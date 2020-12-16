Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве

17:49 07.12.2020

Группа граждан провела пикет у здания Государственной думы России в Москве.



Как пишет издание "Пикир", акция была приурочена к визиту спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова.



И.о. президента планирует провести в Москве ряд встреч.



Участники пикета недовольны сложившейся в Кыргызстане ситуацией, считая, что парламент в данное время принимает нелегитимные решения.



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"Пикет пеший поход организованный кыргызскими ребятами приуроченый приезду негелитимного и.о.президента Мамытова в Госдуму для встречи с Володиным кыргзстанцы в Москве категорично выражают недоверие нынешней власти как узурпаторам и выражают надежду что на выборах в президенты выберут достойного умного и грамотного, чем Садыр Жапаров. Это будет более чем красивое послание. Пеший был организован пеший перед Госдумой вдоль улицы"