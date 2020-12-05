Представлен видеопроект многомиллиардного "Керуен-сарая" в Туркестане

17:47 07.12.2020

Эскизы и видеопроект самого крупного в Центральной Азии комплекса "Керуен-сарай" (караван-сарай) показали в Туркестане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Площадь комплекса - около 120 тысяч квадратных метров.



Строительство грандиозного комплекса развернулось в городе напротив мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. Объект стоимостью 39 миллиардов тенге возводит турецкая компания Sembol construction, которая планировала построить отель в Бозжыре. Объект должны были сдать в этом году, однако из-за пандемии сроки сдачи сдвинули на 2021 год.



Эксклюзивное видео и эскизы будущего "Керуен-сарая" предоставлены редакции туркестанским визит-центром.







Подробнее о проекте корреспонденту Tengrinews.kz рассказал заместитель директора туркестанского визит-центра Максат Есенов.



"Это будет огромный восточный гранд-базар. На территории "Керуен-сарая" будут отели, кинотеатры, рестораны, лодки будут плыть как в Венеции. Турецкие инвесторы хотят еще воздушный театр здесь построить. Проект будет сдан к лету 2021 года. Комплекс "Восточный базар" состоит из египетского, индийского, иранского, европейского, туркестанского и китайского базаров. Одноэтажные здания высотой 6 метров и с подвальным этажом для складирования. На кровле базаров предусмотрено устройство парков с пешеходными прогулочными аллеями", - поделился он.



По его словам, на территории будет километровая историко-торговая улица, где будут расположены ремесленники, мастерские по изготовлению и продаже изделий и сувениров.



Напомним, с ходом строительства в сентябре этого года ознакомились Нурсултан Назарбаев и Аскар Мамин.



"Мы ознакомились с новыми объектами Туркестана. Они станут новыми достопримечательностями города, точками притяжения горожан и туристов со всего Казахстана и мира. Масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона", - сказал Первый Президент Казахстана.



Отметим, месяц назад был представлен генплан развития Туркестана.



Автор: Роза Есенкулова, Туркестан.