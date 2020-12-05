 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.12.2020
17:49  Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве
17:47  Представлен видеопроект многомиллиардного "Керуен-сарая" в Туркестане
17:43  "Золотой" монолит обнаружили в Колумбии
17:40  Семья узбекистанского ученого Андрея Кубатина - обо всех мучениях, через которые ему пришлось пройти
16:53  Рос-вице-премьер Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России
16:44  Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100
15:42  Расследование в Ухане породило новые загадки о происхождении коронавируса

15:40  Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
15:36  Деисламизация казахского языка и сознания: лингво-культурные барьеры в понимании Абая. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:35  Ближний Восток: интервенты показывают зубы, - С.Кожемякин
15:33  В Ташкенте возродят авиастроительный завод
12:59  Членом Кыргосударствообразующего совета директоров Centerra Gold Inc. стал канадец из МИСИ Болтурук
11:54  Долго думал. Экс-рос-премьер Медведев прогнозирует в РФ конфликты между мигрантами и местными
11:49  США назвали Китай величайшей угрозой демократии, в ЕС дали зеленый свет "Акту Магнитского", - Ю.Паниев
11:41  Девальвация достоинства. Чего достигла Украина за семь лет после Евромайдана, - Ю.Ткачев
11:36  У главы Госкомпромышленности Киргизии Сагынбаева оказался фальшивый вузовский диплом
10:04  Возможна ли локальная ядерная война. Перспективы развития ситуаций в Афганистане, Пакистане и Индии, - "НВО"
09:45  УзбРаб. Хокимы пяти районов получили выговор за допущение принудительного труда
09:32  Узбекистан тоже хочет производить российскую ковидную вакцину
09:27  В Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя
08:38  В мире денег грядет революция, - В,Катасонов
08:35  Возможен ли карабахский сценарий в Донбассе, - "НГ"
07:38  Счастливый Чубайс палит из пушки в СПбурге
01:32  "Голодоморная" пропаганда и "народы-жертвы". Ответ немецкому казаховеду Киндлеру, - Д.Верхотуров
00:44  В Америке зазвучали призывы ввести военное положение и провести новые выборы президента
00:27  Как вынянчивают бунт в Казахстане, - А.Уваров
Воскресенье, 06.12.2020
21:26  Умер выдающийся русский историк Игорь Фроянов
18:43  Гульнара Каримова сможет вернуть свои деньги, прежде чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану, - Bloomberg
18:36  Америка уже не может тягаться с Китаем и впадает в ярость от бессилия, - Фрэд Рид
17:37  Интеграция с восстановлением. Премьер-министры стран ЕАЭС уточнили курс сближения экономик "пятерки", - "Къ"
15:34  Закат Дордоя. Как вымирает крупнейший рынок Центральной Азии
15:30  Согдиана - о любимой узбекской кухне и о том, как развлекается на отдыхе
15:18  Китай ищет друзей с помощью "вакцинной дипломатии", - Джон Коэн
15:17  Население Кыргызстана стареет, трудоспособных граждан становится меньше
15:12  Армия Андерса и путаны в погонах Тайны старого Ташкента
13:09  Трамп продолжает уверять сторонников, что выигрывает выборы. Перемкнуло...
11:08  Какие "умные города" могут помочь Узбекистану
10:11  Корея использует музыку как нефть и оружие, - Д.Бавырин
09:49  Спонсоры олигархов. Хватит кормить буржуев, - М.Делягин
09:05  С 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услуг
08:01  Кыргызстан разрешил въезд иностранным гражданам
00:51  Больного и ненужного Горбачева бросила в Германии родня
00:07  "Они полностью сфальсифицированы." Адвокаты каз-буржуя Утемуратова отрицают заморозку активов
00:01  Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
Суббота, 05.12.2020
20:19  Бабушка. Эхо ГУЛАГа в "Голодной Степи" Узбекистана, - Евгений Дьяконов
19:00  Протестующие опять устроили погромы в Париже. Из-за ранее избитого негра-музыканта
17:30  Окружающие нас соседи "впадают в детство", не чувствуя имперской энергии рядом с собой, - Г.Садулаев
14:17  Алишер Усманов возглавил Госслужбу безопасности президента Узбекистана
14:09  Спец по витаминкам. Казахстанский штангист-домпингист Ильин стал главным научным сотрудником
13:24  Узаконена "Ассоциация волонтеров Узбекистана"
12:10  Венгерские сепары отрывают от Украины Закарпатье
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100
16:44 07.12.2020

Кирилл Шамалов, которого Bloomberg называл бывшим мужем дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой, после их свадьбы в феврале 2013 года приобрел пакет 3,8% акций "Сибура" - крупнейшей нефтехимической компании страны - всего за $100. Об этом говорится в расследовании "Важных историй", которое проводилось на основании предоставленной хакером переписки бизнесмена, сообщает "Медиазона".

По данным Forbes, Шамалов начал работать в "Сибуре" в 2009 году на должности вице-президента по административной поддержке бизнеса. Из переписки следует, что в июне 2013 года он через офшор приобрел 3,8% "Сибура" за сотню долларов. До этой покупки Шамалову принадлежали 0,5% компании.

Сам Шамалов в 2015 году оценивал стоимость "Сибура" на момент сделки в $10 млрд. Из этого можно сделать вывод, что рыночная стоимость пакета в 3,8% акций составляла $380 млн.

Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов заявил журналистам, что их цифры "некорректные". И добавил, что условия продажи акций Шамалову "не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров", эксклюзивных условий персонально для него не было.

Затем, в 2014 году, Шамалов купил у ее основного владельца Леонида Михельсона 17% "Сибура", став вторым акционером компании. После развода с Тихоновой (Bloomberg писал об этом в январе 2018 года), Шамалов продал этот пакет обратно Михельсону. Сейчас его доля в компании, по данным Forbes, составляет 3,88%.

Сумма сделки по покупке 17% акций "Сибура" рыночной стоимостью в почти 80 млрд рублей не озвучивалась. В августе 2014 года Шамалов зарегистрировал компанию "Яуза 12", которая приобрела акции.

Сам Шамалов ранее говорил "Коммерсанту", что занял деньги в Газпромбанке, в совет директоров которого входит его старший брат Юрий. В последней доступной отчетности компании на сайте Росстата там были указаны 80 млрд рублей; в декабре 2017 года после возврата акций компанию ликвидировали. На продаже Шамалов ничего не заработал, поскольку пакет был "гарантией доверия со стороны президента", писал Bloomberg.

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607348640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 ноября 2020 года №453
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года №456
- Сенаторы предложили усилить ответственность за вмешательство в дела предпринимателей и рейдерство
- Н.Нигматулин: в повестке Мажилиса – регулирование микрофинансовой и коллекторской деятельности
- А. Мамин предложил усилить инвестиционную деятельность в ЕАЭС
- В Казахстане десять лет не занимаются унаследованными от СССР радиоактивными отходами
- Кадровые перестановки
- PRO et CONTRA Азата Перуашева
- 4 декабря 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  