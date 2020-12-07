Эрдоган решил прихлопнуть балаганный "Константинопольский патриархат"

09:08 08.12.2020 Эрдоган вынес приговор ересиарху Варфоломею

Анкара против "электронного экуменического патриархата"



Вячеслав Сальников



7.12.2020



Реджеп Эрдоган устами близких к нему СМИ, крупнейших турецких газет Aydinlik, Hyetert, Dha, Сumhuriyet и других изданий проводит масштабнейшую кампанию по разоблачению Константинопольского патриарха Варфоломея.



Информационным поводом к ней стал визит в Стамбул именно к патриарху Варфоломею госсекретаря США Помпео, который пикетировала под антиамериканскими, направленными против ЦРУ и Константинопольского Патриархата, лозунгами "Долой Фанар- маяк американского империализма в Стамбуле", поддерживающая Эрдогана "Турецкая молодежная лига".



Тексты статей, опубликованных в вышеперечисленных изданиях, опровергают утверждение, что Эрдоган отказался встречаться с Помпео по причине ставки на Байдена. В вышеупомянутых публикациях подробно описываются факты предательства Варфоломеем и его "послом в США" архиепископом Эльпидифором Трампа в виде их многомесячного льстивого заискивания перед Байденом, цитируются четкие заявления Байдена о намерении сменить власть в Турции, публикуются факты поддержки и Байденом, и Константинопольским Патриархатом Гюлена, которого Байден намерен вернуть в Турцию во власть – когнитивную и политическую, публикуются факты многолетнего сотрудничества Варфоломея с Гюленом, приводится электронная переписка доверенного лица Варфоломея и Эльпидифора протопресвитера Александра Карлуциса с высокопоставленными лицами в США, в которой он защищает этого государственного преступника, выставляет его великим, светлым и невиновным человеком…В статьях приводятся факты предоставления Карлуцисом Гюлену с помощью называемых пофамильно офицеров ЦРУ вида на жительство в США. То есть Константинопольский Патриархат и ЦРУ являются активными участниками попытки убийства Президента Турции Эрдогана и государственного переворота. В статьях подробно и с фактами описывается история слияния Константинопольского Патриархата с ЦРУ, начиная с низложения, помещения в сумасшедший дом и убийства лояльного Русской Церкви Константинопольского Патриарха Максима и поставления на его место десантированного из США патриарха Афинагора (Спиру), заканчивая фактами работы на ЦРУ Варфоломея и Эльпидифора.



По сути Константинопольский патриархат перестал быть православным после смерти патриарха Иоакима Третьего, друга русского царя Николая Второго, который вместе с волынским архиепископом Антонием (Храповицким) устраивал на Галицкой и Подкарпатской Руси масштабнейшую "Русскую Весну", боролся с униатским "украинством".



Иоакима сменил ставленник Великобритании Мелетий Метаксакис, который расколол православный мир переходом на новый календарь, он объявил Православию, Русской Церкви в особенности, настоящую войну- поддержал обновленческий и украинский автокефалистский расколы в СССР, пытался свергнуть святого патриарха Тихона. Тогда митрополит Антоний (Храповицкий) произнес свой исторический приговор Константинопольскому Патриархату: "Шайка еретиков захватила Фанар".



Патриарх Максим был компромиссной фигурой, лоялен Православию и за это црушники его объявили сумасшедшим, низложили и убили – им не нужны никакие компромиссы, ни тогда, ни сейчас. По сути, в 1948 м году произошла передача Константинопольского Патриархата из рук британских спецслужб в руки американских.



Как подчеркивается в статьях, сращивание Греческой архиепископии Констанинопольского патриархата в США с ЦРУ приводит к уходу паствы. Сообщается, что предшественник Эльпидифора митрополит Дмитрий (Тракателлис) был удален со своем поста и заменен на Эльпидифора благодаря ЦРУ. Так как Димитриос понимал, что архиепископия Константинопольского Патриархата в США изначально является раскольнической. Ибо она была создана на канонической территории Русской Церкви, давшей в 1970 м году своей Американской митрополии каноническую автокефалию. Митрополия стала Православной Церковью в Америке, поэтому Димитриос за то, что хотел уйти и присоединиться к канонической Православной Церкви в Америке вместе со всей Греческой архиепископией и был наказан ЦРУ.



Но поражает цинизм и полная индифферентность Эльпидифора к вероучению Православной Церкви, доказательством чему является его доктрина о роли Константинопольского Патриархата как аналога Бога - Отца и "первого без равных" в православном мире. С точки зрения православного вероучения эта доктрина является ересью и те верующие, кто остался в Греческой архиепископии, это понимают.



Создание "ПЦУ" описывается как спецоперация ЦРУ и подробно цитируются решения Лозаннской конференции, согласно которым Константинопольскому Патриарху разрешено оставаться в Турции только на условиях полного невмешательства в политику, которые он грубо попрал и, должен быть депортирован из Турции. Фанар не просто имеет в ней "антирейтинг", он, как с фактами в руках доказывают авторы, является активным участником заговора Гюлена и, следовательно, врагом Турции.



Данные выступления в крупнейших турецких СМИ и ключевой пропрезидентской молодежной организации Турции следует рассматривать как сигнал от Эрдогана. Осуществляя свой "неоосманский имперский проект", он видит, что в США, и при Байдене в особенности, он приговорен: Гюлен, Варфоломей, Эльпидифор и ЦРУ находятся "на низком старте". Турецкий лидер осознает, что "воевать на два фронта невозможно" и дает понять, что, несмотря на имеющиеся разногласия, готов договариваться с Россией по всему комплексу вопросов, в том числе, религиозно – политических.



В частности, это может быть содействие Русской Церкви в открытии Экзархата в Турции вместо враждебного Турции и России Константинопольского Патриархата и срыв планов Варфоломея и новой молдавской президентши, ставленницы Сороса и Байдена, Санду вышвырнуть Русскую Церковь из Молдавии, в первую очередь – из тюркоязычной православной Гагаузии. При всей разности и противоречивости интересов России и Турции, интересы "Третьего Рима" и "нового Османского Султаната" в Гагаузии совпадают, ибо Санду является врагом как основанного А.В Суворовым русского Тирасполя, так и тюркоязычного православного гагаузского Комрата. В сложившееся ситуации как Москва, так и Анкара равно заинтересованы в конфедерализации Молдавии и минимализации в ней президентской формы правления, в обретении полноценного государственного, международно – признанного статуса как Приднестровской Молдавской Республикой, так и Республикой Гагаузия.



Крайне опасной для Эрдогана является ситуация навязывания Константинопольским Патриархатом своего "окормления", то есть вербовки ЦРУ и Гюленом, гагаузам как в самой Гагаузии, куда Константинопольский Патриархат вовсю инвестирует, так и самой Турции, где для вербовки сотен тысяч гагаузов Константинопольский Патриархат поставил купленного предателя гагаузского народа о. Виктора Капущу.



Эрдоган заинтересован в замещении Русской Православной Церковью в Турции враждебного и Анкаре, и Москве Константинопольского Патриархата. Причем, Экзархат Русской Церкви в Турции может быть только началом. Русская Церковь может дать, рукоположить законный епископат основанной при Ататюрке Турецкой Православной Церкви. Для того, чтобы спасти православных гагаузов от "кривославного" Константинопольского Патриархата, должен быть максимально использован опыт Православной Татарской Общины Московского Патриархата, возглавляемой Динарой Бухаровой.



И Эрдоган словно понимает это, и снова и снова устами своих СМИ разворачивает наступление на "шайку еретиков, захвативших Фанар". Газета "Айдинлик" пишет о расколе в Греческой архиепископии США, о том, что сторонники православного архиепископа Димитрия (Тракателлиса), смещенного ересиархами Варфоломеем и Эльпидифором, не намерены с ними мириться. Подробно раскрывается и сам "адский Томос" "ПЦУ", описывается, что "ПЦУ" является структурой, полностью подчиненной Константинопольскому Патриархату и, следовательно, является врагом Турции и Эрдогана на Украине, мешает его отношениям с Киевом, подробного цитируется оскорбление и откровенная ересь Варфоломея о Блаженнейшем митрополите Киевском и всея Украины Онуфрии. Отрицание статуса, сана, апостольского преемства Блаженнейшего митрополита Онуфрия по учению Церкви является непрощаемым грехом хулы на Святого Духа, который совершает Варфоломей, провозгласивший "киевским митрополитом Епифанием" гражданина Думенко, не имеющего сана и апостольского преемства. В статье подробно разбирается и тот факт, что раскольническая "ПЦУ" Константинопольского Патриархата" трещит по швам, формально числящийся в ее составе глава "Киевского Патриархата" Филарет (Денисенко) , благодаря которому создана "ПЦУ", безвозвратно и бескомпромиссно разочарован в подчинении "ПЦУ" Константинопольскому Патриархату и ликвидации Константинопольским Патриархатом и контролируемыми им и ЦРУ властями Украины "Киевского Патриархата", описывается то, как активисты Филарета приняли совместно с верующими Украинской Православной Церкви в состоявшейся 3 декабря массовой акции в центре Киева против ересиарха Варфоломея, где множество православных держали плакаты, отражающие суть дела: "Варфоломей – обезьяна Вашингтона" и вслед за выдающимся иерархом УПЦ Запорожским митрополитом Лукой (Коваленко), выступающего с воистину пророческими безупречными богословски воззваниями, раскрывающими суть происходящего, требовали предать Варфоломея анафеме.



"Айдынлик" резюмирует, что "электронный экуменический патриархат", то есть Фанар, не просто нарушает решения Лозаннской конференции, попирает международное право, но вмешивается во внутренние дела других стран, сеет религиозную войну на Украине в интересах США и Греции и тем самым подрывает отношения Анкары с другими государствами, и следовательно, не может находиться на территории Турции. Это – приговор. Источник - zavtra.ru

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