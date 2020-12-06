 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.12.2020
09:24  Кыргызстану подарят вакцину только для 20% населения
09:19  Осталось 19 негритят... "Возрождателя духовности" Чороева сняли с кыргызской президентской гонки
09:11  Кормушка для тороханов. "Профессиональные митингующие" в Киргизии продолжают получать вкусные должности-синекуры
09:08  Эрдоган решил прихлопнуть балаганный "Константинопольский патриархат"
08:53  Байденоиды развяжут новую фазу "холодной войны" против России и Китая, - Ю.Тавровский
08:50  Новейший британский авианосец "Prince of Wales" притоп и надолго вышел из строя
08:47  Китай засудит Украину на миллиарды долларов из-за легендарного завода

08:31  Из-за долгов немецкие реставраторы 3-й год не дают кыргызам открыть Главный музей страны
00:50  Можно ли доверять Америке Джо Байдена? - Джозеф Най
00:45  Русский медведь раздавил Эрдогана в Карабахе, - Мада аль-Хусейни
00:43  Китайский исход с американских бирж приблизился к реальности
00:40  Протест против законопроекта "О глобальной безопасности" ввергает Францию в хаос, - В.Прохватилов
00:36  Эрдоган соблазняет Израиль "Турецким потоком", - И.Субботин
00:30  В Киеве на 9/12 запланирован майдан Зеленскому
00:01  Чернокожая лесбиянка-иммигрантка Жан-Пьер получило высокий пост в Администрации Байдена
00:00  Перед Арменией маячит угроза гражданской войны. Ультиматум Пашиняну истекает в полдень 8 декабря
Понедельник, 07.12.2020
22:04  МОК ввела санкции против Беларуси и Лукашенко. Тухлый дух западного олимпизма
19:16  "Дипломатия мечетей" в Центральной Азии: геополитика, начинающаяся с михраба
18:44  Укр-футболист Василенко оказался русским шпионом и сел на 12 лет. Пас в штрафную
18:20  Профессор Цай разоблачает Китайских коммунистов, - "залепуха" от "Foreign Affairs"
18:01  Пандемия covid-19 – это бизнес? - разоблачает КазКовидДиссидентка Шанталь
18:00  Израиль готовит подарок Джо Байдену - войну с Ираном, - Скотт Риттер
17:56  Как туркменский студент Розгельды Чолиев стал "интернет-террористом"
17:49  Кыргызстанцы устроили пикет у здания Госдумы в Москве
17:47  Представлен видеопроект многомиллиардного "Керуен-сарая" в Туркестане
17:43  Загадочный "Золотой" монолит обнаружили в Колумбии (фото)
17:40  Семья узбекистанского ученого Андрея Кубатина - обо всех мучениях, через которые ему пришлось пройти
16:53  Рос-вице-премьер Трутнев призвал считать жителей Аляски гражданами России
16:44  Фортануло. Бывший зять Путина Шамалов купил пакет акций "Сибура" всего за $100
15:42  Расследование в Ухане породило новые загадки о происхождении коронавируса
15:40  Рейс в один конец. Кыргызстанцев вербуют для перевозки мигрантов из Сирии
15:36  Деисламизация казахского языка и сознания: лингво-культурные барьеры в понимании Абая. Ч. 2, - Н.Нуртазина
15:35  Ближний Восток: интервенты показывают зубы, - С.Кожемякин
15:33  В Ташкенте возродят авиастроительный завод
12:59  Членом Кыргосударствообразующего совета директоров Centerra Gold Inc. стал канадец из МИСИ Болтурук
11:54  Долго думал. Экс-рос-премьер Медведев прогнозирует в РФ конфликты между мигрантами и местными
11:49  США назвали Китай величайшей угрозой демократии, в ЕС дали зеленый свет "Акту Магнитского", - Ю.Паниев
11:41  Девальвация достоинства. Чего достигла Украина за семь лет после Евромайдана, - Ю.Ткачев
11:36  У главы Госкомпромышленности Киргизии Сагынбаева оказался фальшивый вузовский диплом
10:04  Возможна ли локальная ядерная война. Перспективы развития ситуаций в Афганистане, Пакистане и Индии, - "НВО"
09:45  УзбРаб. Хокимы пяти районов получили выговор за допущение принудительного труда
09:32  Узбекистан тоже хочет производить российскую ковидную вакцину
09:27  В Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя
08:38  В мире денег грядет революция, - В,Катасонов
08:35  Возможен ли карабахский сценарий в Донбассе, - "НГ"
07:38  Счастливый Чубайс палит из пушки в СПбурге
01:32  "Голодоморная" пропаганда и "народы-жертвы". Ответ немецкому казаховеду Киндлеру, - Д.Верхотуров
00:44  В Америке зазвучали призывы ввести военное положение и провести новые выборы президента
00:27  Как вынянчивают бунт в Казахстане, - А.Уваров
Воскресенье, 06.12.2020
21:26  Умер выдающийся русский историк Игорь Фроянов
18:43  Гульнара Каримова сможет вернуть свои деньги, прежде чем Швейцария решит вернуть их Узбекистану, - Bloomberg
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Кормушка для тороханов. "Профессиональные митингующие" в Киргизии продолжают получать вкусные должности-синекуры
09:11 08.12.2020

8 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom

Активист Торохан Жунусбеков назначен советником гендиректора MegaCom. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что соответствующий приказ был подписан главой компании Акылбеком Жамангуловым 7 декабря.

Напомним, что Торохан Жунусбеков - профессиональный митингующий. Во время беспорядков после выборов он пытался захватить мэрию Бишкека и исполнять обязанности главы столичного муниципалитета. Жунусбеков искренне считал, что заслужил должность градоначальника, но сам даже не знал, какая городская структура скрывается за аббревиатурой БАРУ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1607407860
Новости Казахстана
- Сенаторы рассмотрят изменения законодательства о Правительстве
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года №810
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года №819
- Заседание Центризбиркома о регистрации партийного списка Народной партии Казахстана, об аккредитации международных наблюдателей
- Постановление ЦИК РК от 7 декабря 2020 года №45/373
- Партия "Ак жол" провела международную онлайн-конференцию "Туркестанский период Алаша", посвященную 100-летию газеты "Ак жол"
- Кадровые перестановки
- В действиях оптовых поставщиков газа начато расследование
- "Это атака": письмо с обращением Булата Утемуратова появилось в Сети
- Комментарий к решению Комиссии ООН по наркотическим средствам
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  