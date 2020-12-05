Рос-вице-премьер Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России

16:53 07.12.2020

Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России



Вице-премьер и спецпредставитель президента России Юрий Трутнев рассказал, как нужно ответить США на их решение признавать уроженцев Южных Курил гражданами Японии. По его словам, в такой ситуации можно было бы считать жителей Аляски россиянами.



"Это очень новая позиция в международном праве", - отметил он. При этом Россия, по его словам, готова "ее творчески развивать". Теперь он может переговорить с Министерством иностранных дел и добиться того, чтобы жителей Аляски воспринимали как "граждан Российской империи".



До этого японская газета Hokkaido Shimbun написала, что США в течение долгих лет считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом утверждается в правилах розыгрыша грин-карт, которые выложены на сайте госдепартамента. В ответ МИД России отметил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм.