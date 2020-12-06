 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чернокожая лесбиянка-иммигрантка Жан-Пьер получило высокий пост в Администрации Байдена
00:01 08.12.2020

Чернокожая, лесбиянка, иммигрантка… - новая вице-представительница Белого дома является ведущей фигурой американских извращенцев.

Она станет новым лицом администрации Байдена. Карин Жан-Пьер недавно была назначена заместителем представителя Белого дома "избранным" президентом.

Ее жизнь была наполнена "битвами", о которых она любит публично напоминать, чтобы одновременно служить своим политическим амбициям и устремлениям левого крыла демократов.

Наблюдатели видят в ее назначении Джо Байденом гарантию радикалам в партии, которые ожидают, что их услышат после участия в поражении Дональда Трампа.

В 43 года ее путь стал "образцом для подражания" для части американской молодежи. В ноябре 2019 года вышла ее автобиография, где она рассказывает о себе и своей семье без запретов, надеясь послужить примером.

Рожденная в Мартинике, в Форт-де-Франс, Карин Жан-Пьер - дочь гаитянских родителей, бежавших от диктатуры Жан-Клода Дювалье. Ей было пять лет, когда ее семья приехала в США, в Нью-Йорк, после короткого пребывания в Париже. Английский в школе, французский дома - она выросла, смешивая языки и культуры.

И вот теперь достигла, наверное, высшего пика в карьере.

Источник - Русская весна
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