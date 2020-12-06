Осталось 19 негритят... "Возрождателя духовности" Чороева сняли с кыргызской президентской гонки

09:19 08.12.2020

7 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы президента. Кубана Чороева сняли с гонки



Сегодня рабочая комиссия Центризбиркома, члены которой проверяют подписные листы кандидатов в президенты, приняла решение по экономисту Кубану Чороеву.



Выборы президента. Кубан Чороев может сойти с гонки

Как сообщили 24.kg в ЦИК, он снят с гонки. Его листы признали недействительными. Так, Кубан Чороев начал сбор подписей до оплаты печати самих листов.



Таким образом, за высший государственный пост в стране продолжат борьбу 19 претендентов.



До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует кандидатов в президенты.



Досрочные выборы главы государства состоятся 10 января 2021 года.



---------------------



ЧОРОЕВ Кубан Аманбекович

/ /

[29.09.1981 - ..]

Род. в с. Ивано-Алексеевка (Кок-Ой) Таласского района. Кыргыз



В 2002 году окончил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына по направлению "экономика и управление предприятием".

В 2004 году получил степень магистра в Академии управления при президенте КР по направлению "экономика и управление предприятием". На сегодняшний день является свободным слушателем программы PhD в Кыргызско-турецком университете"Манас".



2004 – 2014 - финансовый специалист, операционный директор, ведущий финансово-экономический аналитик в проекте USAID в Международном республиканском институте;

май 2014 – декабрь 2014 - финансист в программе развития ООН в КР;

апрель 2016 – август 2016 - эксперт в общественном фонде "Келечек Плюс" по поддержке детей с инвалидностью и инклюзивного общества;

2015 – 2016 - эксперт-экономист, уполномоченный представитель в ОО "Народное движение по защите прав заемщиков Кыргызстана", а также эксперт в "Проекте ПРООН по разработке единого торгового бренда в Нарынской области";



с апр. 2015 - председатель правления ОФ "Возрождение историко-культурного наследия и духовности "Древняя кочевая цивилизация"



+ С 2014 года Кубан Чороев является членом Ассоциации историков Кыргызстана. С 2010 - членом Евразийского общества генетической генеалогии, а также руководителем проекта по исследованию популяционной генетики кыргызов в Американской лаборатории Family Tree DNA. Чороев - независимый экономический обозреватель BNE Intellinews Europe.



В 11.2020 - подал документы в ЦИК КР как самовыдвиженец кандидат на пост президента КР. 8.12.2020 решением ЦИК снят с гонки ввиду нарушений при заполнении подписных листов.



Женат. 3 детей