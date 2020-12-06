МОК ввела санкции против Беларуси и Лукашенко. Тухлый дух западного олимпизма

22:04 07.12.2020

МОК отстранил Лукашенко от Олимпиады за "подрыв репутации олимпийского движения"



Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в Олимпийских играх и других мероприятиях под эгидой МОК, объявил президент организации Томас Бах во время пресс-конференции. Он отметил, что действия текущего руководства Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии противоречат основополагающим принципам Олимпийской хартии и "серьезно подрывают репутацию олимпийского движения".



Запрет коснется Александра Лукашенко как президента НОК Белоруссии, его старшего сына и первого вице-президента НОК Виктора Лукашенко, а также члена исполкома НОК Дмитрия Баскова. "МОК пришла к выводу, что текущее руководство НОК Белоруссии недостаточно защищает белорусских спортсменов от политической дискриминации",- сказал господин Бах (трансляцию пресс-конференции вел Reuters).



МОК также замораживает все финансирование НОК Белоруссии, за исключением средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут в 2021 году, и зимним Олимпийским играм 2022 года. Спортивные образовательные программы, по словам господина Баха, будут финансироваться напрямую МОК, а не через национальный комитет.



В августе, после президентских выборов и начавшихся протестов в стране, белорусская чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова подписала открытое письмо с требованием провести новые выборы в стране. Вскоре после этого она отозвала свою подпись, а впоследствии была уволена из спортивного комитета вооруженных сил Белоруссии. Также после протестов были уволены чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и директор центра олимпийской подготовки по фристайлу Вадим Кривошеев. Бывший директор сообщал, что его уволили за "плохую идеологическую работу в коллективе".