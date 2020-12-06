Кыргызстану подарят вакцину только для 20% населения

09:24 08.12.2020

Кыргызстану планируют выделить вакцину от COVID для 20 %

В Кыргызстане работает научно-техническая группа, которая следит за испытаниями вакцин от COVID по всему миру.



БИШКЕК, 8 дек - Sputnik. Кыргызстану планируют выделить партию вакцины от COVID, которая будет рассчитана на 20 процентов населения, сообщила на брифинге начальник Управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.



По ее словам, в стране создана рабочая группа, которая занимается вопросами вакцинации. В сентябре КР присоединилась к Глобальному механизму обеспечения доступности вакцин против COVID-19 (COVAX).



"Есть определенный портфель вакцин, рассматривается около восьми препаратов. Сейчас третий и четвертый этапы проходят две вакцины - Moderna и Pfiser. В рамках механизма, в котором участвует более 90 стран, отмечено, что Кыргызстану выделят вакцину для иммунизации 20 процентов населения", - сообщила Акматова.

Она добавила, что научно-техническая группа по иммунизации следит за разработкой вакцин в России, Турции, Китае и других странах.