Китае. Англоязычная китайская газета Global Times провела расследование, которое поддержало версию "импортного" происхождения COVID-19.



Город Ухань в центральной части Китая, пишет Global Times, привлек внимание всего мира почти год назад после того, как были зарегистрированы случаи загадочного вируса. Позже, когда случаи COVID-19 были обнаружены и в других частях мира, в некоторых странах, страдающих от безжалостного нападения COVID-19, некоторые западные политики и СМИ попытались изменить нарратив о своих собственных недостатках, обвинив Ухань в том, что он стал местом, "где начался коронавирус".



Как пишет Global Times, "наше понимание нового вируса углубилось за последние несколько месяцев, и по мере того, как нарастающие спорадические вспышки в Китае оказались связаны с импортируемыми продуктами холодовой цепи, а другие части мира, включая Европу и американский континент, как сообщается, обнаружили признаки коронавируса раньше, чем в Ухане, напрашивается новая гипотеза: не возникла ли ранняя вспышка в Ухане из-за импортных замороженных продуктов?"



Репортеры Global Times в рамках своего расследования посетили Ухань и поговорили с продавцами с оптового рынка морепродуктов Хуанань, где были зарегистрированы самые ранние кластерные инфекции в стране, а также с известными вирусологами и эпидемиологами. "Хотя, возможно, еще слишком рано делать выводы, нельзя исключать возможность того, что коронавирус перешел из продуктов холодовой цепи в Ухань, или, более конкретно, на рынок Хуанань, где ранее была распространена продажа замороженных продуктов".



"Тем не менее, – признают в Global Times, – необходимы дополнительные доказательства, и ученых всего мира призывают объединить усилия для дальнейшего исследования этой гипотезы и определения происхождения вируса".



В течение нескольких месяцев нарастающие вспышки COVID-19 в Китае были связаны с импортируемыми замороженными продуктами и даже транспортными контейнерами, в то время как западные страны сталкиваются с натиском новой волны заражений.



Репортеры Global Times провели серию расследований в Ухане и поговорили с торговцами, которые раньше работали на ныне закрытом рынке Хуанань, и обнаружили, что потребление и продажа импортных замороженных продуктов были преобладающими в этом центральном китайском городе. Неоднократные инфекции, вызванные импортными продуктами холодовой цепи, и сообщения о том, как признаки коронавируса были обнаружены в других частях мира, заставили вирусологов задуматься, не стал ли Ухань также жертвой такого пути передачи.



По мере того, как жизнь в Ухане восстанавливается, рынок Хуанани, где было зарегистрировано первое скопление случаев COVID-19 в стране, постепенно уходит в историю. Когда 20 ноября репортеры Global Times посетили этот рынок, подземный этаж, где торговцы раньше продавали мясо и овощи, был огорожен пластиковыми синими заборами. Магазин очков наверху был еще открыт.



Мужчина, торгующий крабами через улицу, рассказал Global Times, что ему не нужно платить за аренду своего магазина, но "у нас сейчас нет воды и электричества. Не знаю, как долго я продержусь здесь".



По сравнению с репортерами, местные жители проявили меньший интерес к рынку, который привлек внимание всего мира в начале этого года из-за вспышки нового коронавируса.



Теперь почти каждый местный житель Уханя, с которым беседовали репортеры Global Times, склонен полагать, что Ухань был "обижен" внешним миром тем, что его называли "источником коронавируса".



Это мнение довольно распространено среди опрошенных, которые считают, что вирус был принесен американцами во время Всемирных военных игр, проведенных в Ухане в октябре 2019 года. И частые вспышки, вызванные импортируемыми продуктами холодовой цепи с июня во многих местах Китая, также поднимают вопрос среди местных жителей Уханя, не был ли вирус передан в Ухань таким образом.



Гипотезу поддержали и эксперты. Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью сказал, что, учитывая раннюю вспышку в Ухане, пациенты прибыли в основном из отделов замороженных морепродуктов.



По словам У Цзунью, тот факт, что морепродукты вызвали вспышки болезни в Пекине, Даляне и Циндао, также поднимает вопрос, могла ли ранняя вспышка в Ухане также быть вызвана импортом морепродуктов. "Это дает нам подсказку, новый образ мышления", - утверждает ведущий эпидемиолог.



Даже если гипотеза подтверждается профессионалами, возможность того, что продукты холодовой цепи могут вызвать вспышку в Ухане, все еще полностью не изучена, делает оговорку Global Times.



В китайской поисковой системе Baidu 2,56 миллиона результатов поиска содержат информацию о рынке Хуанань и диких животных; при этом появилось только 560 000 результатов с упоминанием рынка и продуктов холодовой цепи. Тем не менее, по мере того, как общественность становится свидетелем большего числа случаев заражения вирусом через импортные продукты холодовой цепи, эта гипотеза выдвигается все чаще.



Владелец магазина одежды, проживший рядом с рынком более двух десятилетий, сказал Global Times, что на этом рынке продавались дикие животные, но нечасто, но "по крайней мере четверть всех торговцев на рынке продавали замороженные морепродукты".



Теперь, когда рынок Хуанань закрыт, бывшие владельцы магазинов уезжают. Журналисты Global Times узнали, что некоторые из владельцев этих магазинов перебрались на другой рынок в 17 километрах отсюда.



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Торговка Гуо, которая продает свежие продукты водного происхождения, – одна из них. Она рассказала Global Times, что до вспышки болезни работала на рынке Хуанань более 20 лет. "С моими продуктами все было в порядке. Власти проверяли нашу продукцию дважды в месяц. Они провели выборочные исследования всех типов продуктов, все было в порядке".



Идея о происхождении вируса вводит в заблуждение Гуо, которая только однажды слышала, что дикие животные продавались на рынке Хуанань, но она сказала, что они продавались "тайно". Зато Гуо уверена, что было много магазинов, торгующих импортными замороженными продуктами.



Поскольку Китай недавно ввел строгие правила проверки продуктов холодовой цепи, Гуо сказала, что ее бизнес оптовой торговли продукцией водного происхождения сильно пострадал. Сейчас она зарабатывает менее 1000 юаней (153 доллара США) в день, что почти вдвое меньше, чем раньше. "На самом деле замороженные продукты в Китае чистые. Но я не знаю о тех, кто из-за границы ".



22 ноября репортеры Global Times увидели, как торговец, который раньше работал на рынке морепродуктов в Хуанане, разгружал замороженные продукты на рынке Сиджимей, которые предположительно были ввезены из Аргентины. Бывшие торговцы с рынка Хуанани создали группу в WeChat, в которую входят по крайней мере 29 из 270 членов группы, продающих замороженные продукты, что дополнительно подтверждает, что продажа продуктов холодовой цепи давно существовала на рынке Хуанани.



Репортеры Global Times выяснили из сообщений СМИ, что магазины на рынке морепродуктов Хуанань раньше продавали импортные морепродукты холодовой цепи, такие как камчатский краб и арктические моллюски, а также мясные продукты из Бразилии и Германии.



До 2019 года город также импортировал австралийские стейки, чилийскую вишню и эквадорские морепродукты, согласно информации с веб-сайта городского коммерческого бюро. Согласно заявлениям, опубликованным Министерством торговли провинции Хубэй в 2018 и 2019 годах, внешнеторговые предприятия импортировали мясо из Канады, Бразилии и Испании. Таможня Уханя сообщила, что с января по ноябрь 2019 года провинция Хубэй, в которой находится Ухань, импортировала "замороженных продуктов" на 470 миллионов юаней, что на 174,2 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым быстрым ростом всех импортируемых продуктов.



По имеющимся данным, Ухань ввел строгие меры управления в отношении импортируемых продуктов холодовой цепи. Власти Ухани обязаны проверить несколько документов, включая результаты тестов на нуклеиновую кислоту, до прибытия продуктов. Им также необходимо провести дополнительные тесты на нуклеиновые кислоты этих продуктов и должным образом дезинфицировать их в соответствии с новыми правилами.



Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний заявил 17 октября, что он обнаружил и изолировал живой коронавирус в положительном образце из внешней упаковки импортированной замороженной трески, одновременно отслеживая спорадическую вспышку, произошедшую в Циндао на востоке Китая.



Открытие подтвердило, что в особых условиях транспортировки холодовой цепи за пределы лаборатории коронавирус может сохраняться на упаковке в течение длительного времени, что свидетельствует о том, что вирус может быть импортирован в процессе транспортировки пищевых продуктов холодовой цепи на большие расстояния через границы и передаваться в люди.



"Эта идея никогда раньше не приходила нам в голову. Но теперь кажется вероятным, что вирус мог быть импортирован в Ухань через импортированные продукты холодовой цепи", - заявил в субботу Global Times Ян Чжаньцю, заместитель директора отделения биологии патогенов Уханьского университета.



Он указал, что коронавирус может существовать месяцами в среде холодовой цепи, где температура колеблется от -20 до -30°C. Ян сказал, что для решения головоломки ученым необходимо знать, когда и откуда были импортированы продукты холодовой цепи и сравнить их с импортированными образцами холодовой цепи с влажного рынка Хуанани.



Если зараженные товары, включая продукты питания или упаковку, транспортируются по холодовой цепи из районов с высокой заболеваемостью COVID-19, они могут доставить вирус в неэпидемические районы, тем самым вызывая контакт и передачу и вызывая новую вспышку COVID-19, сказал Global Times У Цзунью.



По словам эпидемиолога, если зараженные товары, включая продукты питания или упаковку, транспортируются по холодовой цепи из районов с высокой заболеваемостью COVID-19, они могут доставить вирус в неэпидемические районы, тем самым вызывая контакт и передачу и вызывая новую вспышку COVID-19.



Следуя этим подсказкам, было обнаружено, что морепродукты, импортированные из нескольких стран, были заражены новым коронавирусом. Впоследствии китайские таможенные органы во многих городах по всей стране проверили импортированные замороженные морепродукты или мясные продукты и обнаружили, что у многих из этих продуктов положительный результат на коронавирус.



"Теоретически возможно, что коронавирус из других стран вызвал раннюю вспышку в Ухане, но у нас нет доказательств", - сказал Global Times анонимный пекинский эксперт. Он сказал, что, судя по серии обострений в Китае во второй половине года, возможно, вспышка в Ухане была спровоцирована импортными продуктами холодовой цепи.



Но он также сказал, что инфекции, иногда вызываемые импортом холодовой цепи в Китае, могут быть вызваны тем, что другие страны серьезно пострадали от вируса в настоящее время. "Мы не можем пока сделать вывод, существовал ли коронавирус в других странах до того, как первые случаи были выявлены в Ухане". Источник - МК

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