Перед Арменией маячит угроза гражданской войны. Ультиматум Пашиняну истекает в полдень 8 декабря

00:00 08.12.2020

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

7.12.2020



Вазген Манукян может вернуться во власть после многолетнего перерыва.

В полдень 8 декабря истекает срок ультиматума оппозиции Армении премьер-министру Николу Пашиняну по добровольной сдаче полномочий бывшему премьеру республики, экс-министру обороны и бывшему главе Общественного совета Армении Вазгену Манукяну. Он, согласно плану оппозиции, возглавит правительство переходного периода. Если Пашинян откажется подавать в отставку, то оппозиция готова начать акции общегражданского неповиновения, уверяя, что для этого у нее есть все ресурсы.



Любители "политического символизма" в возможной отставке Пашиняна и приходе на пост премьера, пусть и временного, Манукяна видят добрый знак возвращения Армении в конституционное поле: в республике многие до сих пор считают, что президентские выборы в сентябре 1996 года выиграл именно Вазген Манукян, а не Левон Тер-Петросян, провозглашенный тогда главой армянского государства.



Если же абстрагироваться от подобной "лирики" и обратиться к данным соцопросов, они свидетельствуют о крайне сложном положении, в котором оказались и власти Армении, и оппозиция.



Руководитель армянского представительства Gallup International Association Арам Навасардян, представляя результаты последнего опроса, сообщил, что в июле 2020 года Никола Пашиняна поддерживали 85% населения, а в декабре – уже всего 38%. Около половины жителей страны (45%) считают, что Пашинян должен подать в отставку. 38% за то, чтобы он оставался премьер-министром. По словам Навасардяна, 41% опрошенных не видит необходимости в досрочных выборах, но 46% респондентов выступают за это. "32% респондентов считают, что Армения должна вернуться к президентской форме правления, 38% устраивает парламентская форма", – сообщил глава представительства Gallup в Армении. И, видимо, самое тревожное для властей – 56% опрошенных заявили, что не чувствуют себя в безопасности в Армении после войны в Нагорном Карабахе.



Накануне с призывом подать в отставку практически одновременно выступили первый и третий президенты Армении Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян. Офис Саргсяна обнародовал обращение "История пишется фактами" в Facebook, в котором нынешняя власть названа предательской. Более сдержанной видится оценка Левона Тер-Петросяна, опубликованная на сайте ilur.am. Первый президент Армении предупреждает об угрозе гражданской войны. "Поведение и риторика действующего премьера свидетельствуют, что он не намерен добровольно уходить в отставку и готов к любой конфронтации… Пусть не создается впечатление, что я выступаю против Вазгена Манукяна, дабы выразить поддержку Николу Пашиняну. Учитывая позорное и унизительное поражение, выпавшее на долю Армении и Арцаха, кабинет Пашиняна должен немедленно и безоговорочно уйти, но не в результате внутринациональных столкновений, а исключительно конституционным путем. Поэтому я призываю наш народ не участвовать в массовых провокациях, спровоцированных как действующей властью, так и оппозицией, которые помимо угрозы гражданской войны чрезвычайно опасны для того, чтобы эпидемия коронавируса стала неуправляемой. Надеюсь, что наша интеллигенция хоть раз произнесет отрезвляющую речь", – пишет Тер-Петросян.



Независимый журналист Давид Петросян, анализируя обстановку в Армении, заявил "НГ", что митинг 5 декабря, на котором 16 оппозиционных партий представили программу действий по отстранению от власти Пашиняна и замене его на посту премьера Манукяном, был достаточно агрессивным. "То, что Пашинян должен уйти в отставку, у большей части общества не вызывает сомнений. Но есть другие вопросы, которые сейчас больше беспокоят общество: обмен пленными, поиск пропавших без вести, похороны погибших, ситуация с безопасностью на границах Армении и в Карабахе и пр. Фигура Вазгена Манукяна не вызывает большого восторга в обществе, и пока нет особого желания менять шило на мыло. Кроме этого, есть большие подозрения, что за спиной Манукяна маячит фигура экс-президента Кочаряна. Поэтому отношение к немедленной отставке Пашиняна неоднозначное. Напомню, что у Пашиняна есть уверенное парламентское большинство в Национальном собрании – более 80 мандатов из 132 – и поддержка силовых структур. Немаловажно и то, что публичную поддержку ему выразил президент РФ Владимир Путин", – cказал "НГ" Петросян.



Несколько иначе оценивает ситуацию аналитик Виген Акопян, считающий, что сейчас Пашинян держится на посту премьера только потому, что его не дает втоптать в грязь Россия. Впрочем, тревожные сигналы поступили и из России: с требованием о его отставке выступил в обращении к соотечественникам президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, что является симптоматичным показателем для армян в плане оценки позиций армянской диаспоры России и в некоторой степени и самой Москвы. Важно, что требования оппозиции фактически поддержал и действующий президент Армен Саркисян, который первым заявил о необходимости проведения досрочных парламентских выборов минимум через полгода. "Однако Пашинян не спешит покидать свой пост и демонстрирует готовность работать во благо Армении еще какое-то время. Какое именно, он не уточняет, однако уже сегодня проводит серьезные кадровые перетасовки. 8 декабря в полдень истекает срок ультиматума оппозиции, и Вазген Манукян в одном из последних выступлений дал понять: оппозиция не намерена церемониться и планирует вывести Пашиняна из правительственного кабинета, даже если для этого понадобится сила. Очевидна перспектива внутриполитической конфронтации", – сказал "НГ" Акопян. Политолог напомнил, что о "печальных последствиях для Пашиняна в случае отказа от отставки говорил и экс-президент Армении Роберт Кочарян, держащийся в стороне от остального политического поля". "Если Вазген Манукян предостерег Пашиняна от "растерзания" народом, то Кочарян напомнил ему о судьбе Саддама Хусейна. Сам Пашинян пытается оправдаться за поражение, сваливая всю вину на предшественников, однако это не дает позитивного эффекта, потому что масштабы поражения и потерь слишком велики", – сказал Акопян.



Аналитик подчеркнул, что социально-экономическая обстановка в Армении остается сложной и после оттока части беженцев обратно в Карабах под гарантии российских миротворцев. Ограничительные меры, связанные с эпидемической ситуацией, затрудняют транспортное сообщение, препятствуют инвестиционным проектам, обваливают туризм и пр., усиливая риски в экономике Армении. "В этих условиях правительство Пашиняна нестабильно в связи с провалом ряда фундаментальных задач, а также из-за начавшегося кадрового оттока. Если Пашинян не получит помощь со стороны Запада – политическую, финансовую или даже военную – для преодоления последствий своей авантюрной политики, то он будет сметен до Нового года, и Армения войдет в поствоенную реальность 2021 года – начнется ожесточенная внутренняя грызня за власть", – заявил "НГ" Виген Акопян.