Профессор-ассенизатор, профессиональный митинговщик... Клоунские назначения в Бишкекской мэрии

13:26 08.12.2020

Ученый, которого уличили в блефе и участник митингов - назначения в мэрии

08 декабря 2020 - Екатерина Улитина



Ученый, которого уличили в блефе и участник митингов - назначения в мэрии



В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. И.о. мэра Балбак Тулобаев представил новых сотрудников в ходе рабочего совещания в мэрии.



Абдес Анарбеков - руководитель аппарата мэрии. С 2017 года работал заведующим организационным отделом мэрии.



Мырза-Айым Камчибекова - заведующая юридическим отделом центрального аппарата мэрии г.Бишкек.



Асхат Осмонов - советник и.о. мэра. Стал известен как активный член партии "Чон-Казат". Заявил, что за активное участие в митингах Садыр Жапаров пообещал ему высокую должность. В октябре претендовал на пост мэра столицы, но потом отказался от этой идеи.



Нурлан Наматов - Начальник МП "Бишкекский санитарный полигон". Он является профессором, экспертом по религиозному экстремизму. В 2018 году журналисты уличили его в том, что он построил себе имидж ученого с мировым именем на блефе.



Тынчтык Медербеков - заместитель начальника МП "Бишкекский санитарный полигон". В открытых источников указано, что он является директором строительной компании "Масштаб Нур" и спортивного клуба "Кожомкул".



Адилет Курпердиев - директор МП "Бишкекпекарня" . О нем нет данных в открытых источниках.



Бакай Турдугулов - временно исполняющий обязанности начальника Управления земельными ресурсами (УЗР). Ранее возглавлял юридический отдел в УЗР.



Азамат Сагындык уулу - вице-мэр по земельной политике, строительству и архитектуре. Ранее работал начальником УЗР.