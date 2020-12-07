 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Киеве на 9/12 запланирован майдан Зеленскому
00:30 08.12.2020

В Киеве президенту готовят майдан

Зеленскому предъявят претензии, связанные с коррупцией его команды

Татьяна Ивженко
Cобственный корреспондент "НГ" в Украине
7.12.2020

Лидеры оппозиции блокируют офис президента Украины.
На 9 декабря у здания офиса президента запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов. Они подчеркивают, что дата акции не случайно совпадает с Международным днем борьбы с коррупцией.

До сих пор одной из главных причин высокого уровня доверия к украинскому президенту считалась его непричастность к каким-либо коррупционным схемам. Политический эксперт Александр Кочетков в колонке для издания "Главред" отметил недавно, что почти все предшественники Зеленского на президентском посту рано или поздно сталкивались с обвинениями относительно участия в коррупционных схемах, но "Зеленского в причастности к коррупции не обвиняют даже Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Да, в адрес президента можно услышать обвинения в некомпетентности или в пророссийской позиции. Но в коррупции его действительно никто не подозревает".

Сейчас обвинения звучат в адрес не самого президента, а представителей его ближайшего окружения. Но Зеленского подозревают в укрывательстве лиц, причастных к коррупционным схемам. В центре скандала – замглавы офиса президента Олег Татаров, назначенный на эту должность в августе с.г. Само назначение вызвало много протестов: активисты из числа бывших участников майдана напомнили, что юрист Татаров в период президентства Виктора Януковича работал в системе МВД. Они считают его причастным к организации преследования участников акций протеста 2013–2014 годов.

Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции еще летом сказал, что Татаров лично не участвовал в силовых операциях против майдана. Он отметил, что многие из тех, кто работал в системе МВД во времена Януковича, были профессионалами, оставшимися на постах и при Порошенко. Обвинения в адрес нового замглавы офиса президента Зеленский назвал "просто словами": в 2014 году Татаров был люстрирован, но через суды доказал незаконность своего увольнения. Тем не менее в МВД не вернулся, предпочтя возглавить юридический департамент одной из крупнейших строительных корпораций "Укрбуд".

Сейчас Татарову припоминают его деятельность в строительной сфере. В последние годы "Укрбуд" не раз оказывалась в центре скандалов. Бывший президент корпорации, а также бывший депутат Верховной рады Максим Микитась с прошлого года фигурирует в громких расследованиях. Речь идет о махинациях со строительством жилья для Нацгвардии, о возможном отмывании денег, о взяточничестве. Микитась, сотрудничая со следствием, дал показания, которые могут обличать Олега Татарова.

В конце ноября украинские СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратились в Высший антикоррупционный суд за санкцией на задержание Олега Татарова. Но не получили разрешения. В то же время стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова сменила группу прокуроров САП, которые занимались этим направлением расследования. Экс-генпрокурор Юрий Луценко написал в блоге, что Венедиктова превысила полномочия. Активисты тут же обвинили команду Зеленского в укрывательстве "своих". Политический эксперт, один из лидеров майдана Юрий Бутусов отметил: "Это беспрецедентное дело, которое вскрыло коррупцию в ближайшем окружении Зеленского, должно получить самый широкий резонанс… Считаю, что гражданское общество обязано оказать максимальное давление и провести митинги протеста против аморальной и циничной защиты президентом Зеленским и его офисом подозреваемого в коррупции Олега Татарова".

Первая такая акция состоялась 4 декабря. Члены партии "Национальный корпус" собрались в правительственном квартале, чтобы потребовать от главы государства немедленно отправить в отставку Олега Татарова, главу офиса президента Андрея Ермака, генпрокурора Ирину Венедиктову. Юрий Бутусов написал, что следующая и более масштабная акция запланирована на 9 декабря – в Международный день борьбы с коррупцией: "Надеюсь, у Зеленского хватит ума уволить подозреваемого в коррупции. А если не хватит – его заставят".

Идею акции протеста подхватили другие неформальные лидеры прошлого майдана. Так, экс-глава парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией Егор Соболев написал в соцсети: "Ни в одном успешном государстве граждане не будут мириться с тем, что заместителя главы офиса президента детективы НАБУ подозревают в коррупции, генпрокурор мешает их расследованию, а президент словно набрал в рот воды". Известный в Украине активист Алексей Гриценко, призывая людей принять участие в акции протеста 9 декабря, составил длинный список претензий к команде Зеленского.

Олег Татаров, оказавшийся в центре скандала, прокомментировал начавшиеся акции: "Представители антиукраинских сил организовали у офиса президента пикет с требованием моей отставки. До тех пор, пока я работаю во власти, я буду продолжать на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление". Что касается обвинений в коррупции, то чиновник сказал журналистам, что это только слухи, которые распространяет окружение главы НАБУ Артема Сытника.

Поскольку украинская система антикоррупционных органов создавалась при помощи западных партнеров, многие восприняли заявление Татарова как выпад против внешних помощников и консультантов. Руководитель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что такая ситуация в интересах тех украинских сил, которые ориентируются на сотрудничество с Россией: "В итоге помощи от Запада не будет и Зеленскому придется брать российские деньги. И офис президента (который уже отрабатывает этот вариант) убежден, что украинцы из-за этого на улицу не выйдут". Активисты, планирующие акцию на вечер среды, хотят продемонстрировать президенту, что этот сценарий не стоит рассматривать.

Киев

Источник - ng.ru
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