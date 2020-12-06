Китайский исход с американских бирж приблизился к реальности

00:43 08.12.2020

Конгресс США одобрил законопроект о делистинге иностранных компаний



В среду Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, в соответствии с которым иностранным компаниям может быть запрещено торговаться на американских биржах, если они не будут выполнять требования по внешнему аудиту, выполняемые американскими компаниями. Эта мера может быть направлена прежде всего против китайских компаний на американских биржах. Законопроект уже одобрен Сенатом, и для вступления в силу его должен подписать президент Дональд Трамп, который давно выступает за ужесточение требований к китайским компаниям.



Вечером 2 декабря нижняя палата американского Конгресса, Палата представителей, единогласно одобрила законопроект под предварительным названием "Закон о приведении к ответственности иностранных компаний". Он вносит поправки и дополнения к закону Сарбейнса-Оксли 2002 года, который в свое время ужесточил требования к раскрытию финансовой отчетности для всех компаний, акции которых торгуются на биржах США и подлежат регулированию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Новый закон обяжет эмитентов предоставлять исчерпывающие доказательства того, что они не принадлежат иностранному правительству и не контролируются им или подконтрольными ему организациями. В описании к законопроекту отмечается, что "эмитент обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы, если Комитет по надзору за отчетностью публичных компаний США (PCAOB) не может провести проверку отчетов эмитента, пользующегося услугами иностранной аудиторской компании, деятельность которой не подпадает под проверку PCAOB. Если же Комитет не может провести соответствующую проверку отчетов эмитента в течение трех лет подряд, торговля акциями этого эмитента на национальных биржах (США.- "Ъ") будет запрещена".



В законопроекте отдельно указывается, что иностранный эмитент обязан указывать не только процент акций, которые находятся в собственности иностранного правительства или организации, подконтрольной иностранному правительству, но и "всю информацию, касающуюся пребывания в совете директоров любых членов, представляющих Коммунистическую партию Китая".



Это и заставило американских обозревателей говорить о том, что данный законопроект направлен в основном против китайских компаний, акции которых торгуются в США и привлекают средства при помощи американских бирж и инвесторов, но при этом могут контролироваться китайским правительством или Компартией.



Ранее, в мае, законопроект уже был единогласно одобрен Сенатом. Но если в Сенате большинство голосов принадлежит республиканцам, то в Палате представителей - Демократической партии. Тем не менее законопроект был поддержан в обеих палатах. Теперь, для того чтобы стать законом, он должен лишь получить подпись президента Дональда Трампа. Для многих политологов это представляется формальностью - господин Трамп является последовательным сторонником ужесточения регулирования в отношении китайских компаний, в том числе под государственным контролем.



После этого, по мнению американских СМИ, под ударом могут оказаться такие крупные и торгующиеся в США китайские компании как Alibaba, JD.com и NIO.



Ситуация осложняется тем, что китайские власти уже запретили своим аудиторам отчитываться перед иностранными регуляторами, считая это нарушением китайского суверенитета.



Впрочем, нынешний министр финансов США Стивен Мнучин предложил летом компромиссный вариант, который бы сокращал риск делистинга китайских эмитентов с американских бирж, не снижая уровня прозрачности, требуемого в законопроекте.



Рабочая группа Минфина предложила предоставить китайским эмитентам специальное разрешение на использование услуг американских аудиторов для составления соответствующих отчетов для PCAOB. В интервью Inverstor`s Business Daily научный сотрудник Американского института по изучению проблем предпринимательства Дерек Сиссорс отметил, что "у Минфина США традиционно есть инструменты контроля над тем, что принимает Конгресс в сфере финансового контроля". По его мнению, Стивен Мнучин "попытался бы заключить с Китаем сделку по этому вопросу в 2021 году". Однако после проигрыша Дональда Трампа на выборах такая перспектива становится более туманной.



Поэтому сейчас, по его мнению, главным вопросом является то, какую позицию занимает по данной проблеме не только избранный президент Джо Байден, но и бывшая глава ФРС Джанет Йеллен, которую господин Байден рекомендовал на пост министра финансов в своей администрации.



Евгений Хвостик