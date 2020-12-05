Пандемия covid-19 – это бизнес? - разоблачает КазКовидДиссидентка Шанталь

18:01 07.12.2020

Почему пандемия covid-19 – это бизнес?



Евгения САЗОНОВА



Ковид-диссидент Ольга Шанталь о том, что ПЦР-тесты – это фикция, а карантин нарушает наши права







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