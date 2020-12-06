Чернокожая лесбиянка-иммигрантка Жан-Пьер получило высокий пост в Администрации Байдена

00:01 08.12.2020

Чернокожая, лесбиянка, иммигрантка… - новая вице-представительница Белого дома является ведущей фигурой американских извращенцев.



Она станет новым лицом администрации Байдена. Карин Жан-Пьер недавно была назначена заместителем представителя Белого дома "избранным" президентом.



Ее жизнь была наполнена "битвами", о которых она любит публично напоминать, чтобы одновременно служить своим политическим амбициям и устремлениям левого крыла демократов.



Наблюдатели видят в ее назначении Джо Байденом гарантию радикалам в партии, которые ожидают, что их услышат после участия в поражении Дональда Трампа.



В 43 года ее путь стал "образцом для подражания" для части американской молодежи. В ноябре 2019 года вышла ее автобиография, где она рассказывает о себе и своей семье без запретов, надеясь послужить примером.



Рожденная в Мартинике, в Форт-де-Франс, Карин Жан-Пьер - дочь гаитянских родителей, бежавших от диктатуры Жан-Клода Дювалье. Ей было пять лет, когда ее семья приехала в США, в Нью-Йорк, после короткого пребывания в Париже. Английский в школе, французский дома - она выросла, смешивая языки и культуры.



И вот теперь достигла, наверное, высшего пика в карьере.