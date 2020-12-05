Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100

16:44 07.12.2020

Кирилл Шамалов, которого Bloomberg называл бывшим мужем дочери президента РФ Владимира Путина Катерины Тихоновой, после их свадьбы в феврале 2013 года приобрел пакет 3,8% акций "Сибура" - крупнейшей нефтехимической компании страны - всего за $100. Об этом говорится в расследовании "Важных историй", которое проводилось на основании предоставленной хакером переписки бизнесмена, сообщает "Медиазона".



По данным Forbes, Шамалов начал работать в "Сибуре" в 2009 году на должности вице-президента по административной поддержке бизнеса. Из переписки следует, что в июне 2013 года он через офшор приобрел 3,8% "Сибура" за сотню долларов. До этой покупки Шамалову принадлежали 0,5% компании.



Сам Шамалов в 2015 году оценивал стоимость "Сибура" на момент сделки в $10 млрд. Из этого можно сделать вывод, что рыночная стоимость пакета в 3,8% акций составляла $380 млн.



Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов заявил журналистам, что их цифры "некорректные". И добавил, что условия продажи акций Шамалову "не отличались от условий продажи для ряда других менеджеров", эксклюзивных условий персонально для него не было.



Затем, в 2014 году, Шамалов купил у ее основного владельца Леонида Михельсона 17% "Сибура", став вторым акционером компании. После развода с Тихоновой (Bloomberg писал об этом в январе 2018 года), Шамалов продал этот пакет обратно Михельсону. Сейчас его доля в компании, по данным Forbes, составляет 3,88%.



Сумма сделки по покупке 17% акций "Сибура" рыночной стоимостью в почти 80 млрд рублей не озвучивалась. В августе 2014 года Шамалов зарегистрировал компанию "Яуза 12", которая приобрела акции.



Сам Шамалов ранее говорил "Коммерсанту", что занял деньги в Газпромбанке, в совет директоров которого входит его старший брат Юрий. В последней доступной отчетности компании на сайте Росстата там были указаны 80 млрд рублей; в декабре 2017 года после возврата акций компанию ликвидировали. На продаже Шамалов ничего не заработал, поскольку пакет был "гарантией доверия со стороны президента", писал Bloomberg.