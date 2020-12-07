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Эрдоган соблазняет Израиль "Турецким потоком", - И.Субботин
00:36 08.12.2020

Анкара предлагает Нетаньяху создать энергетический альянс

Турция не против привлечь в партнеры Израиль к разграничению исключительных экономических зон в Средиземном море.
Власти Турции предложили Израилю заключить соглашение о делимитации морских границ в Восточном Средиземноморье. Соответствующий план, выдвинутый бывшим командующим Военно-морскими силами (ВМС) Турции контр-адмиралом Джихатом Яйджы, продолжает целую череду попыток Анкары найти точку соприкосновения с еврейским государством. Инициатива, которую считают прямым сигналом президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, предполагает передачу части кипрских морских пространств израильской стороне и необходимость отказа премьер-министра Биньямина Нетаньяху от Восточносредиземноморского трубопровода (EastMed) в пользу проекта с Турцией.

Турецкий план изложен в статье Яйджы для научного журнала Turkeyscope, который выходит под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Даяна Моше (Тель-Авивский университет). Содержание публикации было заранее раскрыто изданием "Исраэль хайом", которое называет ее очевидным месседжем Анкары о ее стремлении к дипломатическому примирению с израильскими властями. По информации "Исраэль хайом", тема разграничения морских зон уже поднималась турецкой стороной в контактах с израильтянами четыре месяца назад, однако разговор так и не был продолжен из-за пандемии нового коронавируса. Сейчас активность Анкары отчасти объясняется скорым приходом к власти новой администрации президента в США.

В статье Яйджы говорится о необходимости разграничения исключительных экономических зон (ИЭЗ) между Израилем и Турцией – за счет кипрских вод. Инициатива предполагает расширение действия двустороннего меморандума Анкары и Триполи о морских границах, который был заключен в прошлом году в Стамбуле между турецким руководством и поддерживаемым им Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, и передачу в руки Израиля 12-го морского блока и частично блоков 7, 8, 9, 11. Тем более что между Кипром и израильским правительством до сих пор официально не разрешен вопрос о разграничении месторождений "Афродита" и "Ишай", которые находятся на блоке 12. Контр-адмирал предлагает оставить мнение Никосии за скобками.

Израильской стороне намекают на необходимость отказаться от EastMed и вернуться к обсуждению идеи совместного газопровода с Турцией. По словам Яйджы, этот вариант будет более практичным и дешевым для Израиля по сравнению с проектом в связке с Кипром и Грецией. "Турция с ее уже существующей газовой инфраструктурой в виде "Турецкого потока" и Трансанатолийского газопровода обеспечивает гораздо более дешевый и более короткий маршрут, – говорится в статье для Turkeyscope. – Кроме того, независимо от вопросов, связанных с маршрутами, возникает еще одна потенциальная проблема для EastMed: по прогнозам, спрос на газ в Израиле к 2040 году увеличится в четыре раза. Это ограничит экспортный потенциал и подорвет конкурентоспособность".

В 2016 году турки и израильтяне уже обсуждали совместный газопровод, однако за последние годы качество отношений между двумя ближневосточными союзниками США снизилось. В 2018 году на фоне вспышки в секторе Газа турецкое руководство даже объявило о временной высылке израильского посла и генконсула. Недавно глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан инициировал секретные переговоры с израильскими чиновниками, чтобы преодолеть последствия похолодания. Источник издания Al-Monitor сообщил, что сейчас есть признаки сдвига. По его информации, контакты на уровне спецслужб касались двусторонней повестки: Анкара выступила за улучшение дипломатических связей с еврейским государством.

Сам Джихат Яйджы был одним из основателей концепции "Голубая родина" – военно-политической программы, которая определяет претензии Турции на обширную юрисдикцию в Эгейском и Средиземном морях. Контр-адмирала также называют вдохновителем договоренностей о военном сотрудничестве между Анкарой и Триполи, заключенных в 2019 году. Этот пакет соглашений предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между оборонными ведомствами Турции и Западной Ливии. Несмотря на то что в последнее время бывший командующий ВМС республики строит академическую карьеру, его продолжают считать посредником Эрдогана в ряде вопросов.

В Израиле тем не менее относятся к инициативе Яйджы о сделке с Турцией скептически: правительство уже сделало ставку на EastMed. Гипотетические договоренности с Эрдоганом – это удар по интересам Греции и Кипра, которые расценят их как попытку нарушить суверенитет. Кроме того, согласие израильской стороны на договор с Анкарой означало бы признание правомерности турецкой политики в районе греческих островов Родос и Кастелоризо, а также привело бы к ухудшению отношений с новым партнером – Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые в попытке нейтрализовать турецкое влияние в Восточном Средиземноморье поддержали реализацию EastMed и даже подписали оборонный пакт с греческим правительством.

Кроме того, решающим фактором остается и позиция США, для которых проект EastMed и переориентация на Кипр являются хорошим рычагом давления на Эрдогана. Это давление обещает приобрести более осязаемую форму после официального прихода к власти избранного президента Джозефа Байдена, отметившегося критикой в адрес турецкого лидера. В Анкаре это прекрасно понимают и, судя по всему, пытаются за счет новых тактических альянсов в регионе перестраховаться перед инаугурацией в Вашингтоне.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
7.12.2020

Источник - ng.ru
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