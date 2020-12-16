|19:16 "Дипломатия мечетей" в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба
18:44 Укр-футболист Василенко оказался русским шпионом и сел на 12 лет. Пас в штрафную
18:20 Профессор Цай разоблачает Китайских коммунистов, - "залепуха" от "Foreign Affairs"
18:01 Пандемия covid-19 – это бизнес? - разоблачает КазКовидДиссидентка Шанталь
18:00 Израиль готовит подарок Джо Байдену - войну с Ираном, - Скотт Риттер
17:56 Как туркменский студент Розгельды Чолиев стал "интернет-террористом"
17:49 Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве
17:47 Представлен видеопроект многомиллиардного "Керуен-сарая" в Туркестане
17:43 Загадочный "Золотой" монолит обнаружили в Колумбии (фото)
17:40 Семья узбекистанского ученого Андрея Кубатина - обо всех мучениях, через которые ему пришлось пройти
16:53 Рос-вице-премьер Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России
16:44 Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100
15:42 Расследование в Ухане породило новые загадки о происхождении коронавируса
15:40 Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
15:36 Деисламизация казахского языка и сознания: лингво-культурные барьеры в понимании Абая. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:35 Ближний Восток: интервенты показывают зубы, - С.Кожемякин
15:33 В Ташкенте возродят авиастроительный завод
12:59 Членом Кыргосударствообразующего совета директоров Centerra Gold Inc. стал канадец из МИСИ Болтурук
11:54 Долго думал. Экс-рос-премьер Медведев прогнозирует в РФ конфликты между мигрантами и местными
11:49 США назвали Китай величайшей угрозой демократии, в ЕС дали зеленый свет "Акту Магнитского", - Ю.Паниев
11:41 Девальвация достоинства. Чего достигла Украина за семь лет после Евромайдана, - Ю.Ткачев
11:36 У главы Госкомпромышленности Киргизии Сагынбаева оказался фальшивый вузовский диплом
10:04 Возможна ли локальная ядерная война. Перспективы развития ситуаций в Афганистане, Пакистане и Индии, - "НВО"
09:45 УзбРаб. Хокимы пяти районов получили выговор за допущение принудительного труда
09:32 Узбекистан тоже хочет производить российскую ковидную вакцину
09:27 В Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя
08:38 В мире денег грядет революция, - В,Катасонов
08:35 Возможен ли карабахский сценарий в Донбассе, - "НГ"
07:38 Счастливый Чубайс палит из пушки в СПбурге
01:32 "Голодоморная" пропаганда и "народы-жертвы". Ответ немецкому казаховеду Киндлеру, - Д.Верхотуров
00:44 В Америке зазвучали призывы ввести военное положение и провести новые выборы президента
00:27 Как вынянчивают бунт в Казахстане, - А.Уваров
|21:26 Умер выдающийся русский историк Игорь Фроянов
18:43 Гульнара Каримова сможет вернуть свои деньги, прежде чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану, - Bloomberg
18:36 Америка уже не может тягаться с Китаем и впадает в ярость от бессилия, - Фрэд Рид
17:37 Интеграция с восстановлением. Премьер-министры стран ЕАЭС уточнили курс сближения экономик "пятерки", - "Къ"
15:34 Закат Дордоя. Как вымирает крупнейший рынок Центральной Азии
15:30 Согдиана - о любимой узбекской кухне и о том, как развлекается на отдыхе
15:18 Китай ищет друзей с помощью "вакцинной дипломатии", - Джон Коэн
15:17 Население Кыргызстана стареет, трудоспособных граждан становится меньше
15:12 Армия Андерса и путаны в погонах Тайны старого Ташкента
13:09 Трамп продолжает уверять сторонников, что выигрывает выборы. Перемкнуло...
11:08 Какие "умные города" могут помочь Узбекистану
10:11 Корея использует музыку как нефть и оружие, - Д.Бавырин
09:49 Спонсоры олигархов. Хватит кормить буржуев, - М.Делягин
09:05 С 1 января украинцы станут бесправными рабами поставщиков ЖКХ-услуг
08:01 Кыргызстан разрешил въезд иностранным гражданам
00:51 Больного и ненужного Горбачева бросила в Германии родня
00:07 "Они полностью сфальсифицированы." Адвокаты каз-буржуя Утемуратова отрицают заморозку активов
00:01 Почти полмиллиона кыргызстанцев не смогут проголосовать на выборах
|Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве
17:49 07.12.2020
Группа граждан провела пикет у здания Государственной думы России в Москве.
Как пишет издание "Пикир", акция была приурочена к визиту спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова.
И.о. президента планирует провести в Москве ряд встреч.
Участники пикета недовольны сложившейся в Кыргызстане ситуацией, считая, что парламент в данное время принимает нелегитимные решения.
https://www.facebook.com/pikir.tv/
"Пикет пеший поход организованный кыргызскими ребятами приуроченый приезду негелитимного и.о.президента Мамытова в Госдуму для встречи с Володиным кыргзстанцы в Москве категорично выражают недоверие нынешней власти как узурпаторам и выражают надежду что на выборах в президенты выберут достойного умного и грамотного, чем Садыр Жапаров. Это будет более чем красивое послание. Пеший был организован пеший перед Госдумой вдоль улицы"