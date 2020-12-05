Укр-футболист Василенко оказался русским шпионом и сел на 12 лет. Пас в штрафную

18:44 07.12.2020

Бывший украинский футболист приговорен к 12 годам за шпионаж



Бывший украинский футболист приговорен к 12 годам за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела имеют гриф "секретно".



По данным СМИ, Василенко, предположительно, бывший футболист, выступавший, в частности, за бердянскую "Дружб" и мелитопольское "Торпедо".



Был задержан в октябре 2019 года, и изначально ему вменялась контрабанда опасных веществ и вооружения или культурных ценностей и биоресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Потом его арест был продлен: в июле 2020 года стало известно, что Василенко арестовали в Москве по делу о шпионаже. Бывшему спортсмену предъявили обвинение и поместили в СИЗО.



По некоторым данным, футболист по поручению украинской компании, тесно связанной с Миниобороны Украины, пытался приобрести в России списанное крупногабаритное военное оборудование, разработанное в СССР в 60-х годах. Сам бывший футболист вину не признал.



Предварительное расследование по делу вело столичное управление ФСБ, которое до настоящего времени не комментировало ситуацию.