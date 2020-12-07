"Второй волны COVID-19 не избежать" - УзбМинздрав в панике

14:27 08.12.2020

Министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев отметил, что стабильность эпидемиологической ситуации в Узбекистане не успокаивает. "Есть понимание, что по опыту многих других стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней", - говорится в сообщении Минздрава.



Узбекистан ведет подготовку ко второй волне коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев на встрече с послом Индии в Узбекистане Манишем Прабхатом в понедельник.



По данным Минздрава, "посол высоко оценил осуществляемые в стране под руководством Президента меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, благодаря чему в данное время заметно сократились случаи заболеваемости".



В свою очередь министр отметил, что стабильность ситуации не успокаивает.



"Есть понимание, что по опыту многих других стран второй волны COVID-19 не избежать. Для этого в стране ведется работа по подготовке к ней. Было сказано, что на время затишья было оставлено работать около 40 больниц из более 150, остальные законсервировали, чтобы при необходимости они снова смогли принимать больных с коронавирусом", - говорится в сообщении министерства.



Маниш Прабхат также отметил, что в настоящее время в Индии ведется разработка трех вакцин от коронавируса, две из которых находятся на втором, а одна - на третьем этапе клинических испытаний. Посол отметил, что в дальнейшем эти вакцины могут быть полезны и для населения Узбекистана.



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Посол предложил наладить тесное сотрудничество по программе обмена студентами. Он отметил, что молодежь Индии все больше проявляет заинтересованность в обучении в медицинских вузах Узбекистана.



По состоянию на 8 декабря в Узбекистане зарегистрировано 74206 случаев коронавируса. Выздоровели 71482 пациента (97%). В медицинских учреждениях находятся 2113 человек, из них 179 - в тяжелом, 34 - крайне тяжелом состоянии. В последний раз о погибших сообщалось 2 декабря, тогда умер 1 пациент и общее число умерших от COVID-19 достигло 611.



Главный редактор Daryo.uz Мухрим Агзамходжаев 4 декабря обратил внимание, что с 27 октября показатель выздоровления остается на одном уровне - 96%, несмотря на все изменения и "возвращение больниц к профильной деятельности из-за сокращения пациентов с коронавирусом". 7 декабря показатель выздоровления пациентов с COVID-19 увеличился до 97%.



В ноябре ряд европейских стран ужесточили карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.



Член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов в августе заявлял, что о начале второй волны коронавируса можно заявлять, когда закончится первая. По его словам, первая волна завершится, когда последний пациент покинет клинику, а после определенного времени появятся новые пациенты.