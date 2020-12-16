Загадочный "Золотой" монолит обнаружили в Колумбии (фото)

17:43 07.12.2020

Появился еще один загадочный монолит в Колумбии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Сообщается, что монолит был обнаружен в муниципалитете Чиа в колумбийском департаменте Кундинамарка.



Как и другие монолиты, этот был найден стоящим в поле, без каких-либо следов.



Местные власти пока не комментируют появление загадочной структуры.



В то время как все остальные монолиты были серебристого цвета, колумбийская структура золотого цвета.



Некоторые жители считают, что это "монолит, который контролирует все остальные".



Напомним, загадочные монолиты вызвали спекуляции по всему миру с тех пор, как начали появляться, сначала в пустыне Юты, затем на холме в Румынии и на вершине горы в Калифорнии.



Также 6 декабря были обнаружены еще два загадочных монолита в Великобритании и Нидерландах.