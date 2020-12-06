Протест против законопроекта "О глобальной безопасности" ввергает Францию в хаос, - В.Прохватилов

00:40 08.12.2020

Протест против законопроекта "О глобальной безопасности" ввергает Францию в хаос



Владимир Прохватилов



Вызовы в области здравоохранения и безопасности переплелись друг с другом. Они превратили Францию в хрупкое суденышко



В субботу, 5 декабря, в девяноста (90!) французских городах прошли массовые выступления против законопроекта "О глобальной безопасности". По официальным данным, протестовали более 52 тысяч человек. В стычках пострадали восемь сотрудников полиции и жандармерии (предварительные данные). По информации властей, задержаны 64 манифестанта, из них 42 – в Париже. В Нанте ранены трое полицейских, в одного из них попал коктейль Молотова.



На видео, размещенном в "Твиттере", видно, как люди в масках и капюшонах атакуют полицейских, бросая в них коктейли Молотова и булыжники, стреляют в витрины магазинов из винтовок, направляют на полицейских лазерные указки. Человек, разместивший видео, пишет, что это происходит теперь в Париже каждую субботу.



Толчком к протестам стала статья 24 законопроекта "О глобальной безопасности", запрещающая распространение сделанных во время демонстраций снимков сотрудников полиции и жандармерии. По мнению критиков законопроекта, он "посягает на свободу прессы, свободу слова и свободу собраний".



Законопроект был предложен на рассмотрение 20 октября депутатами партии "Вперед, республика!" (La Republique en Marche). Один из авторов законодательной инициативы Жан-Мишель Фоверг заявил о необходимости "защитить тех, кто защищает нас", улучшить взаимодействие правоохранительных органов, сделать их работу более эффективной.



24 ноября Национальным собранием Франции законопроект был принят в первом чтении. 24-я статья документа гласит, что за размещение со злым умыслом изображения полицейских или жандармов, позволяющего установить их личность, предусматривается наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро. Это и развязало массовые протесты.



Генеральный секретарь Национального профсоюза журналистов Эмманюэль Вир в интервью RT France отмечает, что законопроект "О глобальной безопасности" "разорвал узы доверия" между гражданами и правоохранителями.



Против законопроекта выступили "Репортеры без границ", Amnesty International, Human Rights League. Омбудсмен Франции Клэр Эдон заявила о серьезной опасности нарушения фундаментальных прав человека и гражданина в случае принятия законопроекта. Самым разумным выходом из ситуации бывший президент Франсуа Олланд назвал отзыв законопроекта.



30 ноября президент Эмманюэль Макрон провел кризисное совещание с лидерами пропрезидентских фракций Национального собрания, главами МВД, Минюста, Минкульта и премьер-министром Жаном Кастексом. Было решено полностью переписать 24-ю статью законопроекта.



Однако протесты не прекратились. Более того, их накал резко усилился после того, как в сетях распространилось видео избиения группой сотрудников полиции чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Полицейские остановили его машину, чтобы оштрафовать Зеклера за то, что он ехал без маски (теперь во Франции такие порядки). Зеклер вышел из машины и попытался войти в свою студию. На видео с камеры наблюдения заметно, как трое полицейских пытаются задержать Зеклера, бьют его дубинками, руками, ногами. Полицейские утверждают, что от продюсера сильно пахло каннабисом. После задержания у него действительно нашли этот наркотик, но в незначительном количестве.



Президент Эмманюэль Макрон назвал кадры шокирующими и призвал наказать полицейских. "Кадры с избиением Мишеля Зеклера, которые мы все видели, недопустимы. Они позорят нас. Франция никогда не должна прибегать к насилию или жестокости, откуда бы они ни исходили", – написал Макрон в Facebook.



На Зеклера составили протокол, но когда разгорелся скандал, дело в отношении него прекратили. Виноватыми стали полицейские. По словам прокурора Парижа Реми Хейтца, они привлекаются к ответственности за неоправданное насилие с применением спецсредств и расистские высказывания.



Акции протеста 5 декабря начались в Париже мирно. Организатором выступил крупнейший профсоюз Франции – Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), призвавшая французов протестовать против растущей безработицы. Однако с самого начала стали преобладать протесты против жестокости полиции и планов президента. Протестующие несли транспаранты с лозунгами "Ваше оружие против наших камер", "Полиция калечит, полиция убивает", "Макрон украл наши свободы", "Жизни – да! Выживанию – нет!". Большая группа (около 50 человек) "желтых жилетов" потребовала отправить Макрона в отставку.



Жан Кристиан Валантен, лидер "желтых жилетов Парижа" (GJ Paris), назвал законопроект "О глобальной безопасности" "злодейским". "Мы будем каждую неделю бороться за отмену этого закона", – заявил он в интервью France24.



Мирная демонстрация переросла с беспорядки и погромы после того, как к ней присоединилось около 500 громил (casseurs) в масках и капюшонах. Они били витрины, поджигали автомобили, строили баррикады, бросали в полицейских булыжники. Вечером на площади Бастилии полиции пришлось применить водометы.



Избиение Мишеля Зеклера накалило национальные и расовые страсти и 5 декабря на улицах Парижа можно было увидеть активистов BLM и Comite Adama (создан для расследования убийства в полицейском участке в 2016 году чернокожего Адама Траоре).



"Громилы громят республику" (les casseurs cassent la Republique) – так отреагировал на беспорядки 5 декабря глава МВД Жерар Дарманен. Однако, помимо пяти сотен "громил", на улицы Парижа вышли пять тысяч мирных демонстрантов, скандировавших: "Полицию ненавидят все!" (Tout le monde deteste la police!)



Президент Макрон поспешил снять с себя ответственность за скандальный законопроект. "Я не могу допустить, чтобы можно было сказать, что свободы во Франции сокращаются", – заявил он. – Это большая ложь. Мы не Венгрия или Турция".



Непрекращающиеся беспорядки и погромы вызвали протест со стороны Ассоциации торговцев и ремесленников мегаполисов Франции (CAMF). Глава Ассоциации Кристиан Баульме в интервью Le Figaro рассказал, что предприятия торговли в крупных городах практически парализованы.



Как пишет обозреватель Le Figaro Жан-Пьер Робен, экономические последствия борьбы с коронавирусом наложились на проблемы в области безопасности и террористическую угрозу. "Внезапно вызовы в области здравоохранения и безопасности переплелись друг с другом. Они превратили Францию в хрупкое суденышко, которое швыряет между Сциллой и Харибдой", – подчеркивает Робен: это то, что по-французски называется tempete parfaite, идеальный шторм. Обозреватель Le Figaro не верит в возможность решения вопросов внутренней безопасности в условиях, когда социально-экономический климат после ограничений под предлогом борьбы с коронавирусом стал "чернее ночи".



"Марши свободы", состоявшиеся 5 декабря почти в сотне городов Франции, переименовываются теперь в "Марши свободы и справедливости", сообщает France24. Они будут проводиться "параллельно с акциями по борьбе с безработицей и нестабильностью".