Русский медведь раздавил Эрдогана в Карабахе, - Мада аль-Хусейни

00:45 08.12.2020

Карабахский конфликт длился шесть недель, в течение которых Азербайджан одержал важную, хотя и не решающую победу. Россия одержала дипломатическую победу, свидетельствующую о ее геополитическом влиянии на Кавказе. Иран продолжает находиться в изоляции, поскольку внутренние угрозы диктуют его внешнюю политику. А вот Турции, по мнению автора, не позавидовать, как и Армении.



Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Россия урегулировала турецко-иранский конфликт на Кавказе



Нагорный Карабах: черная осень 2020 года



Мада аль-Хусейни (مدى الحسيني)



Армяно-азербайджанская проблема пока еще не решена. На прошлой неделе жители Кельбаджара, расположенного между Карабахом и Арменией, покинули город по итогам соглашения о прекращении огня, но многие из них сожгли свои дома и забрали с собой останки своих родных. Передача Кельбаджарского района была запланирована на 15 ноября, но Азербайджан дал отсрочку на 10 дней из гуманитарных соображений.



Армения в рамках соглашения согласилась передать три района, окружающих Нагорный Карабах, - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы - которые перешли под контроль Армении во время войны в 1990-х годах. В среду, 25 ноября, президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации заявил о переходе под контроль Баку прилегающего к Нагорному Карабаху Кельбаджарского района. Он поздравил азербайджанский народ, заявив, что Кельбаджарский район освобожден от оккупации. По словам Алиева, расположенные там памятники, церкви и мечети являются историческим достоянием Азербайджана и будут охраняться государством как культурное достояние.



Мирное соглашение было подписано после того, как азербайджанская армия разбила армянские силы и пригрозила наступлением на столицу Нагорного Карабаха - Степанакерт.



Тем временем генеральный прокурор Азербайджана заявил о начале расследования военных преступлений, совершенных обеими сторонами конфликта, о которых стало известно из видеороликов в социальных сетях. На одних кадрах азербайджанские военные расстреливают армянских военнопленных, а на других - армянские солдаты издеваются над азербайджанскими военными.



Масштаб и продолжительность боевых действий увеличились из-за вмешательства международных игроков во главе с Турцией и Россией, каждый из которых рассматривал конфликт как прекрасную возможность дестабилизировать ситуацию для достижения стратегических выгод в обмен на попытку стабилизировать регион и возобновить переговоры. Но то, что казалось конфликтом между Арменией и Азербайджаном, превратилось в сложный клубок интересов.



Конфликт в Нагорном Карабахе предоставил Азербайджану беспрецедентную возможность изменить ситуацию в регионе в то время, когда международное сообщество было сосредоточено на выборах в США. Следует также отметить очевидное военное превосходство Баку, отчасти благодаря поддержке Турции. Переговорный тупик и укрепление стратегических связей с Турцией сделали его агрессивным, но российские "красные линии" так и не были пересечены. Армения с самого начала стремилась как можно скорее прекратить боевые действия и возобновить переговоры, чтобы избежать еще больших жертв. Со своей стороны, Турция увидела возможность изменить ситуацию в Нагорном Карабахе и баланс сил на международной карте. Она поняла, что конфликт даст ей возможность использовать дипломатический, военный и технологический вес, чтобы расширить свое влияние в регионе. Поведение Анкары во время карабахского конфликта говорит о том, что она была готова бросить вызов российской гегемонии в регионе, несмотря на страх перед ценой, которую ей, возможно, придется заплатить после того, как она осмелилась противостоять России, США и Франции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занял такую позицию, зная, что она поднимет его рейтинг внутри страны и укрепит его позиции среди националистов и радикальных исламистов. Он считает, что чем больше он будет вовлекать Турцию в локальные и региональные вооруженные конфликты (от Сирии до Ливии), тем большую поддержку он получит.



Россия, с другой стороны, стремится сохранить свою гегемонию в регионе, одновременно пытаясь сдерживать внешних игроков. Именно она выступила инициатором соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 10 ноября. Один из наиболее важных пунктов соглашения - размещение российских наблюдателей сроком на 5 лет вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Азербайджан сохранит контроль над оккупированными территориями, включая Шушу, второго по величине города Нагорного Карабаха. Кремль подтвердил, что соглашение не включает размещение турецких наблюдателей в Нагорном Карабахе. Этим он показал Эрдогану, кто всем руководит.



Иран не вмешивался в карабахский конфликт, но делал все необходимое, чтобы боевые действия не перекинулись на его территорию, как это уже случалось ранее. Можно было ожидать, что Иран будет активно проявлять себя во время конфликта, но нет. Он лишь выразил поддержку Баку, хотя в начале пытался сохранить нейтралитет и предлагал быть посредником по урегулированию ситуации в Карабахе.



Все, включая Тегеран, осознают, что он является лишь второстепенным игроком на инициированных Россией переговорах. Тем не менее он хотел бы принять участие в урегулировании карабахского конфликта, который представляет угрозу для стабильности страны. Иранский режим боится нестабильности и сепаратистских настроений со стороны 25-процентного азербайджанского меньшинства, а также он выступает против усиления турецкого влияния в регионе.



Тегерану было важно, чтобы трехстороннее соглашение включало только российских миротворцев, а не турецких военнослужащих, как предлагал Баку. Тегеран возмущен растущей ролью Анкары на Южном Кавказе. Об этом говорит заявление Министерства иностранных дел Ирана, которое заявило о готовности помочь в размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.



Все семь оккупированных районов, которые были возвращены Азербайджану, способствуют снижению напряженности в регионе. В начале конфликта в большинстве азербайджанских городов прошли демонстрации, призывающие этнических азербайджанцев по другую сторону границы, к оказанию активной поддержки. Таким образом, если бы конфликт продолжился, то давление на Тегеран усилилось.



Более того, Тегеран не потерпит присутствия сирийских наемников на своих границах. Турция заручилась поддержкой сирийских боевиков, чтобы помочь Азербайджану в войне, и шиитские лидеры в Иране опасаются, что это суннитские террористы, и если бы война продолжилась, то они бы закрепились на северных границах Ирана. Чтобы припугнуть Турцию, Иран развернул свои силы на границе с Карабахом, выражая готовность нанести удар по сирийским боевикам. Но он надеялся, что после окончания военных действий сирийские наемники будут выведены из региона.



С другой стороны, стоит отметить один фактор, который может нанести ущерб экономическим интересам Ирана - недавнее соглашение предполагает транзитный коридор через юг Армении из Баку. До сих пор путь из Азербайджана в Нахичевань лежал через территорию Ирана. Новый коридор снизит влияние Ирана на Азербайджан. А Турция получит доступ к Азербайджану без необходимости пересекать территорию Ирана или Грузии, что даст ей прямой доступ в Среднюю Азию.



Карабахский конфликт длился шесть недель, в течение которых азербайджанцы одержали важную, хотя и не решающую победу. Россия одержала дипломатическую победу, свидетельствующую о ее геополитическом влиянии на Кавказе. Иран продолжает находиться в изоляции, поскольку внутренние угрозы диктуют его внешнюю политику. Турция снова почувствовала вкус поражения, так как "русский медведь" смог раздавить Эрдогана, изображающего из себя лидера великой державы.



Решение турецкого парламента отправить войска в Азербайджан, как того требовал Эрдоган, вряд ли будет реализовано, но вполне вероятно, что Россия позволит этому случиться. Именно Россия хозяйничает в Сирии, Ливии и на "заднем дворе" Турции, а ее действия оставляют Иран захлебываться проблемами.