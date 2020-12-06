 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из-за долгов немецкие реставраторы 3-й год не дают кыргызам открыть Главный музей страны
08:31 08.12.2020

Депутат Абдывахап Нурбаев 8 декабря спросил на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности, когда откроется Исторический музей.

Заместитель министра культуры, информации и туризма Илязбек Балташев ответил, что на повестке у министерства стоит вопрос открытия музея.

"В 2017 году музей передан в баланс Госстроя, до сих пор Минкультуры не получило", - сказал Балташев.

По его словам, ремонт полностью еще не завершен.

Депутат Нурбаев отметил, что за 2 года все снова начала разрушаться и портиться.

"Мы тоже заинтересованы в том, чтобы открыть музей, но мы ни в каких соглашениях не участвовали. Сейчас все экспонаты содержатся в подвале Министерства культуры", - ответил Балташев.

По его словам, 9 декабря музей отметит 95-летие со дня основания, в связи с этим планируется проводить онлайн-выставки.

Нурбаев поинтересовался, правда ли, что немецкая сторона не разрешает открывать музей из-за наличия долга кыргызской стороны.

"На сегодня есть долг в размере 235 тыс. евро, были установлены электронные ключи, чтобы проводить онлайн-экскурсии, но они предоставили ключи, так как есть долг", - сказал Балташев.

Депутаты поинтересовались, следят ли сотрудники за состоянием музея.

Балташев ответил, что сотрудники проводят уборку, но средств на каждодневные расходы нет.

"Поднимите этот вопрос на заседании правительства. В чем вина граждан, пусть музей работает. А те, кто должен отвечать, ответят", - сказал депутат Исхак Пирматов.

Источник - culture.akipress.org
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