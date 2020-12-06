Кормушка для тороханов. "Профессиональные митингующие" в Киргизии продолжают получать вкусные должности-синекуры

09:11 08.12.2020

8 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom



Активист Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что соответствующий приказ был подписан главой компании Акылбеком Жамангуловым 7 декабря.



Напомним, что Торохан Жунусбеков - профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.