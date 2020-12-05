"Дипломатия мечетей" в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба

19:16 07.12.2020 Шавкат Икромов



В исламских государствах или странах с преимущественно мусульманским населением мечети являются одной из форм создания нации, как средство, визуально демонстрирующее отношение нации к исламу. Величественные здания располагаются в столицах исламского мира и соревнуются по красоте и величине. В истории мечети являлись не только местом богослужений, но также выполняли задачу пропаганды политических учений и политической воли ведущих сил.



В современном мире мечети привлекаются к пропаганде геополитических интересов ведущих мусульманских государств или, другими словами, превращаются в действенное средство политики "мягкой силы". В последние годы такие государства, как Саудовская Аравия, Турция и Катар, посредством различных благотворительных фондов спонсируют строительство тысяч мечетей, религиозных школ и центров по всему миру. Эта благотворительная деятельность не только преследует цель создания условий для совершения мусульманами молитв, но и часто бросает вызов основным положениям и принципам местного ислама, сформировавшегося в той или иной стране. Эту связанную с мечетями политику эксперты называют "дипломатией мечетей". В частности, одним из первых это выражение применил аналитик Аид Амира в своей статье для египетского издания NoonPost.



Как осуществляется "дипломатия мечетей" в Центральной Азии, каковы цели государств, которые применяют эту дипломатию и ее геополитическое значение?



После распада СССР обнаружилось, что в Центральной Азии существует серьезная нехватка мечетей. Экономически слабые молодые республики, в связи с отсутствием возможностей для строительства соответствующих запросам населения мечетей, опирались на помощь ведущих мусульманских государств в решении этой проблемы. Непосредственную помощь в этом плане оказывали Саудовская Аравия и Турция. Согласно данным, в 1989 году по всему Советскому Союзу осуществляли деятельность 300 мечетей, к 1993 году в помощью спонсоров их число в одном только Узбекистане составило свыше 6 тысяч.



Несмотря на то, что с 2000-х годов работы по строительству мечетей с помощью зарубежных спонсоров строго контролировались государством, до настоящего времени большинство центральных мечетей в регионе строятся за счет помощи ведущих мусульманских государств. Для таких конкурирующих между собой в расширении сферы своего влияния в регионе государств, как Саудовская Аравия и Турция, "дипломатия мечетей" рассматривается как дополнительное средство внешней политики.



Саудовская Аравия



Согласно данным Foreign Policy, за последние десятилетия саудиты потратили около 100 миллиардов долларов на пропаганду ваххабизма. Саудовская Аравия таким образом желает сохранить за собой статус покровителя исламской религии. При этом методы пропаганды и оказания влияния самые разнообразные, охватывают подготовку и распространение мечетей, школ, учебников, имамов, финансирование учебных центров и культурных учреждений. Благотворительные фонды Саудовской Аравии, начиная с 90-х годов прошлого столетия, осуществляют активность и в Центральной Азии, они выделяют средства для строительства и ремонта сотен мечетей.



В отчетах организации "Всемирного комитета исламского спасения" Саудовской Аравии отражено осуществление активной благотворительной деятельности в Центральной Азии и Азербайджане в период с 1993 по 1997 годы. Формы этой деятельности были многообразны, затрагивали и сферы, не имевшие отношения к религии. В течение анализируемых в отчете четырех лет Комитет оказал помощь в строительстве и восстановлении более 110 мечетей в центральноазиатских государствах. В долгосрочной же перспективе поставлена цель восстановить 26 тыс. мечетей, "закрытых красным коммунизмом и превращенных в склады и музеи".



Саудовская Аравия принимает участие в строительстве мечетей в Центральной Азии не непосредственно, а при помощи финансовой поддержки различных организаций. Выделенные ею благотворительные средства для мечетей региона реализуются в трех направлениях.



Во-первых, с помощью финансирования различных негосударственных благотворительных фондов. К примеру, финансируемая Саудовской Аравией Всемирная ассамблея мусульманской молодежи (WAMY), по состоянию на 2017 год, построила в Кыргызстане 200 мечетей. Согласно сведениям, зарегистрированная в Кыргызстане данная организация финансировала строительство около 70 процентов мечетей в стране. В частности, в 2012 году в городе Ош за счет финансового содействия WAMY и Объединенных Арабских Эмиратов построена признанная в свое время самой большой мечетью в стране – мечеть Сулайман Тоо.



Во-вторых, в 90-х годах к спонсорской деятельности были привлечены представители среднеазиатской диаспоры – бухорий, проживавшие в Саудовской Аравии. Посредством принадлежавших им вакуфных фондов стимулировалось строительство религиозных учреждений в регионе. Одним из них является соборная мечеть Шейха Зайниддина в городе Ташкенте, рассчитанная на 6000 верующих, ее строительство осуществлено за счет благотворительных средств соотечественников-узбеков в Мекке.



Еще одним направлением является поддержка местных предпринимателей, установление с ними тесных связей, стимулирование их к организации религиозных учреждений, в которых обычно пропагандируются салафизм и ваххабизм. Это направление на примере Казахстана исследовала Аурели Биар. Согласно ей, движения транснационального салафизма сотрудничают с казахскими предпринимателями. Несмотря на то, что Казахстан осуществляет различные связи с Саудовской Аравией в основном через предпринимательские каналы, казахские ответвления салафитов изредка получают прямую финансовую помощь из Саудовской Аравии. С помощью салафизма предприниматели, сотрудничающие с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами Персидского залива, посредством спонсирования строительства мечетей вносят свой вклад в распространение среди мусульман страны исламских идей, не являющихся общепринятыми в стране. Согласно неофициальным данным, в Казахстане существует около 19 000 салафитов.



Говоря о предварительных результатах, достигнутых дипломатией мечетей Саудовской Аравии, можно отметить, что эта политика является одним из факторов, негативно влияющих на религиозную обстановку в регионе. Действительно, спонсирование строительства мечетей в регионе, где мусульмане составляют большинство, имеет положительное значение. Однако, эти заведения часто пропагандируют активно участвующий в политических процессах ислам и, самое главное, приводят к увеличению среди молодежи числа радикально настроенных мусульман. В сопряженных с Центральной Азией государствах Пакистан и Бангладеш в 90-х годах прошлого века также происходили подобные процессы, и в результате строительства огромного количества мечетей, пропаганды идей различных течений ислама Саудовской Аравией и другими мусульманскими государствами, в обоих этих государствах подверглись трансформации общепринятые в этих странах исламские нормы, обострилась религиозная обстановка, чрезвычайно усложнились вопросы сохранения стабильности.



Однако, по мнению международных обозревателей, достижение проводимой Саудовской Аравией "дипломатией мечетей" желаемых результатов в Центральной Азии является сложным делом. Государства Центральной Азии являются светскими государствами. Согласно интерпретации О. Руа, ислам формирует общество в регионе, но не оказывает влияния на политику. Правительства региона стремятся контролировать официальное духовенство, имеющее полномочия в крупных мечетях. Элита региона настроена против распространения различных пропагандируемых из-за рубежа религиозных взглядов, в частности, салафизма и ваххабизма Саудовской Аравией, а также активного участия религии в политических процессах. Республики региона уже получили связанные с этим печальные уроки на своем опыте. Исходя из этого, можно сказать, проводимая Саудовской Аравией в Центральной Азии "дипломатия мечетей" не имеет больших возможностей и, казалось бы, что ее конкурент Турция преобладает в этом отношении, однако и перед ней стоят некоторые преграды.



Турция



Являющаяся одним из региональных лидеров, Турция строит большое количество мечетей по всему миру: десятки мечетей в Африке, Европе и Америке. В частности, в 2016 году с помощью Турции в Соединенных Штатах построена мечеть, признанная в качестве самого большого исламского центра в северном полушарии.



Сотни благотворительных фондов в Турции спонсируют строительство множества мечетей в странах Европы и Африки, в том числе и в регионе Центральной Азии. Благотворительная деятельность Турции, связанная со строительством мечетей, больше наблюдается в Кыргызстане, по сравнению с другими республиками региона. Турция посредством своей мощной Дирекции по делам религии – Диянет активно участвует в финансировании организации религиозного обучения и строительства школ, мечетей и медресе по всему Кыргызстану. 2 сентября 2018 года в Бишкеке открылась одна из самых крупных мечетей в Центральной Азии. На церемонии открытия приняли участие президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мечеть построена с помощью Турции. Спроектированная в традициях османской архитектуры эта соборная мечеть считается самой большой мечетью, осуществляющей свою деятельность в регионе.



По мнению экспертов Исследовательского центра Аль-Джазира, если считать, что в регионе Центральной Азии существует конкуренция в осуществлении "дипломатии мечетей", тогда возможности Турции здесь шире. Поскольку предлагаемый Турцией вариант осуществления деятельности мечетей и религиозных учреждений предпочтительнее ваххабитского учения Саудовской Аравии и более соответствует руководству государств региона. В отличие от консервативного ханбалитского мазхаба, составляющего основу ваххабизма, распространенный в Центральной Азии и Турции ханафитский мазхаб является относительно либеральным, дает большую свободу в интерпретации религиозных законов. Однако не следует забывать другой фактор, препятствующий проводимой Турцией "дипломатии мечетей" и стоящий за ее политикой. В последние годы в Турции развивается политика национализма. Она хочет объединить вокруг себя все тюркские народы мира, эта политика не устраивает государства Центральной Азии, основную часть населения которых составляют тюркские народы. С этой позиции можно сказать, что использование мечетей в качестве средства "мягкой силы" и для Турции не может служить важным средством распространения своего влияния в регионе Центральной Азии.



Катар



Организованная в 1992 году организация "Благотворительное общество Катара" (Qatar Charity) в своих отчетах сообщает о строительстве 7896 мечетей по всему миру до настоящего времени. Более ста благотворительных организаций в государстве Катар в последние годы финансируют строительство мечетей и медресе по всему миру, религиозное обучение и различные религиозные организации, несмотря на то, что иногда они представляют собой радикальные исламские группировки. Катар в своей внешней политике уделяет внимание вопросам пропаганды политического ислама и борьбе со своими региональными конкурентами за круги влияния, поэтому рассматривается в качестве активного участника "дипломатии мечетей".



Несмотря на то, что Катар не является активным в осуществлении внешней политики в Центральной Азии, проводимая им в регионе "дипломатия мечетей" привела к ощутимым результатам. Государство Катар спонсировало строительство нескольких крупных мечетей в регионе. В частности, им выделено 70 млн. долларов США на строительство в Таджикистане самой большой, как говорят, мечети в государствах СНГ. Эта мечеть, общая стоимость которой составляет 100 млн. долларов, будет обслуживать одновременно 115 тысяч верующих.



Правительство Катара выделило средства также и для строительства исламского культурного центра "Нур Астана". Центр состоит из мечети "Нур Астана", рассчитанной на 5 тысяч верующих, исламского исследовательского центра и религиозного образовательного учреждения. В последние годы правительство Катара спонсировало в Кыргызстане строительство более 30 мечетей и религиозных образовательных учреждений.



Можно сказать, что спонсирование Катаром мечетей и других религиозных учреждений отличается от политики Турции и Саудовской Аравии в этом отношении. Как было указано выше, Катар не является активным участником геополитических процессов в регионе, у него нет крупных капиталов, вложенных в региональные рынки. Например, он выделил 70 млн. долларов США на строительство мечети в Душанбе в 2009 году, хотя объем общего товарооборота между двумя государствами не достигал даже 70 миллионов. Согласно сообщению Министерства иностранных дел Таджикистана, в 2014 году взаимный товарооборот между государствами не достиг даже 60 тысяч долларов США (это показатель за период развития взаимоотношений). И в настоящее время Катар не является для Таджикистана основным торговым партнером, в то же время Таджикистан для Катара не представляет важного стратегического значения. С Казахстаном же обстоятельства складываются по-иному, предприниматели Катара заинтересованы в участии в энергетических и других экономических проектах в Казахстане, поэтому они принимают участие в различных благотворительных мероприятиях и финансировании проектов.



С Кыргызстаном дела обстоят еще более серьезно. Сегодня правительство республики устанавливает тесные связи и отношения со всеми арабскими государствами Персидского залива, в том числе и с Катаром. По мнению одного из аналитиков Кыргызстана Е.Г. Гарбузаровой, "Вызывают беспокойство щедрые денежные средства, которые вкладывают Катар и Саудовская Аравия в Кыргызстан. Поскольку общеизвестна поддержка в последние годы обоими государствами радикальных исламистских группировок для достижения своих геополитических целей. Эти страны выделяют средства для строительства мечетей в Южном Кыргызстане".



Беспокойство связано с тем, что Катар после событий "арабской весны" на Ближнем Востоке обвиняется в сотрудничестве с радикальными исламистскими группировками, в частности, говорится о его связях с такими международными террористическими организациями, как "Братья-мусульмане", "Аль-Каида" и "Исламское государство".



Объединенные Арабские Эмираты



Среди мусульманских государств, которые вкладывают средства в экономику республик региона, ведущими являются Объединенные Арабские Эмираты, которые, однако, не принимают активного участия в строительстве мечетей и других религиозных учреждений. Но вместе с тем нельзя утверждать, что Эмираты не участвуют в "дипломатии мечетей" в Центральной Азии. К примеру, фонд Эмиратов "Заид бен Султан Ол-Нахаян" выделил средства на строительство соборной мечети Чимкента, которая считается самой большой на территории Южного Казахстана. Наряду с этим этот фонд наладил активное сотрудничество с фондом "Вакф" в Узбекистане. В Узбекистане планируется реализация перспективных проектов в различных направлениях при участии этой ведущей благотворительной организации Эмиратов.



ОАЭ желают обладать большим влиянием на рынках региона посредством осуществления различных благотворительных акций, выделения средств на развитие науки, образования и технологий. При этом они воздерживаются от использования средств, которые могут оказать влияние на религиозную обстановку в Центральной Азии.



В заключении следует сказать, что "дипломатия мечетей", осуществляемая ведущими мусульманскими государствами в Центральной Азии, способна оказать влияние на религиозную обстановку в регионе. "Дипломатия мечетей" может служить основой для смешения религии с политикой. Ибо не следует упускать из внимания, что мечети, являясь местом богослужений, могут превратиться в место пропаганды определенных геополитических целей. Источник - caa-network.org

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